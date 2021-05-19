«В Голливуде до такого додуматься не смогли». Гол Ковальчука, сделавший Россию счастливой

Илья не мог забить весь турнир, рисковал пропустить финал из-за дисквалификации, а затем вернул золото в Россию спустя 15 лет.

Совсем немного осталось до долгожданного старта чемпионата мира по хоккею – 2021 в Риге. Сборная России, как и всегда, поедет на турнир только за золотом. В специальном проекте «Чемпионата», Федерации хоккея России и «Балтики» мы желаем удачи нашим парням, а сейчас вспоминаем прошлые золотые турниры и их главных героев.

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За свою историю сборная России (без учёта выступлений команды СССР) пять раз становилась чемпионом мира. Первое золото российская команда выиграла в 1993 году на турнире в Германии. Следующего успеха от своих хоккеистов стране пришлось ждать долгие 15 лет. За это время россияне однажды проиграли в финале мирового первенства (2002) и ещё дважды удостоились бронзы (2005, 2007). Долгожданный успех случился в 2008 году, когда чемпионат проводился в Канаде. Главным героем решающего матча стал Илья Ковальчук. Его путь к золотому дублю во встрече с родоначальниками хоккея получился невероятно тернистым.

Быков вернул Ковальчука в сборную после его проблем в команде Крикунова

Для начала необходимо вернуться на два года назад, в 2006-й, когда сборная России не смогла завоевать медалей на Олимпийских играх в Турнире. На главный хоккейный турнир четырёхлетия национальная команда отправилась под руководством Владимира Крикунова. У тренера и раньше возникали проблемы в совместной работе с Ковальчуком, но не взять проводившего лучший сезон в карьере в НХЛ (98 очков в 78 матчах) хоккеиста в Италию Крикунов буквально не имел права.

Олимпийский турнир сложился для нашей команды неоднозначно. С одной стороны, в четвертьфинале была обыграна мощнейшая сборная Канады, а с другой стороны – полуфинал и матч за третье место россияне проиграли с общим счётом 0:7. Сначала подопечные Крикунова получили 0:4 от команды Финляндии, а затем 0:3 от сборной Чехии. Что касается Ковальчука, то нападающий завершил выступление на Олимпиаде с четырьмя заброшенными шайбами. Казалось бы, не самый плохой результат, вот только все свои шайбы Илья забил в одном матче группового этапа, оформив покер в ворота сборной Латвии. К тому же форвард «Атланты Трэшерз» на родине был раскритикован за удаление до конца матча, полученное за удар локтем по лицу чешского защитника Павла Кубины, во встрече за бронзовые награды.

Крикунов остался крайне недоволен игрой Ковальчука на Олимпиаде и на чемпионат мира 2006 года нападающего в сборную уже не позвал. Российская команда проиграла в четвертьфинале мирового первенства, после чего Владимир Васильевич объявил об уходе с поста главного тренера. Новым наставником российской команды стал Вячеслав Быков, который и вернул опального Ковальчука в национальную команду. На домашнем чемпионате мира россияне завоевали бронзу, а Ковальчук впервые за несколько предыдущих международных турниров продемонстрировал себя командным игроком и получил положительные отзывы. Таким образом, участие Кови в следующем чемпионате мира обсуждению не подлежало, к тому же его «Атланта» в очередной раз осталась за бортом плей-офф НХЛ.

Фото: Richard Wolowicz/Getty Images

0 шайб в 5 матчах и драка со Стральманом

13 лет назад предварительный раунд чемпионата мира состоял из двух групповых этапов. На первом из них российская команда угодила в квартет вместе с командами Италии, Чехии и Дании. Быков отрядил 25-летнего форварда в первое звено, где Ковальчук должен был дополнить звёздное сочетание из «Ак Барса» – связку Сергея Зиновьева и Алексея Морозова. В первом матче с итальянцами (7:1) Илья очень сильно старался оправдать тренерское доверие. Ковальчук угрожал воротам Томаса Трагуста и сменившего его в ходе матча Гюнтера Хелла буквально со всех возможных позиций, завершив встречу с семью бросками в створ. Но в сухом остатке осталась лишь одна результативная передача.

