Наши вышли на финишную прямую подготовки к ЧМ! Швеция – Россия. Онлайн

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча сборной России на заключительном этапе Евротура – Чешских играх. Команда Валерия Брагина сыграет со сборной Швеции. Начало встречи запланировано на 17:00 мск, но мы начинаем нашу трансляцию заранее, чтобы познакомить вас с различными интересными фактами.
Сборная России по хоккею проинформировала по поводу ковид-протокола на чемпионате мира – 2021, который пройдёт в Риге.
«Информируем о ковид-протоколе на чемпионате мира: если игрок приезжает в расположение сборной после 16 мая, то он должен три дня находиться на карантине в номере отеля и каждый день сдавать тест на коронавирус.
После этого он сможет приступить к тренировкам и в течение трёх дней также ежедневно сдавать тесты. И только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, будет допущен к играм», – написала пресс-служба сборной России в «Твиттере».
Накануне из ФХР пришли новости о том, что штаб национальной команды получил согласие на участие в ЧМ защитников Артёма Зуба и Никиты Задорова, по Никите Зайцеву заявление будет в ближайшее время, а вот Евгений Дадонов на Евротуре и в столице Латвии не сыграет. Уже в Праге к сборной присоединятся защитник Владислав Гавриков и нападающий Михаил Григоренко. Не помогут россиянам игроки «Далласа» – голкипер Антон Худобин, а также нападающие Денис Гурьянов и Александр Радулов.
Сборная России, как и другие команды, проводит заключительный этап подготовки к мировому первенству. Сразу после Чешских игр хоккейные коллективы переберутся в Ригу, где будут выявлять сильнейшего на мировом первенстве.
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