Первый плей-офф Капризова, последний шанс Гусева. 22 россиянина в борьбе за Кубок Стэнли

Хотя регулярный чемпионат НХЛ ещё официально не завершён, уже известны все команды, которые примут участие в розыгрыше Кубка Стэнли – 2021. Среди тех, кто будет за сражаться за главный хоккейный титул Северной Америки, немало и наших соотечественников. Рассказываем, кто из 22 хоккеистов скоро начнёт свой путь в плей-офф.

Андрей Свечников («Каролина»)

Участие в розыгрышах Кубка Стэнли: 2 (2019-2020)

Игры в плей-офф: 15

Статистика в плей-офф: 12 (7+5), «+7»

Несмотря на юный возраст, Андрей уже второй год является одним из лидеров «Каролины», он закончил сезон вторым бомбардиром команды, уступив только Себастьяну Ахо. Правда, Андрей получает не так много игрового времени. В текущей регулярке он провёл на льду более 20 минут всего в шести матчах.

Но, невзирая на яркие выступления Свечникова по ходу регулярного чемпионата, в плей-офф он пока больше всего запомнился дракой с Александром Овечкиным. С учётом сильного сезона «Каролины», возможно, настала пора Андрею отметиться и игровыми качествами.

Сергей Бобровский («Флорида»)

Участие в розыгрышах Кубка Стэнли: 7 (2011-2012, 2014, 2017-2020)

Игры в плей-офф: 38

Статистика в плей-офф: КН 3,13, 90,2% ОБ

Один из лучших российских голкиперов последних лет с момента перехода во «Флориду» чередует отличные матчи с провальными. Несмотря на то что Бобровский всё ещё остаётся первым выбором Джоэля Кенневилля, к нему всё ближе подбираются конкуренты за место в воротах в лице Криса Дриджера и молодого Спенсера Найта. Если Сергей и дальше хочет оставаться в статусе основного голкипера, то плей-офф для него отличная возможность показать, что он ещё способен на многое.

Никита Гусев («Флорида»)

Участие в розыгрышах Кубка Стэнли: –

Игры в плей-офф: –

Статистика в плей-офф: –

После, казалось бы, неплохого дебютного сезона в «Нью-Джерси», на второй год дела у Гусева пошли гораздо хуже. Его результативность, как и игровое время, упала, и в апреле Никита дважды прошёл через драфт отказов, после чего его контракт с «дьяволами» был расторгнут. Россиянина подобрала «Флорида», где он получил место в первой тройке с Барковым и Хёрнквистом. Однако, позже его спустили в четвёртое звено. Возможно, предстоящий плей-офф будет последней возможностью Никиты доказать свою состоятельность в НХЛ.

Григорий Денисенко («Флорида»)

Участие в розыгрышах Кубка Стэнли: –

Игры в плей-офф: –

Статистика в плей-офф: –

Денисенко, переехав за океан по окончании сезона КХЛ — 2019/2020, провёл большую часть текущей регулярки в АХЛ. Свой первый шанс во «Флориде» Григорий получил в начале марта, но, не отличившись результативными действиями в двух матчах, снова отправился в «Сиракьюз». Проведя почти два месяца в фарм-клубе, Денисенко получил ещё одну возможность показать себя в НХЛ и использовал её куда лучше, набрав 4 очка в 5 встречах. После такого отрезка у 20-летнего россиянина есть все шансы выйти на лёд в матчах плей-офф.

Андрей Василевский («Тампа»)

Участие в розыгрышах Кубка Стэнли: 5 (2015-2016, 2018-2020)

Игры в плей-офф: 58

Статистика в плей-офф: КН 2,37, 91,8 % ОБ

Андрей проводит очередной феноменальный сезон. Безоговорочный первый номер «Тампы» в этом году сделал серьёзнейшую заявку на вторую «Везину», оказав своей команде огромную помощь по ходу регулярного чемпионата. Многие эксперты отмечают, что во многом благодаря Василевскому «Тампа» добыла Кубок Стэнли – 2020. И если Андрей распространит текущую форму на плей-офф, то «Лайтнинг» могут далеко зайти и в этом розыгрыше.

Фото: Joel Auerbach/Getty Images

Михаил Сергачёв («Тампа»)

Участие в розыгрышах Кубка Стэнли: 3 (2018-2020)

Игры в плей-офф: 46

Статистика в плей-офф: 17 (6+11), «+1»

С каждым годом Сергачёв становится всё более важным игроком обороны «Тампы», становясь эдаким наследником Виктора Хедмана. Хотя в этом сезоне Михаил не всегда был надёжен в защите, он стал больше подключаться к атаке, что вылилось в улучшение результативности.

Никита Кучеров («Тампа»)

Участие в розыгрышах Кубка Стэнли: 6 (2014-2016, 2018-2020)

Игры в плей-офф: 90

Статистика в плей-офф: 95 (36+59), «+25»

После великолепного плей-офф-2020, в котором Кучеров удостоился звания лучшего бомбардира, Никита был вынужден пропустить весь регулярный чемпионат – 2020/2021 из-за операции на бедре. Нет сомнений, что по возвращении звёздного нападающего «Лайтнинг» на лёд, которое может состояться уже совсем скоро, Кучерову будет отведена ключевая роль. Однако большой вопрос, сможет ли он быстро войти в игровой тонус и помочь «Тампе» в непростом противостоянии с «Флоридой».

