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Россия – Финляндия, 13 мая 2021, прямая трансляция матча Евротура, Чешские игры — 2021

Россия – Финляндия, 13 мая 2021, онлайн
Андрей Гуров Павел Панышев
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Будет ли у наших 11-я победа подряд на Евротуре? Россия – Финляндия. Онлайн
Всё самое интересное и важное со второго матча команды Валерия Брагина на Чешских играх – в формате онлайна.
Хоккей / Евротур 0

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча сборной России на заключительном этапе Евротура – Чешских играх. Команда Валерия Брагина сыграет со сборной Финляндии. Начало встречи запланировано на 17:00 мск, но мы начинаем нашу трансляцию заранее, чтобы познакомить вас с различными интересными фактами.

Еврохоккейтур. Хоккейные игры Carlson
13 мая 2021, четверг. 17:00 МСК
Россия
Не начался
Финляндия
Турнирная таблица Евротура
Календарь матчей Евротура
Хоккеисты НХЛ на чемпионате мира — 2021. Кто приедет, а кто отказался. LIVE
Полный список по всем командам. В сборную России почти никто не приедет.
Live Павел Панышев

Штаб сборной уже назвал список игроков Национальной хоккейной лиги, которые примут участие в чемпионате мира в Риге (21 мая – 6 июня).

Это защитники Артём Зуб («Оттава»), Иван Проворов («Филадельфия»), Никита Задоров («Чикаго»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Никита Нестеров («Калгари»); нападающие Михаил Григоренко («Коламбус»), Александр Барабанов («Сан-Хосе»).

Помимо этого, штаб сборной ждёт информацию о состоянии здоровья защитника Никиты Зайцева от руководства «Оттавы». Защитник Николай Кныжов, ранее вызванный в сборную, не сможет помочь национальной команде из-за травмы – игроку потребуется операция.

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич не сможет сыграть за сборную из-за отсутствия контракта на следующий сезон. Защитник Динар Хафизуллин покинул расположение сборной из-за травмы, полученной в матче Чешских игр со Швецией.

11:06 Павел Панышев

Сборная России, как и другие команды, вышла на финишную прямую подготовки к мировому первенству. Сразу после Чешских игр хоккейные коллективы перебираются в Ригу, где будут выявлять сильнейшего на мировом первенстве.

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