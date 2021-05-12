Клюшка Гагарина и космический хоккей. На фестивале Ночной лиги разыграли главные призы

Всероссийский смотр в «Большом» стал одним из самых масштабных событий в стране в первой половине мая. Однако речь идёт не о театральном бренде России и балетных постановках, а о ярком соперничестве на льду. Финальный этап десятого хоккейного фестиваля среди любительских команд Ночной хоккейной лиги — это более 3000 человек из 70 регионов нашей страны. Этот праздник хоккея проходит с 3 по 16 мая в Сочи на стадионе «Большой» и других ледовых аренах Олимпийского парка.

Фото: nhliga.org

Особый интерес на фестивале традиционно вызвала борьба за Кубок Крутова в «Лиге чемпионов», в которой играют команды дивизиона «Любитель 40+». Новым обладателем трофея стал нижегородский «Монолит», выигравший в финале у «Запада России» из Калининграда со счётом 3:0. Победитель получил грант Министерства спорта на 100 миллионов рублей на строительство ледовой арены в своём регионе. Основатель «Монолита» Дмитрий Аляпин рассказал, что новый спортивный комплекс будет создан в посёлке Афонино Нижегородской области. «Мы сейчас строим в Афонино большой жилой комплекс. Под этот объект и хотели выиграть грант. Площадка под строительство уже расчищена. «Приезжайте с новой ареной!» — так нас напутствовали перед отъездом в Сочи», — рассказал Аляпин.

Трофей «Кубка чемпионов» — новинка фестиваля, собравшая победителей дивизиона разных лет. Символично, что этот турнир выиграл челябинский «Центурион», побеждавший на самом первом фестивале в 2012 году. В финале «Кубка чемпионов» уральцы взяли верх над «Казанскими Драконами» — 5:2. «На фестивале собраны очень приличные хоккеисты. Спрашивал: «Они раньше играли?». Мне отвечают, что это те, кто максимум до группы подготовки дошёл. Тем более это дивизион «40+». Может быть, они с ветеранами где-то катаются. Хорошие ребята, подготовлены здорово», — поделился впечатлениями олимпийский чемпион, член «Совета Легенд» Ночной лиги Сергей Шепелев.

Фото: nhliga.org

Фестиваль в этом году приурочен к двум большим датам – 75-летию проведения первого чемпионата СССР по хоккею и 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос. На Матче легенд на льду побывала клюшка первого космонавта, который обожал хоккей и был капитаном команды Звёздного городка «Наши». Команда космонавтов была возрождена при активном участии олимпийского чемпиона Виктора Шалимова, а в Сочи она выиграла дебютный Кубок Созвездий, в котором сыграли друзья и партнёры Ночной лиги. В финале «космонавты» вырвали победу со счётом 5:4 у «РосПрессы», в составе которой выделялись знаменитые футболисты Дмитрий Сычев и Роман Широков. Интересно, что пять лет назад «Наши» завоевали Кубок Большого Шлема на фестивале в Сочи. «Космонавты» напрямую связывают свои успехи с юбилейными годами первого полета Юрия Гагарина.

Впрочем, космический хоккей показали в Сочи не только победители, но и все 158 команд, пробившиеся в финальный раунд. Отметим, что всего в этом сезоне Ночной хоккейной лиги приняли участие 978 команд и 19 тысяч человек из 70 регионов России.

Фото: nhliga.org

«Юбилейный фестиваль в Сочи и весь сезон показали, как выросли интерес к хоккею и качество игры на массовом уровне. Поздравляю победителей – команда «Монолит» заслуженно завоевала Кубок Крутова. Вместе с тем победителями можно назвать каждого участника Лиги и сам проект, который, несмотря на все ограничения, продолжает активно развиваться. Отмечу огромную роль членов «Совета Легенд» Ночной лиги в развитии хоккея в регионах. Растущая популярность лиги и матчей с участием команды «Легенды хоккея» подтверждает тезис о том, что хоккей – не просто игра №1 в России, а нечто большее. Он становится национальной идеей и несёт в общество ценные жизненные идеалы: здоровый образ жизни, дух честного соперничества и чувство командной поддержки. Хоккей в России объединял миллионы людей во все времена. Начиная с побед легендарной «Красной машины» и продолжая триумфом в олимпийском Пхёнчхане-2018. Эти успехи вписаны золотыми буквами в историю нашей страны. Они создают предпосылки для будущих достижений, потому что ничто так не вдохновляет на подвиги в настоящем, как победы прошлого и чувство единения со страной», — отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин, реализующий на посту главы попечительского совета Ночной лиги проекты, направленные на развитие и популяризацию хоккея в стране.

Фестиваль продлится до 16 мая. Впереди решающие матчи в «Лиге Мечты» и «Лиге Надежды», объединяющих игроков-любителей старше 18 лет. Также в Сочи пройдёт финал Ночной Лиги женского хоккея в дивизионе «Амазонки».