В схожем ключе для звёздного нападающего прошли и матчи с Чехией (5:4 ОТ) и Данией (4:1). В каждой из этих встреч Илья записал на свой счёт по две голевые передачи. Первый групповой этап Ковальчук закончил с 5 (0+5) очками в 3 матчах. Отсутствие заброшенных шайб огорчало форварда, но в целом его статистика и игра смотрелись прилично. Однако дальше начались проблемы.

В первом матче второго группового этапа с командой Беларуси (4:3 Б) Илья впервые на турнире не смог отметиться результативными действиями. Спустя два дня в матче с командой Швеции Ковальчук успел провести на льду всего 4 минуты и 21 секунду. В середине первого периода Илья сошёлся в стычке с защитником «Торонто Мэйпл Лифс» Антоном Стральманом.

Второй номер шведской сборной Дуглас Мюррей провёл мощный силовой приём против Морозова, и Ковальчук бросился заступаться за капитана сборной России. Добраться до Мюррея ему не удалось – на пути форварда оказался Стральман, с которым Ковальчук и занялся выяснением отношений. В результате главные арбитры встречи Петер Орзаг и Даниэль Пихачек отправили всех трёх участников инцидента (Ковальчука, Стральмана и Мюррея) в раздевалку до конца матча.

ВИДЕО драки Ковальчука и Стральмана.

Дисквалификация на полуфинал за силовой приём на Воклере

Первые «5+20» на турнире не повлекли за собой дополнительных санкций, и Ковальчук был допущен до матча со Швейцарией (5:3). Илья вернулся в первое звено сборной России, вот только место Морозова в нём уже занимал Максим Афиногенов. Российский капитан получил повреждение в игре со шведами, и тренерский штаб сборной принял решение поберечь Алексея до матчей плей-офф. Ковальчук же отметился уже шестой голевой передачей на чемпионате мира, выступив ассистентом в голе Александра Овечкина в большинстве.

Впереди российскую сборную ждал повторный матч со швейцарской командой, только уже на стадии четвертьфинала. Исход встречи был решён уже к седьмой минуте первого периода, когда на табло горели 3:0 в пользу наших парней. Ещё три шайбы игроки сборной России отгрузили в ворота Мартина Гербера и Йонаса Хиллера во второй двадцатиминутке, и на заключительную треть выходили при счёте 6:0 в свою пользу.

Что плохого может произойти при таком счёте? Только травмы или дисквалификации. Если первого пункта нашей команде избежать удалось, то со вторым возникли серьёзные проблемы. За семь минут до конца основного времени матча Ковальчук в очень агрессивной манере проводит силовой приём против одного из ветеранов швейцарского хоккея Жюльена Воклера.

ВИДЕО силового приёма Ковальчука на Воклере.

«Сложно мне тут комментировать. Ковальчук обиделся на то, что его ударили в конце игры. Остаётся семь минут, и не надо жёстко играть. Но… тут он жёстко сыграл и переусердствовал. Не знаю… Я с Ковальчуком не согласен. Личное оказалось выше командного. Мы видим, что Илья отправляется в раздевалку. Думаю, что он пропустит следующую игру», – говорил известный комментатор Сергей Гимаев.

Слова Сергея Наильевича оказались пророческими для Ковальчука. Второго удаления до конца матча в ходе одного турнира Илье директорат чемпионата мира уже не простил. Обыгрывать сборную Финляндии (4:0) в полуфинале мирового первенства россиянам пришлось без своего 71-го номера.

«Варварский и бессмысленный приём Ковальчука. Он посчитал, что ему всё можно»

Голкипер швейцарцев Хиллер был вне себя от ярости, комментируя действия российского форварда.

«Знаете, такого от России я не ожидал. Знаю, что от шведов аналогичным образом пострадал их капитан, так возмущений было… А тут просто варварский приём. Да ещё и бессмысленный — конец игры, Россия ведёт со счётом 6:0. Видимо, Кови посчитал, что ему как звезде НХЛ всё можно. Полагаю, его теперь дисквалифицируют и правильно сделают», — негодовал Хиллер.

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Директорат турнира мог вынести Илье двухматчевую дисквалификацию, и в этом случае Ковальчук совершенно точно бы не смог помочь сборной в решающих матчах. Однако на счастье россиян ИИХФ ограничилась отстранением на одну встречу.

