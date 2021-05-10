В ЦСКА — тишина, «Спартак» собирает новую команду. Как началось межсезонье на Западе КХЛ

У «Витязя» до сих пор нет тренера, «Динамо» и «Локомотив» ищут топовых легионеров.

В начале мая в КХЛ традиционно стартовало межсезонье — пора переходов, сделок и обменов. В это время все клубы лиги решают задачи по сохранению или укомплектованию состава, исходя из своих целей на сезон. Рассказываем, что уже сделано, а что только предстоит сделать командам. Начинаем с Западной конференции.

Галиев — в «Динамо», Ткачёв — в «Тракторе». Таблица трансферов КХЛ Все официальные переходы, обмены и продления контрактов, а также возможные сделки.

ЦСКА

Что сделано: в стане финалистов Кубка Гагарина пока тишина, объяснимая тем, что у ЦСКА огромное количество хоккеистов на контракте, а точечная селекция не требует спешки. На данный момент армейцы провели только один трансфер — выменяли из «Трактора» голкипера Ивана Федотова. При этом у красно-синих действует соглашение с вратарём Александром Шарыченковым, а вот основной страж армейских ворот Ларс Юханссон стал свободным агентом. Поэтому пока неясно, какая роль в ЦСКА будет уготована Федотову.

Что надо сделать: во-первых, решить вопрос с Юханссоном. От того, останется надёжнейший швед в ЦСКА, или нет, будет зависеть очень многое. Во-вторых, дождаться решения нападающих ведущего звена. У Мамина, Шалунова и Окулова закончились контракты, и как минимум один из них пристально смотрит за океан.

Решающие матчи плей-офф показали, что ЦСКА нужно пересматривать политику по полевым легионерам. Нет вопросов только к Класу Дальбеку, но у него и так есть контракт. Лайпсик уже обменян в «Магнитку», Кемпе, Гилмор и Робинсон стали свободными агентами, и далеко не факт, что армейцы заинтересованы в их продлении.

СКА

Что сделано: по пальцам одной руки можно пересчитать игроков из состава СКА, у которых нет действующих контрактов с армейцами. Так что изменения в ростере петербуржцев будут минимальными, а главным вектором селекционной работы станет точечная чистка состава. Так, СКА уже покинул защитник Антон Белов, вскоре должен уехать в «Ванкувер» Василий Подколзин. При этом продлены трудовые отношения с молодым защитником Кирсановым и финским форвардом Кемппайненом. Подпись под новым контрактом со СКА вскоре должен поставить и Мальте Стрёмвалль.

Что надо сделать: найти вариант обмена для Владимира Ткачёва. В СКА не заинтересованы в сотрудничестве с нападающим и смотрят, куда можно скинуть последний год его контракта. Такая же ситуация и с финским форвардом Миро Аалтоненом. Какого-то усиления для основного состава СКА пока ждать не приходится, зато петербуржцы продолжают активно работать на рынке юниоров. Сегодня стало известно, что армейцы выиграли борьбу у других топ-клубов за серебряного призёра ЮЧМ и одного из самых талантливых центрфорвардов нового поколения Фёдора Свечкова.

СКА не нужен лучший бомбардир. Ткачёв разочаровал армейцев, а теперь собрался в НХЛ? В Санкт-Петербурге с форвардом возиться не хотят. А будут ли это делать в Америке?

«Динамо» Москва

Что сделано: бело-голубые проявляют активность на селекционном фронте после неудачного сезона. В «Динамо» сменился главный тренер — на место Владимира Крикунова пришёл Алексей Кудашов, которому предстоит формировать новый тренерский штаб. Москвичи не стали предлагать новые контракты вратарю Гарипову, защитнику Хиетанену, форвардам Кагарлицкому и Пяаярви, а также не посчитали нужным повторять финансовое предложение от «Авангарда» Владимиру Брюквину. Очень близок к отъезду за океан Дмитрий Яшкин, а вот соглашение с Оскаром Линдбергом продлено ещё на сезон. Также новый контракт с «Динамо» подписал голкипер-ветеран Александр Ерёменко.

Александр Ерёменко Фото: khl.ru

Уже есть у бело-голубых и новички: в Москву из Казани перебрались Андрей Педан и Станислав Галиев, так же в «Динамо» вернулись форварды Фёдоров и Петунин.

