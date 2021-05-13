Останутся в Америке или вернутся в КХЛ? Изучаем все возможные варианты.

Россияне в НХЛ на истекающих контрактах. Сколько заработает Овечкин и что будет с другими?

Минувшей ночью 22-летний Клим Костин провёл первый матч за «Сент-Луис Блюз» в этом сезоне НХЛ. Новоиспечённый обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» стал 52-м российским игроком, вышедшим на лёд в нынешнем сезоне. Это новый рекорд в эпоху действия потолка зарплат – начиная с сезона-2005/2006, в котором хотя бы один матч провели 49 россиян. При этом у очень многих россиян, выступающих в североамериканской лиге, истекают действующие контракты. Мы решили оценить, кто из них точно останется в НХЛ, а кому лучше подумать о возвращении в КХЛ.

Оценки россиянам за регулярку НХЛ. Кто сделал себе имя, а кому пора паковать чемоданы Капризов в дебютном сезоне переформатировал целую команду, а Самсонов перечеркнул себе почти все шансы в «Вашингтоне».

н. Александр Овечкин

Вероятность продления контракта с «Вашингтоном» – 99%

Вероятность смены клуба в НХЛ – 0%

Вероятность возвращения в КХЛ – 1%

35-летний Александр Овечкин является главным российским игроком в НХЛ на истекающем контракте. Своё соглашение с «Вашингтоном» Овечкин подписал ещё в январе 2008 года – контракт был рассчитан на 13 сезонов на общую сумму в $ 124 млн. Александр стал первым хоккеистом, заключившим контракт более чем на $ 100 млн. За прошедшие 13 лет утекло много воды. Так, например, Овечкин уже не является самым дорогим россиянином в НХЛ – этот статус в прошлом сезоне достался Артемию Панарину, подписавшему контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» с кэпхитом в $ 11,642 млн.

Минувший регулярный чемпионат сложился для Овечкина далеко не лучшим образом. Россиянин набрал 42 (24+18) очка в 45 матчах и впервые за 16 лет своей карьеры в НХЛ не смог забросить 30 шайб за сезон, это личный антирекорд Овечкина. Разумеется, на статистику Александра повлиял тот факт, что сезон получился укороченным. Но самое главное — впервые за всю карьеру Овечкина в НХЛ великого россиянина подвело здоровье. В этом сезоне он установил личный антирекорд по числу пропущенных матчей в регулярке.

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Впрочем, рискну предположить, что всё это никоим образом не отразится на переговорах Александра о новом контракте со столичным клубом. Для «Вашингтона» Овечкин с первых дней в клубе является больше, чем просто хоккеистом. Он не просто капитан столичной команды, он её лицо, её бренд, её марка. А самое важное — его просто обожает владелец клуба Тед Леонсис. Нет абсолютно никаких оснований для предположений о возможном уходе Овечкина в другой клуб лиги. Леонсис наверняка приложит все усилия, дабы сохранить Александра на долгий срок, чтобы тот продолжал приближаться к великому рекорду Уэйна Гретцки в свитере его команды.

Фото: Getty Images

Скорее всего, ориентиром по сумме контракта послужит новое соглашение шведского центрфорварда Никласа Бекстрёма. В прошлом году верный партнёр Овечкина по «Вашингтону» продлил контракт со «столичными». Срок соглашения рассчитан на пять лет. Зарплата – $ 46 млн ($ 9,2 млн в год в среднем). Вероятнее всего, новый контракт Ови будет рассчитан примерно на такой же срок (четыре – пять лет), а зарплата хоккеиста будет колебаться в районе $ 10-10,5 млн за сезон. 1% на возвращение в КХЛ оставляем на случай фантастического развития событий.

