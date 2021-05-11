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Хоккеисты НХЛ на чемпионате мира – 2021, кто приедет, кто отказался, составы, Россия, Канада, США

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Хоккеисты НХЛ на чемпионате мира – 2021
Сергей Емельянов Елена Кузнецова
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Хоккеисты НХЛ на чемпионате мира — 2021. Кто приедет, а кто отказался. LIVE
Полный список по всем командам. В сборную России почти никто не приедет.
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Меньше двух недель остаётся до старта чемпионата мира по хоккею – 2021 в Риге. 21 мая в матче открытия мирового первенства сыграют сборные России и Чехии. На групповом этапе команда Валерия Брагина также встретится с командами Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

В параллельной группе четвёрку лучших определят команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

Расписание ЧМ-2021

В преддверии начала мирового первенства «Чемпионат» запускает лайв-материал, посвящённый комплектованию участников чемпионата мира.

* — Жирным отмечены подтверждённые участия в чемпионате. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

СборнаяКто приедетКто под вопросомКто отказался
Россияз. Гавриков, н. Григоренко (оба – «Коламбус»), з. Задоров («Чикаго»), з. Кныжов, н. Барабанов (оба – «Сан-Хосе»), з. Зуб, з. Зайцев (оба — «Оттава»)з. Нестеров («Калгари»), з. Проворов («Филадельфия»), н. Волков («Анахайм»), н. Анисимов («Оттава»), н. Мальцев («Нью-Джерси»)в. Шестёркин, в. Георгиев, н. Панарин, н. Бучневич (все – «Рейнджерс»), в. Худобин, н. Гурьянов (оба – «Даллас»), н. Дадонов («Оттава»)
Швециян. Лундестрём («Анахайм»), н. Сёренсен («Сан-Хосе»)в. Густафссон, в. Хёгберг, з. Браннстрём (все — «Оттава»), з. Андерссон, в. Маркстрём, н. Линдхольм, н. Бэклунд (все – «Калгари»), з. Карлссон («Сан-Хосе»), з. Линдхольм, н. Ракелль, н. Сильверберг («Анахайм»), н. Олофссон («Баффало»), з. Экман-Ларссон, н. Ларссон (оба – «Аризона»), н. Братт, н. Юнссон (оба – «Нью-Джерси»), з. Бьёрнфут, н. Кемпе («Лос-Анджелес»), н. Хёгландер («Ванкувер»), з. Боквист («Чикаго»), н. Бемстрём, н. Стенлунд («Коламбус»)в. Улльмарк («Баффало»), з. Клингберг («Даллас»), з. Далин («Баффало»), н. Зибанеджад («Рейнджерс»), н. Петтерссон («Ванкувер)
Канадав. Кемпер, в. Хилл, н. Бантинг (все – «Аризона»), н. Хагель («Чикаго»)з. Чикран («Аризона»)н. Лафренье («Рейнджерс»), н. Кутюр («Сан-Хосе»), з. Смит («Нью-Джерси»)
СШАз. Джонс, н. Руни, н. Блэквелл (все — «Рейнджерс»), н. Гарланд («Аризона»), н. Лабанк («Сан-Хосе»), з. Теннисон («Нью-Джерси»)з. Фокс, з. Труба, з. Миллер (все – «Рейнджерс»), н. Ткачук («Оттава»), н. Кейн («Чикаго»)
Финляндияв. Ланкинен («Чикаго»), з. Хейсканен, з. Ватанен, з. Линделль (все – «Даллас»), з. Йокихарью, з. Ристолайнен, н. Руотсалайнен (все – «Баффало»), з. Вялимяки («Калгари»), з. Мяяття («Лос-Анджелес»)н. Какко («Рейнджерс»), н. Хинтц («Даллас»), н. Лайне («Коламбус»), н. Куокканен («Нью-Джерси»)
Чехияз. Гайек, н. Хитил (оба – «Рейнджерс»), з. Гронек, н. Врана, н. Задина (все – «Детройт»), з. Шимек («Сан-Хосе»), н. Кубалик («Чикаго»)н. Факса («Даллас»), н. Заха («Нью-Джерси»)в. Корженарж, н. Гертл (оба — «Сан-Хосе»), н. Ворачек («Филадельфия»), н. Кампф («Чикаго»)
Швейцарияз. Зигенталер, н. Хишир (оба – «Нью-Джерси»), н. Курашёв («Чикаго»), н. Майер («Сан-Хосе»)з. Кукан («Коламбус»), н. Сутер («Чикаго»)
Беларусьн. Шарангович («Нью-Джерси»)
Латвияв. Кивлениекс «Коламбус»)в. Мерзликин («Коламбус»), н. Балцерс («Сан-Хосе»), н. Гиргенсонс («Баффало»)
Германиян. Штюцле («Оттава»), н. Ридер («Баффало»), н. Михаэлис («Ванкувер»)в. Грайсс («Детройт»)
Словакияв. Хуска («Рейнджерс»)н. Паник («Детройт»), з. Секера («Даллас»), з. Ярош («Сан-Хосе»)
Даниян. Бьёркстранд («Коламбус»), н. Нильсен («Детройт»), н. Труэ, н. Блихфельд (оба — «Сан-Хосе»)
Евгений Дадонов не сыграет за Россию на ЧМ-2021
Live Сергей Емельянов

Другой защитник «дьяволов» Тай Смит сообщил, что из-за травмы отказался от возможности сыграть за сборную Канады.

20:47 Сергей Емельянов

Добавления в составы североамериканских сборных. Нападающий «Чикаго» Брэндон Хагель (24 очка в 52 матчах) сыграет за команду Канады, в защитник «Нью-Джерси» Мэтт Теннисон дебютирует в составе сборной США.

20:39 Елена Кузнецова

Евгений Дадонов не сыграет за Россию на ЧМ-2021

Евгений Дадонов в сборную России не приедет — в его семье ожидается пополнение.

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20:22 Сергей Емельянов

«Оттава Сенаторз» дала согласие на участие в чемпионате мира Артёма Зуба. Решение клуба по Никите Зайцеву будет принято завтра.

20:19 Сергей Емельянов

Штаб сборной России получил согласие «Чикаго» на участие в чемпионате мира Никиты Задорова. Защитник присоединится к национальной команде перед вылетом из Праги в Ригу.

20:18 Сергей Емельянов

И новость в продолжение предыдущей мысли. Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн только что сообщил, что не сыграет в Латвии из-за желания провести побольше времени с семьёй. Полгода назад в семье хоккеиста родился сын. К тому же у Кейна небольшая травма, которую он хочет подлечить в межсезонье.

20:10 Сергей Емельянов

А вот турнирные перспективы сборной США в Латвии на данный момент смотрятся очень блекло. Главным тренером звёздно-полосатых будет Джек Капуано, который последнее раз работал в этом качестве ещё четыре года назад в «Нью-Йорк Айлендерс». В нападении же американской команды намерены сыграть 36-летний форвард Брайан Бойл, пропустивший нынешний сезон, и нападающий швейцарского «Цуга» Джастин Абделкейдер. Оба игрока планируют использовать мировое первенство в качестве плацдарма для возвращения в НХЛ.

20:04 Сергей Емельянов

Пожалуй, самый мощный десант из НХЛ в Риге получает сборная Чехии. Несколько минут назад стало известно, что второй снайпер «Чикаго» по итогам регулярного чемпионата Доминик Кубалик подтвердил своё участие в мировом первенстве.

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