Звёзды НХЛ не сыграют за сборную России на ЧМ-2021. Почему так произошло?

Всё меньше и меньше времени остаётся до начала чемпионата мира 2021 года по хоккею. Сегодня, 12 мая, сборная России проведёт первый матч на заключительном этапе Евротура – Чешских хоккейных играх. Этот турнир станет последним этапом подготовки для команды Валерия Брагина перед стартующим 21 мая мировым первенством в Риге. Уже сейчас очевидно, что на турнире в Латвии российская команда сыграет одним из самых невзрачных составах за очень долгое время. Всему виной непривычно маленькое усиление из клубов НХЛ, которые остались за бортом розыгрыша Кубка Стэнли. Разбираемся, почему так произошло.

Кто сыграет за сборную России на чемпионате мира? В составе не будет даже Шипачёва Во вратарской линии тоже не всё гладко, но паниковать точно не стоит. Команда Валерия Брагина всё равно станет одним из фаворитов турнира.

В нынешнем сезоне в североамериканской лиге в общей сложности был заигран 51 российский хоккеист, из них 22 человека со своими клубами пробились в плей-офф. Таким образом, в теории 29 игроков могли рассчитывать на вызов в российскую сборную. Однако, если вынести за скобки голкиперов – Ивана Просветова, Алексея Мельничука и Артёма Загидулина (шесть матчей в сезоне НХЛ на троих), защитника Егора Замулу и форвардов Виталия Абрамова и Ивана Чеховича (семь матчей на троих), то число претендентов на поездку в Ригу сокращается до 23 хоккеистов.

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Скорее всего, в итоговый состав сборной России на ЧМ-2021 войдут семь игроков из НХЛ. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков со своим одноклубником нападающим Михаилом Григоренко присоединятся к национальной команде уже в Праге, тогда как защитник «Чикаго» Никита Задоров и защитник «Оттавы» Артём Зуб прибудут в расположение сборной чуть позднее. Ещё один игрок обороны «Сенаторз» Никита Зайцев сейчас находится в ожидании окончательного вердикта медицинского штаба своего клуба, который либо разрешит, либо запретит хоккеисту отправляться в Латвию. В схожей ситуации находятся и игроки «Сан-Хосе» – защитник Николай Кныжов и форвард Александр Барабанов. Ни одного из этих хоккеистов, при всём уважении, нельзя назвать звездой.

Фото: Getty Images

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Вне состава сборной остаются 16 игроков из НХЛ. Вот только далеко не все из них в принципе вызывали интерес у руководства и тренерского штаба сборной России. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов (4 очка в 20 матчах) и форвард «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников (8 очков в 21 матче) вряд ли могли серьёзно усилить российскую сборную в Риге. Интересно было бы посмотреть в национальной команде на форварда «Анахайма» Александра Волкова, но он вызова в команду также не получил.

Центрфорварды Артём Анисимов («Оттава») и Владислав Наместников («Детройт»), в принципе, могли бы помочь сборной, учитывая огромный дефицит на этой позиции в российском хоккее, но по решению тренеров сборной не входили в число кандидатов на поездку в Ригу. Те же слова можно отнести и к форварду «Нью-Джерси» Михаилу Мальцеву, хотя он оставил наиболее позитивное впечатление от своей игры в этом сезоне НХЛ среди невызванных центров. Если говорить о линии обороны, то никакого интереса в сборной не вызвала и кандидатура защитника «Аризоны» Ильи Любушкина. Нападающий «Далласа» Александр Радулов ещё в марте получил повреждение и закончил нынешний сезон из-за травмы. В результате остаётся всего восемь игроков, которые в принципе могли, но не доехали до расположения сборной России.

Каких игроков НХЛ ждать и почему не приедет Панарин. Сборная России перед ЧМ Штаб команды уже определился с пятью кандидатами из Северной Америки.

Из них реальным отказником является всего один игрок – это нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Ещё задолго до старта мирового первенства 29-летний нападающий уведомил руководство сборной России, что на его услуги рассчитывать не стоит. Что стало реальной причиной отказа Артемия от вызова в национальную команду каждый может решить сам для себя. Кто-то может придерживаться версии отказа Панарина по политическим мотивам, а кому-то может понравиться полуофициальная версия неприезда Артемия в сборную – его желание провести время с семьёй.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Вероятность участия Панарина в ЧМ-2021 равна нулю». Артемий больше не сыграет за Россию? 29-летний форвард «Рейнджерс» мог стать главной звездой сборной России на турнире в Риге.