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в. Илья Самсонов

Вероятность продления контракта с «Вашингтоном» – 50%

Вероятность смены клуба в НХЛ – 35%

Вероятность возвращения в КХЛ – 15%

А вот другой игрок «Вашингтона» голкипер Илья Самсонов собственноручно сделал всё возможное, чтобы ухудшить свои позиции в клубе. Российский вратарь должен был стать чистым первым номером «столичных» после их отказа от услуг канадского голкипера Брэйдена Холтби. Но Илья совершил ряд дисциплинарных проступков, сильно огорчивших руководство «Вашингтона». Летом он получил травму, катаясь на квадроцикле (что прямо запрещено условиями контракта с любым профессиональным клубом), о которой в клубе узнали, только когда он приехал в тренировочный лагерь перед началом плей-офф. Зимой после посиделок с партнёрами в номере отеля был дисквалифицирован на продолжительное время, а недавно опоздал на командное собрание, после чего во второй раз в этом сезоне угодил в ковид-протокол.

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При всё при этом Самсонов делом доказал, что является неплохим голкипером. Об этом говорит и его статистика в нынешнем сезоне, где он одержал 13 побед, сыграв всего 19 матчей. Предположу, что «Вашингтон» всё-таки даст новый шанс Илье в своей организации и заключит краткосрочный контракт с вратарём в межсезонье, но российскому голкиперу необходимо срочно взрослеть и браться за ум за пределами ледовой площадки. В противном случае вероятность его возвращения в КХЛ возрастёт в разы.

н. Павел Бучневич

Вероятность продления контракта с «Рейнджерс» – 75%

Вероятность смены клуба в НХЛ – 25%

Вероятность возвращения в КХЛ – 0%

26-летний Павел Бучневич очень долго пытался адаптироваться под методы главного тренера «Рейнджерс» Дэвида Куинна. В первые годы работы американского тренера в клубе Бучневич зачастую оказывался снятым с игры или до её начала или уже по ходу самого матча. Куинн был недоволен действиями Бучневича в обороне и упрекал Павла за излишнюю пассивность в ведении силовой игры.

Фото: Getty Images

В нынешнем сезоне отношения тренера и игрока наладились. Бучневич выдал лучшую регулярку в карьере, набрав 48 (20+28) очков в 54 матчах. Заодно Павел установил личный рекорд в НХЛ по среднему игровому времени на льду. Казалось бы, продление контракта с «Рейнджерс» не должно вызывать никаких вопросов. И, вероятнее всего, это произойдёт, вот только на каких условиях? «Синерубашечники» находятся под тяжёлым гнётом потолка зарплат. Руководители американского клуба должны думать на шаг вперёд, ведь им предстоит переподписывать контракты с Микой Зибанеджадом, Каапо Какко, Алексисом Лафренье и Адамом Фоксом. В этой ситуации клуб должен оставить деньги под потолком для будущих контрактов.

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К тому же на этой неделе стало известно об отставке тренерского штаба Куинна. Кто станет новым тренером «Рейнджерс» – и нужен ли будет этому специалисту Бучневич, на данный момент совсем не понятно. Своей игрой в нынешнем сезоне Павел наиграл на пяти/шестилетний контракт с кэпхитом $ 5,5-6,0 млн. Не будем забывать и о том, что Павел имеет право на арбитраж, выносящий свой вердикт по зарплате хоккеиста, в основном опираясь исключительно на цифры статистики. Посмотрим, найдутся ли у «синерубашечников» деньги на новый контракт с россиянином.

в. Игорь Шестёркин

Вероятность продления контракта с «Рейнджерс» – 100%

Вероятность смены клуба в НХЛ – 0%

Вероятность возвращения в КХЛ – 0%

Собственно, Шестёркин – один из тех самых игроков, с которыми «Рейнджерс» нужно продлевать контракт кровь из носу. В этом сезоне 25-летний голкипер вчистую выиграл вратарскую дуэль у своего соотечественника Александра Георгиева. Российский вратарь доказал, что он является полноправным первым номером «синерубашечников» и останется таковым на долгие годы.

У Шестёркина второй шат-аут подряд! Повторил достижение «Рейнджерс» 94-летней давности Панарин завершил матч с показателем полезности «+4» и приблизился к Ларионову по голам в НХЛ. А Кравцова лишили первой шайбы в лиге.

