Россия прервала рекордную серию побед на Евротуре! Финны снова будут угрозой на ЧМ

В первом матче Чешских игр сборная России обыграла соперников из Швеции со счётом 6:4. У команды Валерия Брагина наблюдались проблемы с игрой в обороне. Кроме того, неуверенно себя чувствовал голкипер Александр Самонов, поэтому факт появления Ивана Бочарова во встрече с финнами никого не удивил.

В сборной России беда с вратарями? Самонов едва не подарил шведам победу Команда Валерия Брагина одержала десятую победу подряд на Евротуре, но вопросы по игре в преддверии ЧМ по-прежнему остаются.

«Другие скорости, другой хоккей. Первые минут пять-семь готовились, подстраивались, потом начали хорошо играть. Два периода провели с хорошей концентрацией, обилием моментов. Реализовали два большинства, но при счёте 5:2 потеряли концентрацию. Потом она вернулась, и мы довели матч до победы», — прокомментировал прошлую игру Валерий Брагин.

В любом случае сборная России добилась 10-й рекордной победы подряд на Евротуре, не проиграв ни одного матча. Наша команда давно обеспечила себе итоговое первое место в общем зачёте, однако расслабляться всё равно не стоило. Ведь впереди чемпионат мира в Риге, а это значит, что важен абсолютно каждый шаг в подготовке.

Наши проиграли неуступчивым финнам на Евротуре! Перед ЧМ за команду Брагина всё тревожнее Не выручают российские вратари, много ошибок в обороне. Удастся ли всё это исправить в кратчайшие сроки?

Уже известно, кто из игроков НХЛ усилит сборную России на мировом первенстве. Это защитники Артём Зуб («Оттава»), Иван Проворов («Филадельфия»), Никита Задоров («Чикаго»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Никита Нестеров («Калгари»); нападающие Михаил Григоренко («Коламбус»), Александр Барабанов («Сан-Хосе»). Защитник «Оттавы» Никита Зайцев не сможет помочь сборной из-за травмы.

Состав россиян на отчётную игру выглядел следующим образом:

Бочаров (Федотов)

Яковлев — Юдин, Слепышев — Шалунов — Окулов

Дронов — Ожиганов, Воронков — Морозов — Бурдасов

Рафиков — Марченко А., Подколзин — Зернов — Галимов

Кирсанов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Марченко К.

Первый период между россиянами и действующими чемпионами мира финнами в целом прошёл в равной борьбе. Единственную шайбу в большинстве забили номинальные гости. Хоккеисты Суоми закрепились в зоне, Ринделль получил шайбу у левого круга вбрасывания и с кистей зарядил в ближнюю девятку. Бочаров не успел среагировать.

Россияне самый верный момент создали уже в концовке первой двадцатиминутки. Настырный Воронков по центру ушёл от защитника, вылез на ворота, но не сумел переиграть Олкинуору в ближнем бою. Дмитрий как следует не поднял шайбу.

Во втором отрезке матча наши дважды играли в меньшинстве после удалений Дронова и Юдина, но ни разу не пропустили. Финны, казалось, уже начинали подсушивать игру, действуя в типичном для себя вязком и тягучем стиле. Могли ли отличиться наши? Вполне. В одном из эпизодов Тимкин сместился к центру и с кистей резко бросил в дальний угол — шайба угодила в штангу и вылетела в сторону.

Незадолго до сирены на перерыв Подколзин сделал передачу из угла площадки, Морозов вылез на ворота и прострелил — шайба после рикошета прилетела к Олкинуоре. Следом габаритный финский защитник Охтамаа зарядил от синей линии в нижний угол — Бочаров переместился и щитком парировал шайбу.

И первый, и второй периоды завершались потасовками, в которые моментально вмешивались чешские главные арбитры Владимир Пешина и Даниэль Пражак. До массовых драк не доходило.

В третьем периоде Шалунов на скорости убежал на ворота Олкинуоры, ушёл от двоих соперников и мастерски послал шайбу в ворота. Лучший снайпер плей-офф завершившегося Кубка Гагарина в очередной раз доказал, что является классным центральным нападающим.

Две минуты на себе заработал Швец-Роговой, отправивший в бокс для штрафников Ере Карьялайнена. Большинство россияне не реализовали, Карьялайнен выскочил со скамейки и бросил между щитков Бочарову. Увы, наши игроки не доглядели за соперником.

Следом Теэму Турунен выполнил перехват, здорово сыграл на перемещении и эффектно, после разворота, низом поразил ворота Бочарова. Как и накануне, россияне пропустили две шайбы в третьем периоде за короткий интервал. Звоночек для тренерского штаба.

Продолжал удаляться Юдин, а соперник спокойно доводил дело до победы. Валерий Брагин принял решение заменить Бочарова на шестого полевого игрока, но в результате Карьялайнен отметился дублем.

Сборная России впервые проиграла на нынешнем Евротуре и прервала рекордную серию побед на этом турнире. Финны, нет сомнений, снова станут серьёзной угрозой на грядущем ЧМ абсолютно для любой команды.