Что надо сделать: укомплектованной у «Динамо» выглядит только вратарская позиция, во все остальные линии нужно усиление. Защитник, умеющий двигать шайбу и закрывать синюю линию, на замену Хиетанену и в помощь Сергееву, хороший силовой форвард в звено к Шипачёву и Галиеву, а также нападающие, которые смогут найти общий язык с Линдбергом и организовать-таки для «Динамо» вторую ударную тройку. Очень возможно, что на эти места бело-голубые будут искать иностранцев: сейчас в клубе свободны три легионерские вакансии, правда одну из них в «Динамо» наверняка сохранят под Яшкина, который вернётся в Москву, если у него не пойдёт в НХЛ.

«Локомотив»

Что сделано: «Локомотив» расстался с возрастным защитником Охтамаа, провалившим плей-офф форвардом Ландером, а также не стал бороться за Ткачёва и Пулккинена. При этом с по-настоящему важными для клуба хоккеистами ярославцы уже продлили контракты — это Осипов, Рафиков, Черепанов, Ильенко, Коршков, Аверин. Новичков в команде Андрея Скабелки пока нет.

Что надо сделать: в систему «Эдмонтона» уезжает Илья Коновалов, поэтому «Локомотиву» нужно решать вопрос со сменщиком для Паскуале. Впрочем, вряд ли железнодорожники будут искать кого-то на стороне, когда под боком есть Даниил Исаев, подрастает Егор Гуськов.

Придётся «Локомотиву» восполнять потери Ткачёва и Пулккинена. Их роль в относительно успешном для ярославцев плей-офф была велика, хоть её и не оценили в клубе новыми контрактными предложениями. Свои воспитанники — это прекрасно, но без талантливых и опытных «приезжих» хоккеистов, умеющих решать исход матчей, «Локомотиву» никак не обойтись. У ярославцев сейчас свободно три легионерские вакансии — посмотрим, как клуб ими распорядится.

«Йокерит»

Что сделано: «Йокерит» уже успел сделать несколько важных шагов по сохранению костяка команды: продлены контракты с голкипером Линдбеком, защитниками Грантом и Кивистё, форвардами Иконеном и Хянникяйненом. При этом клуб расстался с вратарём Калниньшем, ветеранами Лепистё и Регином, сбежал из КХЛ защитник Пудас.

На замену ушедшим игрокам уже пришли новички. Несколько дней назад «шуты» заключили контракты с пятью хоккеистами, самым известным из которых является экс-игрок «Торпедо» и «Магнитки». Филип Хольм.

«Йокерит» объявил о подписании контрактов с пятью хоккеистами

Что надо сделать: состав «Йокерита» на следующий сезон уже сформирован практически на 100%. В клубе на контракте три взрослых вратаря, восемь защитников, четырнадцать нападающих, плюс в каждой линии есть молодые хоккеисты, которых Лаури Марьямяки будет постепенно вводить в основу. Из своих свободных агентов «джокеры» могут быть заинтересованы разве что в продлении защитника Лёва и форварда Мяэналайнена.

«Северсталь»

Что сделано: Череповчане планомерно работают в рамках своего небольшого бюджета. Первым делом в клубе продолжили сотрудничество с главным тренером и генеральным менеджером Андреем Разиным, продлили контракты с голкипером Подъяпольским, проведшим сильный сезон, форвардами Кодолой, Гераськиным, Лишкой. Это важные игроки для «Северстали».

Но, конечно, скромному череповецкому клубу удалось удержать далеко не всех ключевых фигур. Провольнев рванул в НХЛ, Адамчука забрал «Ак Барс», а лучшего бомбардира «Северстали» Петунина вернуло московское «Динамо».

Впрочем, работа по усилению состава тоже уже идёт. Из «Амура» пришёл Рассказов, который может раскрыться у любящего техничных и нестандартных хоккеистов Разина. Практически полностью «Северсталь» обновила легионерскую бригаду, оставив из предыдущего созыва только Лишку. На места не оправдавших надежд Абдула, Виттасмяки, Лалонда и Берглунда пришли защитники Стенквист и Пресс, а также эстонский форвард Рооба. Возможно, в этот раз череповчане смогут угадать с иностранцами.