Травма паха, из-за которой Игорь пропустил практически весь март, стала одной из причин, не позволившей «Рейнджерс» зацепиться за выход в плей-офф. Именно на том отрезке сезона «синерубашечники» потеряли много важных очков, которых в итоге не хватило на финише регулярки.

Нет никаких сомнений, что Царь Игорь останется в стане Парней с Бродвея на очень долгий срок. По сведениям американских СМИ, его новый контракт должен быть рассчитан ориентировочно на пять-шесть лет с зарплатой в районе $ 7-8 млн.

н. Кирилл Капризов

Вероятность продления контракта с «Миннесотой» – 100%

Вероятность смены клуба в НХЛ – 0%

Вероятность возвращения в КХЛ – 0%

24-летний россиянин провёл дебютный сезон в НХЛ на оценку «10» по 10-балльной шкале. Воспитанник новокузнецкого хоккея одним своим появлением в «Миннесоте» умудрился перезапустить эту команду. С Капризовым в составе «Уайлд» задолго до конца регулярки сняли все вопросы о попадании в плей-офф, а сам Кирилл переписал все клубные рекорды для новичков. «Уайлд» совершенно точно не станут экономить на россиянине и завалят его деньгами, чтобы оставить Капризова в своей команде на максимально длительный срок.

Фото: Getty Images

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н. Андрей Свечников

Вероятность продления контракта с «Каролиной» – 100%

Вероятность смены клуба в НХЛ – 0%

Вероятность отправления в КХЛ – 0%

После потрясающего прошлого сезона (в том числе и отличной игры в плей-офф) от Андрея Свечникова в этой регулярке ждали большего. Российский форвард выдал хороший старт чемпионата, но травма финского партнёра по звену Теуво Терявяйнена, не лучшим образом сказалась на статистике Андрея. В какой-то момент 21-летний форвард не мог поразить чужие ворота на протяжении 9 матчей кряду. При всём при этом Свечников ярок, Свечников заметен на льду, но сухие цифры оставляют желать много лучшего. А именно они порой определяют и другие цифры — уже в зарплатной ведомости.

Впереди у Андрея плей-офф, в который «Каролина» заходит в статусе лучшего клуба Восточной конференции. Многие говорят о чемпионских амбициях «ураганов». И в этой связи очень интересно, как молодой россиянин проявит себя на решающем отрезке сезона. Именно от него и будет зависеть сумма нового соглашения с «Харрикейнз», а уж в том, что оно будет, можно даже не сомневаться.

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н. Никита Гусев

Вероятность продления контракта с «Флоридой» – 20%

Вероятность смены клуба в НХЛ – 10%

Вероятность возвращения в КХЛ – 70%

Для 28-летнего Гусева предстоящий плей-офф ответит на вопрос иного рода – есть ли у российского нападающего будущее в североамериканской лиге. Хотелось верить, что после перехода во «Флориду» игра Никиты заиграет новыми красками. Казалось, что в «Нью-Джерси» схемы Линди Раффа не дают талантливому нападающему раскрыться в полной мере.

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Но пока что действия россиянина оставляют желать много лучшего и во «Флориде». Он всё также часто теряет шайбу, всё также плохо возвращается в свою зону и всё также мало забивает. Если в плей-офф Гусев не добьётся чудесного преображения, то в межсезонье он станет лакомым кусочком на рынке свободных агентов КХЛ, а вот на его перспективах в НХЛ можно будет поставить крест.

з. Никита Задоров

Вероятность продления контракта с «Чикаго» – 90%

Вероятность смены клуба в НХЛ – 10%

Вероятность отправления в КХЛ – 0%

Российский защитник провёл дебютный сезон за «Чикаго», а ранее несколько лет выступал за «Баффало Сэйбрз» и «Колорадо Эвеланш». В прошедшем чемпионате хоккеист провёл 55 матчей и набрал в них 8 очков: забросил 1 шайбу и отдал 7 результативных передач. По словам самого Задорова, он провёл свой наиболее «солидный сезон» за карьеру в НХЛ. Тогда как генеральный менеджер «ястребов» Стэн Боумэн был более сдержан в оценке игры своего подопечного.

