Хоккеисты НХЛ на чемпионате мира — 2021. Кто приедет, а кто отказался. LIVE

Меньше двух недель остаётся до старта чемпионата мира по хоккею – 2021 в Риге. 21 мая в матче открытия мирового первенства сыграют сборные России и Чехии. На групповом этапе команда Валерия Брагина также встретится с командами Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.
В параллельной группе четвёрку лучших определят команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
В преддверии начала мирового первенства «Чемпионат» запускает лайв-материал, посвящённый комплектованию участников чемпионата мира.
* — Жирным отмечены подтверждённые участия в чемпионате. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено
|Сборная
|Кто приедет
|Кто под вопросом
|Кто отказался
|Россия
|з. Гавриков, н. Григоренко (оба – «Коламбус»), з. Задоров («Чикаго»), з. Кныжов, н. Барабанов (оба – «Сан-Хосе»), з. Зуб, з. Зайцев (оба — «Оттава»)
|з. Нестеров («Калгари»), з. Проворов («Филадельфия»), н. Волков («Анахайм»), н. Анисимов («Оттава»), н. Мальцев («Нью-Джерси»)
|в. Шестёркин, в. Георгиев, н. Панарин, н. Бучневич (все – «Рейнджерс»), в. Худобин, н. Гурьянов (оба – «Даллас»), н. Дадонов («Оттава»)
|Швеция
|н. Лундестрём («Анахайм»), н. Сёренсен («Сан-Хосе»)
|в. Густафссон, в. Хёгберг, з. Браннстрём (все — «Оттава»), з. Андерссон, в. Маркстрём, н. Линдхольм, н. Бэклунд (все – «Калгари»), з. Карлссон («Сан-Хосе»), з. Линдхольм, н. Ракелль, н. Сильверберг («Анахайм»), н. Олофссон («Баффало»), з. Экман-Ларссон, н. Ларссон (оба – «Аризона»), н. Братт, н. Юнссон (оба – «Нью-Джерси»), з. Бьёрнфут, н. Кемпе («Лос-Анджелес»), н. Хёгландер («Ванкувер»), з. Боквист («Чикаго»), н. Бемстрём, н. Стенлунд («Коламбус»)
|в. Улльмарк («Баффало»), з. Клингберг («Даллас»), з. Далин («Баффало»), н. Зибанеджад («Рейнджерс»), н. Петтерссон («Ванкувер)
|Канада
|в. Кемпер, в. Хилл, н. Бантинг (все – «Аризона»), н. Хагель («Чикаго»)
|з. Чикран («Аризона»)
|н. Лафренье («Рейнджерс»), н. Кутюр («Сан-Хосе»), з. Смит («Нью-Джерси»)
|США
|з. Джонс, н. Руни, н. Блэквелл (все — «Рейнджерс»), н. Гарланд («Аризона»), н. Лабанк («Сан-Хосе»), з. Теннисон («Нью-Джерси»)
|з. Фокс, з. Труба, з. Миллер (все – «Рейнджерс»), н. Ткачук («Оттава»), н. Кейн («Чикаго»)
|Финляндия
|в. Ланкинен («Чикаго»), з. Хейсканен, з. Ватанен, з. Линделль (все – «Даллас»), з. Йокихарью, з. Ристолайнен, н. Руотсалайнен (все – «Баффало»), з. Вялимяки («Калгари»), з. Мяяття («Лос-Анджелес»)
|н. Какко («Рейнджерс»), н. Хинтц («Даллас»), н. Лайне («Коламбус»), н. Куокканен («Нью-Джерси»)
|Чехия
|з. Гайек, н. Хитил (оба – «Рейнджерс»), з. Гронек, н. Врана, н. Задина (все – «Детройт»), з. Шимек («Сан-Хосе»), н. Кубалик («Чикаго»)
|н. Факса («Даллас»), н. Заха («Нью-Джерси»)
|в. Корженарж, н. Гертл (оба — «Сан-Хосе»), н. Ворачек («Филадельфия»), н. Кампф («Чикаго»)
|Швейцария
|з. Зигенталер, н. Хишир (оба – «Нью-Джерси»), н. Курашёв («Чикаго»), н. Майер («Сан-Хосе»)
|з. Кукан («Коламбус»), н. Сутер («Чикаго»)
|Беларусь
|н. Шарангович («Нью-Джерси»)
|Латвия
|в. Кивлениекс «Коламбус»)
|в. Мерзликин («Коламбус»), н. Балцерс («Сан-Хосе»), н. Гиргенсонс («Баффало»)
|Германия
|н. Штюцле («Оттава»), н. Ридер («Баффало»), н. Михаэлис («Ванкувер»)
|в. Грайсс («Детройт»)
|Словакия
|в. Хуска («Рейнджерс»)
|н. Паник («Детройт»), з. Секера («Даллас»), з. Ярош («Сан-Хосе»)
|Дания
|н. Бьёркстранд («Коламбус»), н. Нильсен («Детройт»), н. Труэ, н. Блихфельд (оба — «Сан-Хосе»)
Другой защитник «дьяволов» Тай Смит сообщил, что из-за травмы отказался от возможности сыграть за сборную Канады.
Добавления в составы североамериканских сборных. Нападающий «Чикаго» Брэндон Хагель (24 очка в 52 матчах) сыграет за команду Канады, в защитник «Нью-Джерси» Мэтт Теннисон дебютирует в составе сборной США.
Евгений Дадонов не сыграет за Россию на ЧМ-2021
Евгений Дадонов в сборную России не приедет — в его семье ожидается пополнение.
«Оттава Сенаторз» дала согласие на участие в чемпионате мира Артёма Зуба. Решение клуба по Никите Зайцеву будет принято завтра.
Штаб сборной России получил согласие «Чикаго» на участие в чемпионате мира Никиты Задорова. Защитник присоединится к национальной команде перед вылетом из Праги в Ригу.
И новость в продолжение предыдущей мысли. Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн только что сообщил, что не сыграет в Латвии из-за желания провести побольше времени с семьёй. Полгода назад в семье хоккеиста родился сын. К тому же у Кейна небольшая травма, которую он хочет подлечить в межсезонье.
А вот турнирные перспективы сборной США в Латвии на данный момент смотрятся очень блекло. Главным тренером звёздно-полосатых будет Джек Капуано, который последнее раз работал в этом качестве ещё четыре года назад в «Нью-Йорк Айлендерс». В нападении же американской команды намерены сыграть 36-летний форвард Брайан Бойл, пропустивший нынешний сезон, и нападающий швейцарского «Цуга» Джастин Абделкейдер. Оба игрока планируют использовать мировое первенство в качестве плацдарма для возвращения в НХЛ.
Пожалуй, самый мощный десант из НХЛ в Риге получает сборная Чехии. Несколько минут назад стало известно, что второй снайпер «Чикаго» по итогам регулярного чемпионата Доминик Кубалик подтвердил своё участие в мировом первенстве.
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