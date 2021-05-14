Без травмированных и отказников. Каким мог быть идеальный состав России на ЧМ-2021?

Вчера, 13 мая, окончательно определился список игроков из НХЛ, которые сыграют за сборную России на чемпионате мира 2021 года. Защитник «Оттавы» Никита Зайцев по состоянию здоровья принял решение отказаться от приглашения в расположение национальной команды. Таким образом, российскую команду в Латвии усилят всего семь игроков из-за океана – это защитники Иван Проворов («Филадельфия»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Никита Задоров («Чикаго»), Артём Зуб («Оттава»), Никита Нестеров («Калгари»), а также нападающие Михаил Григоренко («Коламбус») и Александр Барабанов («Сан-Хосе»).

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По различным причинам вне состава сборной остались вратари Игорь Шестёркин, Александр Георгиев (оба – «Рейнджерс»), Антон Худобин («Даллас»), защитники Зайцев и Николай Кныжов («Сан-Хосе»), форварды Артемий Панарин, Павел Бучневич (оба – «Рейнджерс»), Евгений Дадонов («Оттава»). Мы решили представить, каким мог быть идеальный состав команды Валерия Брагина на мировом первенстве, если бы не было травм и отказов. Разумеется, речь пойдёт только о тех игроках, которые реально могли доехать до столицы Латвии. В сторону хоккеистов, пробившихся со своими клубами в розыгрыш Кубка Стэнли, мы смотреть не будем.

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Вратари

Игорь Шестёркин, Александр Георгиев, голкипер из КХЛ

С вратарской линией всё просто и очевидно. Собственно, именно таким и был план у руководителей сборной России. Первым номером национальной команды в Латвии должен был стать 25-летний Шестёркин. Несмотря на непопадание «Рейнджерс» в плей-офф, к российскому голкиперу было минимум вопросов по итогам регулярного чемпионата. Шестёркин провёл солидный сезон и до последнего оставлял команде кубковую надежду. Однако травма, полученная Игорем ещё в марте, в результате не только оставила «Рейнджерс» за бортом плей-офф, но и не дала самому голкиперу сыграть за нашу сборную в Риге. Медицинский штаб нью-йоркцев отказался отпускать вратаря на чемпионат мира. Аналогичное решение врачи «Рейнджерс» приняли и по другому россиянину – 25-летнему Георгиеву, который также не смог пройти нынешний сезон без повреждений.

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Если бы Шестёркин и Георгиев добрались до Латвии, то в этом случае статус третьего голкипера вряд ли бы являлся большой головной болью для тренеров сборной. Его мог спокойно занять лучший из тройки Александр Самонов – Иван Бочаров – Иван Федотов, а можно было бы пойти дальше и пригласить в сборную молодого Ярослава Аскарова, чтобы он получил опыт пребывания в главной команде страны. В любом случае третий вратарь играет на мировом первенстве только при огромном форс-мажоре – и эта позиция не стала бы проблемой для сборной. На деле же Россия едет в Ригу с полной тройкой Самонов – Бочаров – Федотов, и первые двое уже успели поставить свою готовность к турниру под большое сомнение своей игрой на заключительном этапе Евротура.

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Защитники

Иван Проворов, Никита Зайцев, Артём Зуб, Владислав Гавриков, Никита Задоров, Николай Кныжов, Игорь Ожиганов, Алексей Марченко, резерв – Рушан Рафиков, Михаил Науменков

Оборона нашей команды понесла минимальные потери из-за ситуации с отказами из-за океана. Из числа тех, на кого реально рассчитывали в национальной команде, в сборную не смогли доехать только Зайцев и Кныжов. Для защитника «акул» ближайшее мировое первенство должно было стать дебютом за сборную России, но Николай по медицинским показателям был вынужден отказаться от этой возможности. Аналогичное решение принял и Зайцев.

В результате из НХЛ в сборную приехало пять защитников, при этом вызов Никиты Нестерова откровенно удивил. Есть ощущение, что игрока «Калгари» пригласили в сборную, опираясь исключительно на старые заслуги. Да, в период выступлений за ЦСКА Нестеров достойно смотрелся на синей линии и был полезен при игре в большинстве (хотя определённые вопросы возникали и тогда), но в нынешнем сезоне 28-летний хоккеист в принципе не играл за «огоньков» при реализации лишнего, а к действиям Никиты в обороне всегда были серьёзные замечания.