Стэмкос: мы с Кучеровым близки к возвращению в состав

Яков Тренин («Нэшвилл»)

Участие в розыгрышах Кубка Стэнли: –

Игры в плей-офф: –

Статистика в плей-офф: –

Перед началом регулярки статус Тренина в «Нэшвилле» был неопределённым. Россиянин, дебютировавший в НХЛ в сезоне-2019/2020, пропустил короткое появление «Предаторз» в плей-офф, и его перспективы в Северной Америке находились под вопросом. Однако после небольшого отрезка в СКА к началу тренировочных лагерей в НХЛ Яков приехал в хорошей форме и сумел завоевать место в основном составе «хищников». Тренин, в основном выходящий на лёд в низших звеньях и приносящий пользу команде в силовой игре, не только закончил сезон с положительным показателем «плюс/минус», но и показал хорошую результативность, набрав 11 очков в 45 матчах. Можно не сомневаться, что своё время в предстоящем плей-офф Яков получит.

Евгений Малкин («Питтсбург»)

Участие в розыгрышах Кубка Стэнли: 13 (2007-2010, 2012-2020)

Игры в плей-офф: 166

Статистика в плей-офф: 169 (63+106), «+6»

Евгений явно не может занести этот сезон себе в актив. Несмотря на достаточно неплохую результативность, Малкин пропустил почти полсезона из-за травмы, достаточно часто смотрелся невыразительно, а The Athletic по ходу сезона даже внёс россиянина в список разочарований. Тем не менее Евгений всё ещё остаётся одним из лидеров «Питтсбурга» и проверенным кубковым бойцом, поэтому мы можем ожидать, что в плей-офф он выступит лучше.

Илья Самсонов («Вашингтон»)

Участие в розыгрышах Кубка Стэнли: –

Игры в плей-офф: –

Статистика в плей-офф: –

Илья имел возможность дебютировать в плей-офф ещё в прошлогоднем розыгрыше, заявив о себе по ходу регулярного чемпионата, однако не принял участие в играх на вылет из-за травмы. Предстоящий Кубок Стэнли голкипер, имевший хорошие шансы стать первым номером «Вашингтона» после ухода Брэйдена Холтби, также может пропустить, но уже по другим причинам. После истории с опозданием на предматчевое собрание команды в начале мая Самсонов был отстранён от матчей команды, а недавно во второй раз за сезон был включён в COVID-протокол НХЛ.

Игроки «Вашингтона» Самсонов и Кузнецов включены в COVID-протокол НХЛ

Фото: Len Redkoles/Getty Images

Дмитрий Орлов («Вашингтон»)

Участие в розыгрышах Кубка Стэнли: 5 (2016-2020)

Игры в плей-офф: 63

Статистика в плей-офф: 19 (2+17), «+1»

В этом сезоне Дмитрий улучшил и результативность, и надёжность, наряду с Джоном Карлсоном став лидером обороны «Вашингтона». Орлов забил в два раза больше шайб по сравнению с сезоном-2019/2020 и стал первым по показателю полезности среди игроков «Вашингтона».

Евгений Кузнецов («Вашингтон»)

Участие в розыгрышах Кубка Стэнли: 6 (2015-2020)

Игры в плей-офф: 78

Статистика в плей-офф: 62 (27+35), «+6»

Один из главных творцов победы «Вашингтона» в плей-офф-2018 попал в ряд неприятных ситуаций, постепенно утратив доверие со стороны руководителей клуба. На пару с Ильёй Самсоновым Кузнецов попал в ковид-лист НХЛ, и неизвестно, увидим ли мы в ближайшее время одного из лидеров атаки «столичных» в деле.

Александр Овечкин («Вашингтон»)

Участие в розыгрышах Кубка Стэнли: 12 (2008-2013, 2015-2020)

Игры в плей-офф: 136

Статистика в плей-офф: 131 (69+62), «+10»

Александру подпортила концовку регулярки травма, полученная в игре с «Айлендерс» и не позволившая ему продолжить гнаться за рекордом Гретцки в этом сезоне. Но Овечкин успел восстановиться к плей-офф и уже сыграл в последнем матче регулярного чемпионата с «Бостоном». Если к началу розыгрыша Кубка Стэнли в команду не вернётся Евгений Кузнецов, на плечи капитана «Вашингтона» ляжет ещё бóльшая ответственность за будущее выступление команды.

Овечкин — всё, или опять показалось? Великий снайпер НХЛ провёл худший сезон в карьере Поставил антирекорд результативности и прервал 15-летнюю серию.

