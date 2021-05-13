Будет ли у наших 11-я победа подряд на Евротуре? Россия – Финляндия. Онлайн

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча сборной России на заключительном этапе Евротура – Чешских играх. Команда Валерия Брагина сыграет со сборной Финляндии. Начало встречи запланировано на 17:00 мск, но мы начинаем нашу трансляцию заранее, чтобы познакомить вас с различными интересными фактами.
Штаб сборной уже назвал список игроков Национальной хоккейной лиги, которые примут участие в чемпионате мира в Риге (21 мая – 6 июня).
Это защитники Артём Зуб («Оттава»), Иван Проворов («Филадельфия»), Никита Задоров («Чикаго»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Никита Нестеров («Калгари»); нападающие Михаил Григоренко («Коламбус»), Александр Барабанов («Сан-Хосе»).
Помимо этого, штаб сборной ждёт информацию о состоянии здоровья защитника Никиты Зайцева от руководства «Оттавы». Защитник Николай Кныжов, ранее вызванный в сборную, не сможет помочь национальной команде из-за травмы – игроку потребуется операция.
Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич не сможет сыграть за сборную из-за отсутствия контракта на следующий сезон. Защитник Динар Хафизуллин покинул расположение сборной из-за травмы, полученной в матче Чешских игр со Швецией.
Сборная России, как и другие команды, вышла на финишную прямую подготовки к мировому первенству. Сразу после Чешских игр хоккейные коллективы перебираются в Ригу, где будут выявлять сильнейшего на мировом первенстве.
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