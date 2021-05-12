Наши вышли на финишную прямую подготовки к ЧМ! Швеция – Россия. Онлайн

Сборная России по хоккею проинформировала по поводу ковид-протокола на чемпионате мира – 2021, который пройдёт в Риге.



«Информируем о ковид-протоколе на чемпионате мира: если игрок приезжает в расположение сборной после 16 мая, то он должен три дня находиться на карантине в номере отеля и каждый день сдавать тест на коронавирус.



После этого он сможет приступить к тренировкам и в течение трёх дней также ежедневно сдавать тесты. И только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, будет допущен к играм», – написала пресс-служба сборной России в «Твиттере».

Игроки, приехавшие в сборную после 16 мая, должны будут пройти трёхдневный карантин