Примечательно, что даже если бы Панарин самостоятельно не отказался от вызова в сборную, то ожидать его игры в Латвии всё равно бы не приходилось. На финише регулярного чемпионата лучший российский бомбардир этого сезона получил травму в драке с форвардом «Вашингтона» Томом Уилсоном и досрочно завершил регулярку. Так что ни о каком разрешении врачей «синерубашечников» на участие Артемия в ЧМ-2021 и говорить бы не приходилось.

Ведь именно медштаб «Рейнджерс» наложил вето на вызов в сборную двух российских голкиперов – Игоря Шестёркина и Александра Георгиева. Оба вратаря вызывали огромный интерес у представителей сборной, но врачи нью-йоркцев отказали игрокам в участии в мировом первенстве. Напомним, после завершения сезона игроки НХЛ проходят обязательный медосмотр в своих командах, и только в том случае, если они полностью здоровы, врачи клубов дают добро отпускают в национальные команды. В противном случае у них есть полное юридическое право отправить своих игроков в отпуск.

Шестёркин и Георгиев не помогут сборной России на ЧМ-2021

То же самое произошло и с российскими игроками «Далласа» – голкипером Антоном Худобиным и нападающим Денисом Гурьяновым, которых также не отпустили на чемпионат мира. Каждый из перечисленных игроков получал повреждения различной степени тяжести в ходе сезона и пропускал некоторое количество матчей. Кто-то может возразить в комментариях, что все россияне до последнего играли за свои клубы в НХЛ, а в сборную приехать не смогли. Но простите, таков закон бизнеса. Кто платит деньги – тот и заказывает музыку.

Руководители клубов североамериканской лиги решают свои задачи – и те же «Старз» до последнего претендовали на выход в плей-офф. Ради участия в Кубке Стэнли рисковать здоровьем своих игроков можно, а вот ради их выступления за сборную – какой в этом смысл и какая выгода для американских боссов?

Худобин и Гурьянов не помогут сборной России на ЧМ-2021

Нападающий «Оттавы» Евгений Дадонов не пропускал чемпионатов мира с 2013 года. Но в нынешнем сезоне и он не сможет помочь национальной команде. В ближайшее время российский хоккеист ожидает пополнения в семействе – и в этой ситуации 32-летний форвард принял решение остаться со своей супругой. Пожалуй, единственным непонятным моментом остаётся добровольный отказ представителей российской сборной от услуг защитника «Филадельфии» Ивана Проворова и нападающего «Рейнджерс» Павла Бучневича. Оба игрока были готовы сыграть за сборную, но звонка от представителей тренерского штаба так и не дождались. Судьба защитника «Калгари» Никиты Нестерова на данный момент остаётся неизвестной.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Хоккеисты НХЛ на чемпионате мира — 2021. Кто приедет, а кто отказался. LIVE Полный список по всем командам. В сборную России почти никто не приедет.

Впрочем, посыпать голову пеплом не стоит. С аналогичными проблемами в комплектовании своих команд столкнулись и наши главные конкуренты. Многие ведущие игроки НХЛ находят различные причины, чтобы отказаться от поездки в Латвию. У одних был слишком сложный сезон, у других семейные проблемы, а у третьих выявлены травмы после слишком насыщенного графика матчей.

Посмотрите, какие команды везут в Ригу сборные Канады и США. «Кленовые» собираются выступать составом, максимально приближенным к молодёжному. В окончательную заявку команды Жерара Галлана должны попасть сразу три талантливых игрока с нулевым опытом выступления в НХЛ – это Оуэн Пауэр, Коул Перфетти и Брейден Шнайдер. Вратарскую бригаду образует дуэт голкиперов из «Аризоны» – Дарси Кемпер и Эдин Хилл.

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Что касается американцев, то в их составе может оказаться 36-летний форвард Брайан Бойл, пропустивший нынешний сезон, и форвард швейцарского «Цуга» Джастин Абделкейдер, желающий использовать мировое первенство в качестве плацдарма для возвращения в североамериканскую лигу. Шведы, раньше всегда с огромным желанием рвавшиеся в национальную команду, сейчас ищут возможность получить больше времени на отдых, чтобы как можно лучше подготовиться к следующему сезону, в котором ожидается Олимпиада с участием игроков НХЛ.

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Не стоит забывать и о том, что многие из игроков лиги в прошлом году получили опыт нахождения в «пузыре» во время розыгрыша Кубка Стэнли и сейчас не хотят совершать затяжной перелёт в Европу, чтобы снова оказаться в аналогичных условиях. В результате мы получаем один из самых бледных чемпионатов мира по своему представительству, на котором легко могут выстрелить условные сборные Чехии или Швейцарии. Судя по всему, именно эти команды и привезут наиболее мастеровитые составы в Ригу.