Семён Варламов («Айлендерс»)

Участие в розыгрышах Кубка Стэнли: 4 (2009-2010, 2014, 2020)

Игры в плей-офф: 46

Статистика в плей-офф: КН 2,38, 91,7% ОБ

Завоевав по ходу первого сезона в «Айлендерс» статус основного стража ворот, Варламов проводит один из лучших отрезков в карьере. В текущей регулярке Семён продемонстрировал крайне надёжную игру, завершив сезон с лучшими коэффициентом надёжности и процентом отражённых бросков за карьеру. В Кубке Стэнли – 2020 фактор Варламова стал одним из ключей «Айлендерс» к проходу в полуфинал, и, учитывая текущую форму Семёна, в предстоящем розыгрыше ситуация может повториться.

Илья Сорокин («Айлендерс»)

Участие в розыгрышах Кубка Стэнли: –

Игры в плей-офф: –

Статистика в плей-офф: –

Первый сезон Ильи в НХЛ получился выдающимся. Сорокин является одним из лучших бэкапов лиги и вместе с Семёном Варламовым составляет вторую по надёжности пару голкиперов (впереди только тандем Флёри-Ленер из «Вегаса»). Россиянин, записавший на свой счёт три шат-аута в регулярке, может быть уверен, что получит шанс в плей-офф.

Валерий Ничушкин («Колорадо»)

Участие в розыгрышах Кубка Стэнли: 4 (2014, 2016, 2019-2020)

Игры в плей-офф: 32

Статистика в плей-офф: 6 (3+3), «-1»

Валерий, буквально воскресший в «Колорадо», является важным элементом в системе Джареда Беднара. Пусть российский нападающий и не находится на первых ролях, своими работоспособностью и самоотдачей он вносит большой вклад в текущие успехи команды. Он часто удостаивается похвалы от одноклубников и тренера, а пару дней назад и вовсе был номинирован от команды на «Билл Мастертон Трофи», вручаемый за проявление высокого спортивного мастерства и верность хоккею.

Фото: Michael Martin/Getty Images

Кирилл Капризов («Миннесота»)

Участие в розыгрышах Кубка Стэнли: –

Игры в плей-офф: –

Статистика в плей-офф: –

Несомненно, главная движущая сила «Уайлд». Капризов с первых матчей поставил на уши всю лигу результативной игрой, поведя команду за собой. Про Кирилла в этом сезоне было сказано очень много, и теперь в «Миннесоте» все ждут от него такого же яркого выступления в плей-офф.

Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)

Участие в розыгрышах Кубка Стэнли: 7 (2013-2017, 2019-2020)

Игры в плей-офф: 74

Статистика в плей-офф: 49 (33+16), «-12»

Один из лидеров «Блюз» впервые сыграл в этом сезоне лишь в марте, долгое время восстанавливаясь после травмы плеча. К сожалению для поклонников «Сент-Луиса», пока Тарасенко, как, впрочем, и вся остальная команда, смотрится неубедительно. Россиянин далёк от своей лучшей формы, и это ставит под вопрос перспективы «блюзменов» в предстоящем Кубке Стэнли.

Иван Барбашёв («Сент-Луис»)

Участие в розыгрышах Кубка Стэнли: 3 (2017, 2019-2020)

Игры в плей-офф: 34

Статистика в плей-офф: 6 (3+3), «-1»

Иван, прежде игравший преимущественно в третьем-четвёртом звеньях, в феврале получил шанс в первой тройке и провёл яркий отрезок, в одном из матчей побив собственный рекорд по времени на льду. Однако вскоре перелом лодыжки вывел Барбашёва из состава более чем на месяц, после чего он снова оказался в боттом-6.

Илья Михеев («Торонто»)

Участие в розыгрышах Кубка Стэнли: 1 (2020)

Игры в плей-офф: 5

Статистика в плей-офф: –, «-1»

Илья отлично проводил первый сезон в НХЛ, набирая более 0,5 очка за матч, однако всё испортила неприятнейшая травма кисти, оставившая его вне игры до начала плей-офф. С тех пор Михеев не показывает прежней результативности, но стабильно получает 14-15 игровых минут в третьей тройке «Торонто», несмотря на серьёзную конкуренцию в нападении.

Илья признавал, что его первый опыт в Кубке Стэнли получился неудачным. В этом году у него есть опыт, благодаря которому он сможет выступить лучше.

Дмитрий Куликов («Эдмонтон»)

Участие в розыгрышах Кубка Стэнли: 5 (2012, 2016, 2018-2020)

Игры в плей-офф: 24

Статистика в плей-офф: 7 (1+6), «-2»

После непродолжительного периода в «Нью-Джерси» Дмитрий вернулся Канаду, где теперь выступает за «Эдмонтон». Куликов уже давно не показывает той результативности, которая у него была во «Флориде», но он усовершенствовал свою игру в защите, и теперь на него рассчитывают именно как на игрока оборонительного плана.

Александр Романов («Монреаль»)

Участие в розыгрышах Кубка Стэнли: –

Игры в плей-офф: –

Статистика в плей-офф: –

Первый сезон в НХЛ для Романова получился достаточно ровным. Молодой защитник, пусть и редко попадая хотя бы в топ-4 обороны по игровому времени, не принял участие лишь в двух матчах «Монреаля». При этом Александр, не славившийся большой результативностью на клубном уровне, успел набрать больше очков, чем в дебютном сезоне в КХЛ.