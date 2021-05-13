«Чувак просто бьёт людей и держит шайбу». Чемпион КХЛ Костин вернулся в «Сент-Луис»

Клим Костин стал одним из главных творцов победы «Авангарда» в розыгрыше Кубка Гагарина, и было предсказуемо, что после весеннего перформанса в КХЛ «Сент-Луис» вспомнит про своего топ-проспекта. «Блюз» вернули Клима из аренды, Костин посидел на карантине и, как только стало возможно, сыграл за «Блюз». На предпоследнюю встречу регулярки с «Миннесотой» Крэйг Берюбе определил россиянина в третье звено к Роберту Томасу и Майку Хоффману.



Возвращение Клима получилось весьма заметным. Хоть за матч Костин провёл на площадке 12 минут и 44 секунды, ни разу не бросил по воротам и не присутствовал на льду при голах «Сент-Луиса», однако он провёл целых 6 силовых приёмов и заслужил положительный отзыв от главного тренера «Блюз». «У него была хорошая игра. Он играл довольно просто, контролировал шайбу, отлично катался и бил соперник в корпус, поэтому в целом я доволен», — отметил Берюбе.

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Впрочем, удивляться доминированию Костина в силовой борьбе не стоит: в «Авангарде» Клим был ответственным за знакомство соперников с бортами, а в плей-офф стал абсолютным лидером КХЛ по количеству хитов — 99 в 24-х матчах!



«Чувак просто бьёт людей и держит шайбу», — такой отзыв Костин заслужил от болельщика «Сент-Луиса» в «Твиттере» по итогам своего дебютного матча в сезоне. Что ж, для начала весьма неплохо, к тому же мы знаем, как Костин умеет добавлять и раскрываться по ходу пьесы.

За результат в этом матче у «Блюз» отвечали другие хоккеисты. Например, Иван Барбашёв, открывший счёт на 13-й минуте. Россиянин забросил свою пятую шайбу в сезоне, здорово поработав на добивании.

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Этот гол оказался победным, так как «Миннесота» ни разу не смогла пробить поймавшего кураж Вилле Хуссо. «Дикарям» не помогало ни большинство, ни бросковая активность Цукарелло и Капризова. Кирилл пять раз потревожил финского голкипера «Сент-Луиса», но безуспешно: лидер «Миннесоты» прервал свою шестиматчевую серию с набранными очками.



У «Блюз» же с голами всё было в порядке. Через две минуты после шайбы Барбашёва отличился Шварц — «Уайлд» вновь проиграли свой пятак. А в середине второго периода «Сент-Луис» сделал два контрольных выстрела. Сначала Крюг замкнул классную передачу О'Райлли из-за ворот, а затем Кэм Тальбо не справился с несложным броском Перрона.

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4:0 — уверенная победа «Сент-Луиса», а у «Миннесоты» в этом матче ничего не получилось. Впрочем, уже завтра «дикари» смогут взять реванш.