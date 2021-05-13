Россия прервала рекордную серию побед на Евротуре! Финны снова будут угрозой на ЧМ

В первом матче Чешских игр сборная России обыграла соперников из Швеции со счётом 6:4. У команды Валерия Брагина наблюдались проблемы с игрой в обороне. Кроме того, неуверенно себя чувствовал голкипер Александр Самонов, поэтому факт появления Ивана Бочарова во встрече с финнами никого не удивил.
«Другие скорости, другой хоккей. Первые минут пять-семь готовились, подстраивались, потом начали хорошо играть. Два периода провели с хорошей концентрацией, обилием моментов. Реализовали два большинства, но при счёте 5:2 потеряли концентрацию. Потом она вернулась, и мы довели матч до победы», — прокомментировал прошлую игру Валерий Брагин.
В любом случае сборная России добилась 10-й рекордной победы подряд на Евротуре, не проиграв ни одного матча. Наша команда давно обеспечила себе итоговое первое место в общем зачёте, однако расслабляться всё равно не стоило. Ведь впереди чемпионат мира в Риге, а это значит, что важен абсолютно каждый шаг в подготовке.
Уже известно, кто из игроков НХЛ усилит сборную России на мировом первенстве. Это защитники Артём Зуб («Оттава»), Иван Проворов («Филадельфия»), Никита Задоров («Чикаго»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Никита Нестеров («Калгари»); нападающие Михаил Григоренко («Коламбус»), Александр Барабанов («Сан-Хосе»). Защитник «Оттавы» Никита Зайцев не сможет помочь сборной из-за травмы.
Состав россиян на отчётную игру выглядел следующим образом:
Бочаров (Федотов)
Яковлев — Юдин, Слепышев — Шалунов — Окулов
Дронов — Ожиганов, Воронков — Морозов — Бурдасов
Рафиков — Марченко А., Подколзин — Зернов — Галимов
Кирсанов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Марченко К.
Первый период между россиянами и действующими чемпионами мира финнами в целом прошёл в равной борьбе. Единственную шайбу в большинстве забили номинальные гости. Хоккеисты Суоми закрепились в зоне, Ринделль получил шайбу у левого круга вбрасывания и с кистей зарядил в ближнюю девятку. Бочаров не успел среагировать.
Россияне самый верный момент создали уже в концовке первой двадцатиминутки. Настырный Воронков по центру ушёл от защитника, вылез на ворота, но не сумел переиграть Олкинуору в ближнем бою. Дмитрий как следует не поднял шайбу.
Во втором отрезке матча наши дважды играли в меньшинстве после удалений Дронова и Юдина, но ни разу не пропустили. Финны, казалось, уже начинали подсушивать игру, действуя в типичном для себя вязком и тягучем стиле. Могли ли отличиться наши? Вполне. В одном из эпизодов Тимкин сместился к центру и с кистей резко бросил в дальний угол — шайба угодила в штангу и вылетела в сторону.
Незадолго до сирены на перерыв Подколзин сделал передачу из угла площадки, Морозов вылез на ворота и прострелил — шайба после рикошета прилетела к Олкинуоре. Следом габаритный финский защитник Охтамаа зарядил от синей линии в нижний угол — Бочаров переместился и щитком парировал шайбу.
И первый, и второй периоды завершались потасовками, в которые моментально вмешивались чешские главные арбитры Владимир Пешина и Даниэль Пражак. До массовых драк не доходило.
В третьем периоде Шалунов на скорости убежал на ворота Олкинуоры, ушёл от двоих соперников и мастерски послал шайбу в ворота. Лучший снайпер плей-офф завершившегося Кубка Гагарина в очередной раз доказал, что является классным центральным нападающим.
Две минуты на себе заработал Швец-Роговой, отправивший в бокс для штрафников Ере Карьялайнена. Большинство россияне не реализовали, Карьялайнен выскочил со скамейки и бросил между щитков Бочарову. Увы, наши игроки не доглядели за соперником.
Следом Теэму Турунен выполнил перехват, здорово сыграл на перемещении и эффектно, после разворота, низом поразил ворота Бочарова. Как и накануне, россияне пропустили две шайбы в третьем периоде за короткий интервал. Звоночек для тренерского штаба.
Продолжал удаляться Юдин, а соперник спокойно доводил дело до победы. Валерий Брагин принял решение заменить Бочарова на шестого полевого игрока, но в результате Карьялайнен отметился дублем.
Сборная России впервые проиграла на нынешнем Евротуре и прервала рекордную серию побед на этом турнире. Финны, нет сомнений, снова станут серьёзной угрозой на грядущем ЧМ абсолютно для любой команды.
- 13 мая 2021
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