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«Коннор Мёрфи был нашим самым надёжным защитником, но Никиту Задорова тоже можно отнести к этой группе игроков, при том что он выступал во второй или третьей паре. Конечно, у него были взлёты и падения, но за год он всё же показал некоторый прогресс. Да, Задоров противостоял лучшим форвардам команды соперников, но в целом, думаю, он мог бы сыграть и лучше», — заметил Боумэн.

Известно, что стороны уже приступили к переговорам по новому контракту. Скорее всего, они завершатся успешно, и Задоров останется в «Чикаго» на ближайшие несколько лет. Вероятнее всего, он может претендовать на трёхлетний контракт с зарплатой в районе $ 2,5-3,5 млн.

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в. Илья Сорокин

Вероятность продления контракта с «Айлендерс» – 100%

Вероятность смены клуба в НХЛ – 0%

Вероятность возвращения в КХЛ – 0%

Для 25-летнего вратаря дебютный сезон в НХЛ сложился успешно. В начале регулярки у Ильи возникли сложности с адаптацией к североамериканскому стилю игры, но затем Сорокин очень быстро набрал оптимальные кондиции и начал стабильно побеждать. Бывший голкипер ЦСКА с ходу переписал несколько клубных рекордов «островитян» среди новичков, образовав отличный тандем со своим соотечественником Семёном Варламовым.

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«Айлендерс» наверняка сохранят бригаду российских голкиперов на ближайшие годы, выписав Сорокину новый контракт в межсезонье. Вероятнее всего, в следующей регулярке Илья продолжит исполнять роль бэкапа Варламова, а вот через год игровые функции россиян в клубе с Лонг-Айленда начнут смещаться. Ведь в сезоне-2022/2023 Семёну будет уже 35 лет, и уже он будет находится в «Айлендерс» на истекающем контракте.

н. Артём Анисимов

Вероятность продления контракта с «Оттавой» – 0%

Вероятность смены клуба в НХЛ – 10%

Вероятность возвращения в КХЛ – 90%

Заслуживающая уважения карьера 32-летнего россиянина в НХЛ постепенно приближается к своему финалу. В нынешнем сезоне опытный центрфорвард провёл всего 19 матчей, в которых набрал 9 очков. В среднем за матч Анисимов проводил на льду 12 минут, за которые успел набирать почти 0,5 балла за встречу, однако стабильного места в составе завоевать так и не сумел.

Фото: Getty Images

Очевидно, что Артём не входит в планы тренерского штаба «сенаторов», который занимается построением молодой команды. Вряд ли Анисимову удастся зацепиться и за продолжение карьеры в другом клубе лиги. Наиболее вероятным вариантом развития событий является возвращение хоккеиста в родной «Локомотив», хоть агент Артёма и опровергает эти разговоры.

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з. Артём Зуб

Вероятность продления контракта с «Оттавой» – 75%

Вероятность смены клуба в НХЛ – 20%

Вероятность возвращения в КХЛ – 5%

А вот защитнику «Сенаторз» Артёму Зубу жаловаться решительным образом не на что. 25-летний россиянин, находясь на минимальном контракте, сумел переиграть многих конкурентов и завоевать стабильное место в обороне канадского клуба. Зуб умудрился закончить регулярный чемпионат с положительным показателем полезности («+4»), что заслуживает особого поощрения, когда речь идёт об одном из главных аутсайдеров лиги. Артём определённо наиграл на повышение контракта и наверняка получит его от своего клуба.

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н. Михаил Григоренко

Вероятность продления контракта с «Коламбусом» – 5%

Вероятность смены клуба в НХЛ – 20%

Вероятность возвращения в КХЛ – 75%

«Сегодня с утра я задал вопрос главному тренеру команды Джону Торторелле про Михаила Григоренко, который 10-й матч подряд остаётся в запасе. Всё сводится к тому, что Михаил не был плох, но оказался недостаточно хорош, чтобы опередить молодых и перспективных парней. Он проиграл конкуренцию молодёжи. Тортс тоже смотрит в будущее», — такими словами журналист Брайан Хеджер объяснил пребывание Григоренко в запасе «Коламбуса» на протяжении большей части этого сезона.

