«Рыцари» не удержали победу, и теперь судьба Президентского кубка в руках хоккеистов «Эвеланш».

«Вегас» сыграл с «Колорадо» в 15 полевых. Клубы борются за первый посев в плей-офф

Встреча «Вегаса» и «Колорадо», ставшая для «рыцарей» последней домашней в регулярном чемпионате, после двух поражений — с «Каролиной» и «Нэшвиллом» — должна была внести ясность в борьбу за победу в Западном дивизионе и первый посев в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли. Для завоевания Президентского кубка «Вегасу» было достаточно обыграть своих сегодняшних соперников. В случае же победы «Колорадо» инициатива в гонке за первое место в дивизионе и общей таблице переходила в руки «лавин».

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За несколько часов до стартового свистка генменеджер «рыцарей» Келли Маккриммон заявил, что нападающий Пейтон Кребс пропустит матч из-за травмы верхней части тела. Это означало, что с «Колорадо» на лёд выйдут лишь 15 полевых игроков — помимо молодого форварда, игру пропускали Райан Ривз, Томаш Носек, Алек Мартинес, Патрик Браун и Макс Пасиоретти, а игроков из филиала «Вегас» не мог вызывать из-за ограничений, связанных с потолком зарплат. К слову, клуб из Невады оказался в такой ситуации не в первый раз, но ранее количество полевых в заявке не опускалось ниже 16.

«Эвеланш» к матчу на «Ти-Мобайл Арене» также подошли не в сильнейшем составе. По разным причинам игру пропускали 8 игроков, в числе которых были Самуэль Жирар, Брэндон Саад и Павел Францоуз. Однако в строй вернулся Натан Маккиннон, пропустивший последние два матча.

С первых же минут команды начали показывать обоюдоострый хоккей, в котором чуть удачливее оказались хозяева. На 8-й минуте счёт открыл Алекс Пьетранджело, первым успев на добивание и отправив шайбу над ловушкой Филиппа Грубауэра.

«Рыцари» могли удвоить преимущество менее чем через минуту, однако Алекс Так каким-то невероятным образом умудрился не попасть в уже пустые ворота.

Ответ «Эвеланш» последовал в середине второго периода. Несмотря на то что во второй трети «Вегас» действовал максимально сконцетрированно в своей зоне и имел полное игровое преимущество, единственной ошибки хозяев в обороне хватило для того чтобы сравнять счёт. Андре Бураковски воспользовался предоставленным ему пространством и с кистей бросил шайбу в верхний угол ворот Робина Ленера.

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В заключительном отрезке игры численное преимущество «Колорадо» начало сказываться. «Рыцари» стали выглядеть менее свежими и позволили гостям выровнять до этого проходившую под их диктовку игру, а затем и вовсе пропустили вторую шайбу. Двое игроков «Вегаса» не смогли удержать на пятачке Джея Ти Комфера, который после передачи Алекса Ньюхука направил игровой снаряд между щитков голкипера хозяев.

«Рыцари» сняли вратаря за полторы минуты до окончания основного времени, однако им это не помогло. Филипп Грубауэр, проведший великолепный матч, отразил 36 бросков и помог своей команде удержать победу.

Теперь судьбу Президентского кубка будут решать хоккеисты «Эвеланш».