Будет ли у наших 11-я победа подряд на Евротуре? Россия – Финляндия. Онлайн

Штаб сборной уже назвал список игроков Национальной хоккейной лиги, которые примут участие в чемпионате мира в Риге (21 мая – 6 июня).



Это защитники Артём Зуб («Оттава»), Иван Проворов («Филадельфия»), Никита Задоров («Чикаго»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Никита Нестеров («Калгари»); нападающие Михаил Григоренко («Коламбус»), Александр Барабанов («Сан-Хосе»).



Помимо этого, штаб сборной ждёт информацию о состоянии здоровья защитника Никиты Зайцева от руководства «Оттавы». Защитник Николай Кныжов, ранее вызванный в сборную, не сможет помочь национальной команде из-за травмы – игроку потребуется операция.



Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич не сможет сыграть за сборную из-за отсутствия контракта на следующий сезон. Защитник Динар Хафизуллин покинул расположение сборной из-за травмы, полученной в матче Чешских игр со Швецией.

