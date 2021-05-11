«Случайно нажал кнопку паса». Василевский грубо и нелепо ошибся, понадеявшись на Сергачёва

Русские хоккеисты «молний» устроили гол в свои ворота, но перед плей-офф НХЛ расстраивает вся «Тампа».

Несколько дней назад стало понятно, что «Флорида» и «Тампа» точно устроят дерби солнечного штата в первом раунде плей-офф Центрального дивизиона НХЛ. «Пантерам» и «молниям» оставалось только определиться, у кого будет преимущество домашней площадки, и, волею календаря, решить этот вопрос клубам предстояло в двух очных поединках в Санрайзе на самом финише регулярки.



Первая игра закончилась убедительной победой хозяев — «Флорида» разгромила «Тампу» 5:1, и это ещё Андрей Василевский совершил 30 сейвов. Та игра запомнилась хет-триком Александра Веннберга и повышенным накалом страстей. Видимо, в рамках подготовки к плей-офф, «пантеры» и «молнии» установили рекорд сезона по штрафному времени.

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Характер второй встречи, скажем сразу, отличался не сильно от первой игры. Шёл равный хоккей, но чуть удачливее в реализации моментов были игроки «Флориды». Так, на 16-й минуте «пантеры» выстрелили контратакой, которую неожиданно точным и сильным броском завершил Маккензи Уигар.

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Ключевой эпизод матча случился в середине второго периода. «Тампа» пыталась превратить в гол удаление Яндла и размочить Дриджера, но вместо этого пропустила в большинстве. Да как пропустила! Грубую и нелепую ошибку допустил Андрей Василевский, не сумевший в простой ситуации распорядиться шайбой в своей зоне. Что хотел сделать в этом эпизоде претендент на «Везину»? Скорее всего, он понадеялся на Сергачёва и оставил тому шайбу, не заметив, что вместо Михаила к нему за ворота поехал форвард соперника. А, может быть, Василевский просто растерялся и, как пошутил русскоязычный комментатор матча, «случайно нажал кнопку паса»?

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Разумеется, после такого конфуза Василевского нужно поддержать. Его высочайший уровень не вызывает никаких сомнений, а обидные промахи бывают у каждого. Ошибка, которой воспользовался экс-форвард «Магнитки» Юхо Ламмикко, не закончила сезон для «Тампы», хотя в конкретном матче и предопределила результат. Но у Андрея ещё будет не один шанс исправиться.

Через пять минут после второго гола «Флориды» на льду вспыхнула потасовка, причиной которой стал эффектный фол Мэйсона Марчмента на Яне Рутта. Сначала драка приобрела массовый характер и показалось, что сейчас команды будут выяснять отношения «5 на 5», но затем из толпы выделились Кевин Коннотон и Даниэль Уолкотт, проведшие яркий спарринг с красивым, милосердным финалом.

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А добить «Тампу» в хоккейном плане «Флорида» сумела уже в третьем периоде. Сначала очередную контратаку в гол претворил Картер Вераге, а затем четвёртую шайбу за два матча с «молниями» забросил Веннберг.

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4:0 — «Флорида» вновь разгромила своего соперника и географического соседа, намекнув, что защита титула для «Тампы» в плей-офф может быть весьма короткой. У «молний» немало проблем, как игровых, так и медицинских, а «пантеры» накатили на финиш регулярки с серий из шести побед подряд.

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Ужасный матч получился и для русских «молний». Василевский ошибся так, как не ошибался, наверное, с детской школы, а Сергачёв в этом поединке заработал «-3». За оставшееся до плей-офф время парням нужно вспомнить про свой чемпионский характер и собраться на кубковые матчи с «Флоридой».