«Конечно, я переживаю, но то, что случилось, это хоккей, где есть силовые приёмы. Не думаю, что это смертельно, здесь просто такие правила. Меня один раз удалили, не знаю за что, и второй раз удаляют, но уже ничего не вернёшь.

Для меня ЧМ получается очень странным, может быть, это к лучшему. Когда всё вроде бы хорошо — забиваю, но команда никогда не выигрывает, а пока здесь всё наоборот. Лучше я не буду забивать, но мы выиграем и привезём в Россию золотые медали, это будет намного дороже», — говорил Ковальчук после решения о своей дисквалификации.

Фото: Richard Wolowicz/Getty Images

«Я верил в этого человека. Мы видели его потенциал»

Некоторые эксперты высказывали мнение о нецелесообразности включения Ковальчука в состав на решающую игру за золотые медали, где соперником россиян были канадцы, однако Быков, несмотря на критические отзывы в адрес Ковальчука, заявил нападающего на матч. В заявке на главную игру чемпионата мира Илья занял привычное место в первом звене – с Зиновьевым и капитаном Морозовым. И это несмотря на отсутствие голов в исполнении Ковальчука на всём турнире.

«Признаюсь, пришлось выдержать жёсткое давление по этому вопросу, особенно со стороны журналистов. Да, у Ковальчука не шла игра. Так часто случается в жизни любого спортсмена, когда для фарта не хватает самой малости. На него вылилось много критики, но я верил в этого человека. Мы видели его потенциал.

Второй матч-штраф Ильи мог принести ему двухматчевую дисквалификацию, и тогда прощай, финал. Но всё обошлось, а мы использовали эту непростую ситуацию для того, чтобы сплотить коллектив, показав на примере Ковальчука, как надо бороться и не давать спуска соперникам», — спустя 12 лет делился воспоминаниями Быков.

«В Голливуде до такого додуматься не смогли»

Финал чемпионата мира начался для сборной России как нельзя лучше. Уже на второй минуте матча отличился Александр Сёмин. Впрочем, ещё до перерыва канадцы полностью перевернули ход встречи: дубль на свой счёт записал защитник Брент Бёрнс, а ещё один гол активе Криса Куница. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами: на гол оформившего дубль Сёмина точным броском ответил Дэни Хитли.

Возвращение россиян в игру началось в середине заключительной трети, когда Алексей Терещенко в третий раз в матче пробил Кэма Уорда. А дальше настало то самое время – время Ильи Ковальчука! За пять минут до конца основного времени матча Илья находит фирменный бросок и забивает первый гол на мировом первенстве. Шайба Ковальчука позволяет россиянам перевести игру в овертайм, где роковую ошибку допускает Рик Нэш.

На самом старте дополнительного отрезка канадец хватает две минуты за выброс шайбы, а Ковальчук решает освободить Рика из штрафного бокса досрочно. Я уверен, вы и сами в деталях помните комбинацию, которая привела к золотому голу Ковальчука. Молчавший весь турнир Илья забросил две последние шайбы российской сборной в Квебеке и поставил точку в 15-летней серии национальной команды без золотых медалей на чемпионате мира. Поистине «в Голливуде до такого додуматься не смогли» – как и сказал комментатор матча Роман Скворцов.

ВИДЕО победного гола Ковальчука.

Сразу после гола Ковальчука на улицах России началось праздничное безумие. Счастливая страна выходила на проспекты своих городов отмечать долгожданный успех, а Ковальчук взял первую из двух золотых медалей. На следующий год он снова станет чемпионом мира, а через три года дойдёт с «Нью-Джерси» до финала плей-офф НХЛ, после чего следующим летом примет решение о возвращении в Россию. В составе СКА Илья отыграл пять сезонов, в течение которых стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В 2018 году Ковальчук взял олимпийское золото и в межсезонье предпринял попытку вернуться в НХЛ в погоне за недостающим Кубком Стэнли.

Фото: photo.khl.ru

Возвращение за океан не принесло Илье никаких дивидендов, и в конце прошлого года он снова приехал в Россию, где вновь выиграл главный трофей КХЛ, но на этот раз уже выступая за «Авангард». Сейчас Илья опять находится в статусе свободного агента, мечтает о новом шансе в НХЛ и даже не думает о завершении игровой карьеры.