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В идеальный состав сборной России включаем шесть игроков НХЛ и добавляем двух защитников из КХЛ – Игоря Ожиганова и Алексея Марченко. При этом держим в голове вариант с возможной заменой Ожиганова на Рушана Рафикова, у которого в «Локомотиве» уже есть налаженное взаимопонимание с Марченко.

Нападающие

Артемий Панарин, Павел Бучневич, Евгений Дадонов, Денис Гурьянов, Максим Шалунов, Константин Окулов, Александр Барабанов, Михаил Григоренко, Евгений Тимкин, Владислав Каменев, Артём Швец-Роговой, Вадим Шипачёв, резерв – Сергей Толчинский, Антон Слепышев, Антон Бурдасов, Дмитрий Воронков

В этом сезоне мы могли повезти на чемпионат мира тройку, которая навсегда останется одной из лучших в истории КХЛ. Ударное сочетание в Риге в идеальном составе мечты могли образовать Панарин, Шипачёв и Дадонов. В последний раз Артемий надевал свитер сборной России на чемпионате мира 2017 года. На турнире в Германии Панарин стал лучшим бомбардиром в составе национальной команды, набрав 17 очков в девяти матчах. Однако возвращение Панарина в сборную не состоялось, и состоится ли оно вообще – тема для другого материала. А сейчас нам остаётся только констатировать, что не увидим мы в Риге ни Панарина, ни Шипачёва (официальная причина – травма), ни Дадонова (желание провести время с семьёй).

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Вторую тройку могло образовать ведущее звено ЦСКА в лице Окулова, Шалунова и Мамина. В таком виде армейцы зажигали в плей-офф, почти дотащив команду Игоря Никитина до второго в её истории Кубка Гагарина. Из перечисленных игроков до столицы Латвии в итоге доберутся первые двое, тогда как Мамин из-за травмы турнир пропустит. Сейчас в сборной его пытается подменить ещё один армеец Слепышев, но по своему функционалу один в один заменить Мамина он не может. А вот сильно спрогрессировавший в общей игре (в том числе и в действиях в обороне) Бучневич в сочетании с Шалуновым и Окуловым мог бы проявить себя в полной мере. Но форварда «Рейнджерс» в сборной мы также не увидим.

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Третью тройку в моём варианте образовали бы трое форвардов из НХЛ – Гурьянов, Григоренко и Барабанов, а в чекинг-лайн были бы отряжены представители СКА – Тимкин, Каменев и Швец-Роговой. В составе мечты в четвёртом звене вполне могли бы находиться и трое молодых игроков, например Дмитрий Воронков, Илья Сафонов и Иван Морозов/Артём Галимов, но мы всё-таки обсуждаем реальные варианты линий, а за последние годы все уже привыкли, что без сдерживающего звена российская команда ни на одном крупном турнире не играет.

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К тому же трое игроков СКА действительно провели отличный плей-офф, сначала сыграв огромную роль в проходе армейским клубом московского «Динамо», а в следующем раунде прилично попортив кровь и игрокам ЦСКА. Да и в уже сыгранных матчах за сборную это сочетание смотрелось очень достойно. Возможно, кому-то бросится в глаза, что в оптимальном составе не хватает самого ценного игрока плей-офф КХЛ Толчинского. Но в этом варианте заявки для него действительно очень сложно найти подходящее место в звеньях. Игрок, обладающий его сильными сторонами, должен находиться в топ-6, где всё занято, а для нижних звеньев ему не хватает навыков при игре в обороне – в этом он уступает тому же Барабанову. Поэтому отправляем Толчинского в звено резерва к Бурдасову и Слепышеву (Воронкову).

Каким мог быть состав сборной России на ЧМ-2021

Шестёркин, Георгиев, Федотов (Самонов, Бочаров, Аскаров, Билялов);

Проворов – Зайцев, Панарин – Шипачёв – Дадонов,

Гавриков – Задоров, Бучневич – Шалунов – Окулов,

Марченко – Рафиков, Гурьянов – Григоренко – Барабанов,

Кныжов – Зуб, Тимкин – Каменев – Швец-Роговой.

Резерв: Науменков – Ожиганов, Бурдасов – Слепышев (Воронков) – Толчинский.