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26-летний россиянин сыграл всего 32 матча, многие из которых пришлись на часть сезона после дедлайна, когда «Коламбус» расстался с некоторыми игроками, что освободило место в составе для Григоренко. Сезон для Михаила сложился крайне неудачным образом, и поверить в то, что «Блю Джекетс» даже после смены тренера решат продлить контракт с форвардом, – очень сложно. Возможно, агенту Григоренко удастся пристроить своего клиента в другой клуб НХЛ, но наиболее вероятным вариантом на данный момент видится возвращение форварда в ЦСКА.

Фото: Getty Images

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з. Никита Нестеров

Вероятность продления контракта с «Калгари» – 5%

Вероятность смены клуба в НХЛ – 5%

Вероятность возвращения в КХЛ – 90%

Ещё один бывший игрок ЦСКА, провалившийся после возвращения за океан. Прошлым летом 28-летний защитник подписал минимальный контракт с «Калгари» в надежде показать себя в этом сезоне и заслужить новое соглашение уже на других условиях. Но у Нестерова решительным образом ничего не получилось.

36 матчей: 0 шайб, показатель полезности «-8». С такой статистикой ни о каком улучшении финансовых условий говорить не приходится. Если Нестеров захочет провести ещё один сезон в НХЛ, зарабатывая $ 700 тыс. по контракту, возможно, он и сумеет остаться в североамериканской лиге, но крайне сомнительно, что Никита пойдёт на это.

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н. Иван Барбашёв

Вероятность продления контракта с «Сент-Луисом» – 80%

Вероятность смены клуба в НХЛ – 20%

Вероятность отправления в КХЛ – 0%

25-летний форвард угодил в не самую хорошую ситуацию. Новый контракт с «Сент-Луисом» Барбашёв подписал после чемпионского сезона, и соглашение носило характер моста. Иван сделал скидку клубу, чтобы тот лучшим образом вписался в потолок зарплат после завоевания Кубка Стэнли, при этом подразумевалось, что нападающий проявит себя за это время и наиграет на повышение контракта.

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В первом сезоне по новому соглашению Иван набрал 26 очков (хороший результат для игрока 3-4-го звеньев), а эту регулярку Барбашёву смазала травма. Воспитанник московского хоккея пропустил полтора месяца из-за повреждения – и в такой ситуации говорить о хорошей статистики уже не приходилось. Скорее всего, «Сент-Луис» продлит контракт с российским форвардом, но вряд ли он получит те деньги, на которые рассчитывал, когда шёл на подписание бриджа.

з. Дмитрий Куликов

Вероятность продления контракта с «Эдмонтоном» – 50%

Вероятность смены клуба в НХЛ – 50%

Вероятность отправления в КХЛ – 0%

Куликов провёл великолепный сезон. Когда-то он славился своими атакующими талантами, теперь переквалифицировался в защитника оборонительного плана и вновь играет важную роль в командах — сначала в «Нью-Джерси», а теперь в «Эдмонтоне». Казалось, что после ухода из «Виннипега» карьера Куликова постепенно покатится вниз, но своей игрой в «Дэвилз» он заслужил обмен в «Ойлерз» под плей-офф. «Нефтяникам» требовался защитник оборонительного плана под кубковый поход, и в лице Дмитрия они его получили.

Остальные россияне на истекающих контрактах

Нападающий Александр Волков должен остаться в «Анахайм Дакс», голкипер Артём Загидулин («Калгари») – пора возвращаться в КХЛ, защитник Александр Елесин («Калгари») – необходимо возвращаться в КХЛ, нападающий Евгений Свечников («Детройт Ред Уингз») – нужно отправляться в КХЛ.