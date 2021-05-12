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Швеция – Россия, 12 мая 2021, прямая трансляция матча Евротура, Чешские игры — 2021

Швеция – Россия. Онлайн
Андрей Гуров Павел Панышев
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Наши вышли на финишную прямую подготовки к ЧМ! Швеция – Россия. Онлайн
Всё самое интересное с первого матча команды Валерия Брагина на Чешских играх –в нашем онлайне.
Хоккей / Евротур 0

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча сборной России на заключительном этапе Евротура – Чешских играх. Команда Валерия Брагина сыграет со сборной Швеции. Начало встречи запланировано на 17:00 мск, но мы начинаем нашу трансляцию заранее, чтобы познакомить вас с различными интересными фактами.

Еврохоккейтур. Хоккейные игры Carlson
12 мая 2021, среда. 17:00 МСК
Швеция
Не начался
Россия
Турнирная таблица Евротура
Календарь матчей Евротура
Хоккеисты НХЛ на чемпионате мира — 2021. Кто приедет, а кто отказался. LIVE
Полный список по всем командам. В сборную России почти никто не приедет.
Live Павел Панышев

Сборная России по хоккею проинформировала по поводу ковид-протокола на чемпионате мира – 2021, который пройдёт в Риге.

«Информируем о ковид-протоколе на чемпионате мира: если игрок приезжает в расположение сборной после 16 мая, то он должен три дня находиться на карантине в номере отеля и каждый день сдавать тест на коронавирус.

После этого он сможет приступить к тренировкам и в течение трёх дней также ежедневно сдавать тесты. И только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, будет допущен к играм», – написала пресс-служба сборной России в «Твиттере».

Игроки, приехавшие в сборную после 16 мая, должны будут пройти трёхдневный карантин
10:05 Павел Панышев

Сборная России прибыла в Прагу, где на протяжении ближайших четырёх дней сыграет три матча в рамках Чешских хоккейных игр.

10:01 Павел Панышев

Накануне из ФХР пришли новости о том, что штаб национальной команды получил согласие на участие в ЧМ защитников Артёма Зуба и Никиты Задорова, по Никите Зайцеву заявление будет в ближайшее время, а вот Евгений Дадонов на Евротуре и в столице Латвии не сыграет. Уже в Праге к сборной присоединятся защитник Владислав Гавриков и нападающий Михаил Григоренко. Не помогут россиянам игроки «Далласа» – голкипер Антон Худобин, а также нападающие Денис Гурьянов и Александр Радулов.

10:01 Павел Панышев

Сборная России, как и другие команды, проводит заключительный этап подготовки к мировому первенству. Сразу после Чешских игр хоккейные коллективы переберутся в Ригу, где будут выявлять сильнейшего на мировом первенстве.

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