Полный список по всем командам. В сборную России почти никто не приедет.

Хоккеисты НХЛ на чемпионате мира — 2021. Кто приедет, а кто отказался. LIVE

Меньше двух недель остаётся до старта чемпионата мира по хоккею – 2021 в Риге. 21 мая в матче открытия мирового первенства сыграют сборные России и Чехии. На групповом этапе команда Валерия Брагина также встретится с командами Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

В параллельной группе четвёрку лучших определят команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

В преддверии начала мирового первенства «Чемпионат» запускает лайв-материал, посвящённый комплектованию участников чемпионата мира.

* — Жирным отмечены подтверждённые участия в чемпионате. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Сборная Кто приедет Кто под вопросом Кто отказался Россия з. Гавриков, н. Григоренко (оба – «Коламбус»), з. Задоров («Чикаго»), з. Кныжов, н. Барабанов (оба – «Сан-Хосе»), з. Зуб, з. Зайцев (оба — «Оттава») з. Нестеров («Калгари»), з. Проворов («Филадельфия»), н. Волков («Анахайм»), н. Анисимов («Оттава»), н. Мальцев («Нью-Джерси») в. Шестёркин, в. Георгиев, н. Панарин, н. Бучневич (все – «Рейнджерс»), в. Худобин, н. Гурьянов (оба – «Даллас»), н. Дадонов («Оттава») Швеция н. Лундестрём («Анахайм»), н. Сёренсен («Сан-Хосе») в. Густафссон, в. Хёгберг, з. Браннстрём (все — «Оттава»), з. Андерссон, в. Маркстрём, н. Линдхольм, н. Бэклунд (все – «Калгари»), з. Карлссон («Сан-Хосе»), з. Линдхольм, н. Ракелль, н. Сильверберг («Анахайм»), н. Олофссон («Баффало»), з. Экман-Ларссон, н. Ларссон (оба – «Аризона»), н. Братт, н. Юнссон (оба – «Нью-Джерси»), з. Бьёрнфут, н. Кемпе («Лос-Анджелес»), н. Хёгландер («Ванкувер»), з. Боквист («Чикаго»), н. Бемстрём, н. Стенлунд («Коламбус») в. Улльмарк («Баффало»), з. Клингберг («Даллас»), з. Далин («Баффало»), н. Зибанеджад («Рейнджерс»), н. Петтерссон («Ванкувер) Канада в. Кемпер, в. Хилл, н. Бантинг (все – «Аризона»), н. Хагель («Чикаго») з. Чикран («Аризона») н. Лафренье («Рейнджерс»), н. Кутюр («Сан-Хосе»), з. Смит («Нью-Джерси») США з. Джонс, н. Руни, н. Блэквелл (все — «Рейнджерс»), н. Гарланд («Аризона»), н. Лабанк («Сан-Хосе»), з. Теннисон («Нью-Джерси») з. Фокс, з. Труба, з. Миллер (все – «Рейнджерс»), н. Ткачук («Оттава»), н. Кейн («Чикаго») Финляндия в. Ланкинен («Чикаго»), з. Хейсканен, з. Ватанен, з. Линделль (все – «Даллас»), з. Йокихарью, з. Ристолайнен, н. Руотсалайнен (все – «Баффало»), з. Вялимяки («Калгари»), з. Мяяття («Лос-Анджелес») н. Какко («Рейнджерс»), н. Хинтц («Даллас»), н. Лайне («Коламбус»), н. Куокканен («Нью-Джерси») Чехия з. Гайек, н. Хитил (оба – «Рейнджерс»), з. Гронек, н. Врана, н. Задина (все – «Детройт»), з. Шимек («Сан-Хосе»), н. Кубалик («Чикаго») н. Факса («Даллас»), н. Заха («Нью-Джерси») в. Корженарж, н. Гертл (оба — «Сан-Хосе»), н. Ворачек («Филадельфия»), н. Кампф («Чикаго») Швейцария з. Зигенталер, н. Хишир (оба – «Нью-Джерси»), н. Курашёв («Чикаго»), н. Майер («Сан-Хосе») з. Кукан («Коламбус»), н. Сутер («Чикаго») Беларусь н. Шарангович («Нью-Джерси») Латвия в. Кивлениекс «Коламбус») в. Мерзликин («Коламбус»), н. Балцерс («Сан-Хосе»), н. Гиргенсонс («Баффало») Германия н. Штюцле («Оттава»), н. Ридер («Баффало»), н. Михаэлис («Ванкувер») в. Грайсс («Детройт») Словакия в. Хуска («Рейнджерс») н. Паник («Детройт»), з. Секера («Даллас»), з. Ярош («Сан-Хосе») Дания н. Бьёркстранд («Коламбус»), н. Нильсен («Детройт»), н. Труэ, н. Блихфельд (оба — «Сан-Хосе»)