Что надо сделать: большинство ключевых позиций «Северсталь» уже закрыла по мере сил и возможностей, но у череповчан остаётся незаполненной ещё одна вакансия легионера, которую клуб вряд ли будет стремиться закрыть во что бы то ни стало, но если получится, то приобретёт ещё одного иностранца в атаку. Также «Северстали» необходимо увеличивать глубину состава, но, скорее всего, этого в Череповце будут добиваться за счёт внутренних резервов.

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«Динамо» Минск

Что сделано: минчане договорились о подписании нового контракта с главным тренером Крэйгом Вудкрофтом, оставили в клубе россиян Варфоломеева и Мосалёва, отлично проявивших себя в конце сезона, а также заключили годичное соглашение с голкипером Рыбаром. Очевидно, именно словак станет первым номером «Динамо», а Фурх и Тэйлор продолжат карьеры за пределами Минска.

Что надо сделать: работы у менеджеров «зубров» — непочатый край. Игра «Динамо» уже не первый год зависит в первую очередь от иностранцев, а сейчас у минчан на контракте нет ни одного легионера. Паре уже устроился в «Авангард» (хотя Франсис и близко не был лидером в «Динамо» в прошлом сезоне), Принс перешёл в «Автомобилист», там же скоро должен оказаться и Спунер. Нет ясности по поводу защитника Менелла (он ограниченно свободный агент), а также опытных форвардов Клинкхаммера, Козуна, Митчелла. Если все они покинут «Динамо», то белорусам придётся провести грандиозную работу, чтобы хотя бы попытаться заменить главных звёзд «зубров» образца ушедшего чемпионата.

Брэндон Козун Фото: khl.ru

При этом всегда стоит учитывать традиционные белорусские метания с вектором комплектования «Динамо». Никто не даст гарантий, что «зубры» не решат вновь сделать ставку на доморощенных хоккеистов. У белорусов растёт интересное поколение (прошедший ЮЧМ это доказал), но в прошлые годы опора лишь на свои кадры ни к чему хорошему «Динамо» не приводила.

«Спартак»

Что сделано: осуществлена реформа в управленческой команде, утверждён в роли нового главного тренера Борис Миронов, проведена большая чистка состава. «Спартак» покидают оба основных голкипера (Гудачек, Беспалов), все иностранцы, некоторые опытные игроки типа Кутейкина, Зубова, Юнькова, Никонцева. У красно-белых будет абсолютно новая команда.

Её частью уже успели официально стать голкипер Красиков, шведский защитник Тим Хед, форвард Данила Квартальнов. Квалификационное предложение сделано игроку оборону Эмилю Юсе.

Что надо сделать: на контракте у «Спартака» сейчас лишь 10 игроков для основного состава, поэтому вся работа по формированию боеспособного коллектива у красно-белых впереди. Клубу нужны и вратарь, и защитники, и форварды. Сейчас с большой долей вероятности можно сказать, что спартаковцами в скором времени официально станут экс-игроки «Трактора» Олег Евенко, Александр Авцин и Ярослав Косов, свежеиспечённый обладатель Кубка Гагарина Александр Хохлачёв, а также бывшие уфимцы Кугрышев и Солодухин. В слухи о переходе в «Спартак» Ильи Ковальчука я пока не особо верю, но даже если возвращение Кови в родной клуб и состоится, то произойдёт это не раньше середины августа и станет вишенкой на торте селекции, которая сейчас только начинается.

«Витязь»

Что сделано: Подольчане пока весьма пассивны на трансферном рынке. Пока «Витязь» лишь продлил контракты с несколькими ограниченно свободными агентами, среди которых голкипер Тодыков, защитники Бородкин и Паутов, а также форвард Бардаков.

При этом потери у подмосковной команды значительны. Не будет в Подольске игроков обороны Хульстстрема и Ержабека, нападающих Сёмина, Даугавиньша, Теденбю и Дэнфорта. Все они были лидерами «Витязя» в прошлом сезоне.

Что надо сделать: вся основная работа у менеджеров клуба впереди, а первым делом «Витязю» нужно определиться с фигурой главного тренера. Михаил Кравец и весь его тренерский штаб покинули команду, и сейчас подольчане остаются единственным клубом КХЛ без наставника.

