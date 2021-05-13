«Пожалуйста, не дайте команде сдаться!» История уникального камбэка в истории НХЛ

В ночь с 15 на 16 мая в Национальной хоккейной лиге стартует розыгрыш Кубка Стэнли. Действующим обладателем трофея является «Тампа-Бэй Лайтнинг», а вот финалист прошлого сезона «Даллас Старз» на сей раз остался за бортом участников плей-офф. В канун старта новых кубковых баталий «Чемпионат» начинает серию материалов о самых легендарных сериях в историях североамериканской лиги. Для начала мы расскажем о финальной серии Кубка Стэнли 1942 года между «Детройт Ред Уингз» и «Торонто Мэйпл Лифс».
За всю историю НХЛ было зафиксировано всего пять камбэков со счёта 0-3 в серии, которые не увенчались успехом. Отыгравшаяся команда сравнивала счёт, но уступала в решающем седьмом матче. Последние случаи: «Чикаго»-2011 (первый раунд, поражение от «Ванкувера») и «Детройт»-2011 (второй раунд, поражение от «Сан-Хосе»).
Выполнить ещё более сложную задачу и не просто отыграться с 0-3 в серии, но и выиграть решающий матч противостояния удалось всего четырём командам – «Торонто» (1942), «Айлендерс» (1975), «Филадельфии» (2010) и «Лос-Анджелесу» (2014). При этом «кленовые листья» стали первым и пока единственным клубом, кто смог совершить возвращение с 0-3 в финале, а также сделать это дома. Именно об этой серии мы сегодня и вспомним.
79 лет назад в НХЛ играло всего семь команд. Многие хоккеисты были призваны на военную службу (ведь в те времена проходила крупнейшая в истории человечества война), но сезон в главной хоккейной лиге мира всё равно состоялся. «Торонто» обыграл в полуфинале победителя регулярного чемпионата «Нью-Йорк Рейнджерс» и в седьмой раз с 1933 года пробился в финал Кубка Стэнли.
Интересно, что все предыдущие шесть финалов «кленовые листья» проиграли. Поначалу казалось, что и 1942 год не станет исключением – после трёх матчей «Ред Уингз» уверенно вели в серии 3-0. Тогда в НХЛ было принято, что нападающий сам вводит шайбу в зону соперников, проходя через синюю линию, и игроки «Детройта» начали просто забрасывать игровой снаряд за ворота соперника из средней зоны и навязывать жёсткую силовую борьбу у бортов, к чему оказались не готовы хоккеисты «Торонто».
Только перед четвёртым матчем тренерский штаб «кленовых листьев» решился на кардинальные перестановки в составе. Главный тренер «Мэйпл Лифс» Хэп Дэй вывел из состава команды своего лучшего бомбардира по итогам регулярного чемпионата Горди Дриллона и звёздного защитника Букко Макдональда. Разозлённые руководители клуба затребовали у своего тренера объяснений принятых им решений по составу.
«Я рассказал им о стиле Детройта». Объяснил им, что наш звёздный защитник Макдональд просто устал. Он прекрасно играл в хоккей на всём пути к финальной серии, но он просто вымотался и не мог справиться с тактикой «Детройта». То же самое я сказал и о моём лучшем форварде Горди Дриллоне. Он был потрясающим бомбардиром, но его манера игры не подходила к тому стилю, который проповедовал соперник и который был новым для лиги в том году», — позже вспоминал тренер. «Окей, и что ты планируешь делать?» — спросил менеджер «Торонто» у наставника. «Я введу в состав других игроков», — ответил тренер.
В результате защитник Макдональд был заменён в составе на Дона Метца, который пропустил значительную часть сезона из-за перелома лодыжки. Форварда Дриллона в заявке заменил младший брат Дона Ник. В линии обороны произошли ещё два изменения – свой шанс получили новички Эрни Диккенс и Боб Голдхэм. Решение тренера было поддержано владельцем команды Конном Смайтом (да, это именно в его честь назван приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ). «Тогда все думали, что Смайт сошёл с ума», — впоследствии говорил защитник «Торонто» Уолли Становски.
По одной из легенд, на переменах в ростере Дэй не остановился. Перед началом четвёртого матча тренер собрал свою команду и зачитал письмо от одного из юных фанатов клуба. «Парни, я получил сегодня письмо, которое теперь хочу зачитать вам. Послушайте. «Уважаемый мистер Дэй, мне 14 лет, и я всю жизнь болею за «Торонто». Я живу в Детройте, и все одноклассники в моей школе дразнят меня, потому что они фанаты «Ред Уингз». Пожалуйста, мистер Дэй, не дайте вашей команде сдаться!» — было написано юным болельщиком.
После проникновенной речи Дэя слово взял капитан команды Сил Аппс, рассказавший партнёрам о чести ношения кленового листа на груди и о том, как город и вся Канада поддерживают «Торонто». Спустя годы он вспоминал: «В тот момент мы думали, что не имеем права проиграть четвёртый матч подряд, а потом смотреть в лица людей, оставшихся в Торонто».
Удивительные и неординарные решения тренера «Лифс» принесли свои плоды: проигрывая в ходе четвёртой встречи 0:2, «Торонто» вырвал волевую победу — 4:3. В той же игре разозлённый частыми удалениями в своей команде старший тренер «Ред Уингз» Джек Адамс (его имя сейчас носит приз лучшему тренеру сезона НХЛ) набросился на судью Мела Харвуда и был дисквалифицирован до конца плей-офф.
Как позднее оказалось, тот матч оказался переломным моментом в серии. В пятой игре «кленовые листья» уверенно разгромили соперников — 9:3. Лучшим игроком матча стал Дон Метц, оформивший хет-трик и сделавший ассистентский дубль. В шестой встрече великолепно сыграл голкипер канадской команды Тюрк Брода, оформивший шат-аут (3:0), и счёт в серии сравнялся.
В седьмом матче «Торонто» удалось сравнять счёт в начале третьего периода, а затем вырвать победу. «Это всё шпилька и куриная косточка. Я давно их ношу с собой, на удачу. Она к нам и пришла», — сказал защитник «Торонто» Голдхэм. Посещаемость седьмой игры финала-1942 составила более 16 тысяч зрителей (16 218), что на тот момент было абсолютным рекордом.
Обозреватель газеты «Торонто Дэйли Стар» позже писал в своей колонке: «Дэй рискнул своей репутацией, решив сыграть в пятнашки. Он сделал ставку на важное изменение в составе и вышел победителем из этой истории». Эту победу «Торонто» по сей день называют величайшим камбэком в истории спорта.
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