Заново нужно формировать и состав команды. На действующих контрактах у «Витязя» из ключевых фигур только вратари Ежов и Тодыков, защитники Бородкин, Паутов и Пыленков, форварды Бардаков, Гребенщиков и Ларичев. Селекционерам клуба придётся заново собирать топ-6 нападения, укреплять глубину и нижние звенья, подписывать новичков на роли лидеров обороны. При этом никаких слухов о комплектовании «Витязя» не просачивается, полный штиль.

ХК «Сочи»

Что сделано: южане продлили контракты с главным тренером Ставровским, вратарём Третьяком, на которого, возможно, будет сделана ставка, а также старожилами «Сочи» защитником Александровым и форвардом Точицким.

В другие команды ушли Шмелёв, Красиков и Карьялайнен, но есть у «леопардов» и интересные приобретения: не сумевший заиграть в «Северстали» Вихарев, а также один из лидеров нападения прошлогоднего «Спартака» Бакош.

Что надо сделать: нельзя сказать, что от «Сочи» стоит ждать серьёзных подписаний на позиции лидеров. Всё-таки южане с некоторых пор окончательно переквалифицировались из самостоятельной боевой единицы КХЛ в фарм-клуб СКА, и приоритет в «Сочи» будет отдаваться тем игрокам, на которых укажут в Санкт-Петербурге. Это Солянников, Валенцов, Глотов, Курбатов, Петьков, Руденков, Володин. Интересна судьба Германа Рубцова, которому «леопарды» сделали квалификационное предложение.

При всём этом «Сочи» наверняка постарается подписать легионеров в ударное звено к Бакошу (у клуба свободны три вакансии для иностранцев), а также нескольких опытных ребят с российским паспортом для глубины состава.

«Динамо» Рига

Что сделано: быстро найдена замена Петерису Скудре в лице Сергея Зубова, сформирован новый тренерский штаб. Продлены контракты с целым рядом местных игроков, среди которых Зиле, Дарзиньш, Сотниекс, а также с канадским защитником Скарлеттом. Идёт работа и по приобретению новых бюджетных иностранцев, которые должны будут помочь «Динамо» выбраться со дна Западной конференции. Уже заключены договоры с голкиперами Маховски и Матссоном, защитником Коррадо, форвардами Карьялайненом и Веннстрёмом. Кроме того, в Ригу вернулись нападающие Протапович и Карсумс.

Сергей Зубов Фото: khl.ru

Что надо сделать: рижане неплохо работают в рамках своего очень скромного бюджета. Уже к началу мая завершено комплектование вратарской линии и обороны, а вот в нападении пока явный недокомплект — лишь семь форвардов на контракте. Здесь менеджерам «Динамо» ещё нужно поработать, и тогда можно будет сказать, что на бумаге у рижан вырисовывается интересный коллектив, у которого будут все шансы побороться за попадание в плей-офф. По крайней мере, в нём сейчас не видно непонятных местных игроков, чей уровень далёк от КХЛ, и русских друзей тренера, попадающих в состав не по спортивным причинам.

«Торпедо»

Что сделано: в Нижнем Новгороде сохранили главного тренера Дэвида Немировски, продлили контракты с форвардами Веряевым, Шенфельдом, Гончаруком, договорились об аренде голкипера Кочеткова и дали шанс вернуться в большой хоккей одолевшему онкологию вратарю Мурыгину. Ранее был продлён контракт с ведущим нападающим-легионером Энди Миле.

В плане приобретений «Торпедо» пока не радует количеством, зато уже заключён контракт со словаком Мареком Гривиком — лучшим бомбардиром и MVP шведского чемпионата.

Что надо сделать: «Торпедо» надо как-то искать замену Жафярову и Уайдману, которые тащили команду весь прошлый сезон. Найти новых лидеров такого уровня нижегородцам, конечно, будет нелегко. С глубиной атаки у автозаводцев дела обстоят неплохо, а вот линию обороны нужно усиливать и качественно, и количественно. Большим подспорьем для «Торпедо» являются три пустующие легионерские вакансии. Но с легионерами, как известно, ещё нужно угадать.