В КХЛ легализовали аренду. Кого и когда в неё могут отправить топ-клубы?

В КХЛ, наконец, легализовали аренду хоккеистов. Важная реформа, которая при качественном контроле со стороны лиги способна принести не меньшую пользу, чем введение жёсткого потолка зарплат.



Напомним, что по установленным правилам клубы КХЛ смогут принимать и отдавать до четырёх игроков, из которых трём должно быть не более 22 лет, а ещё одному — не более 24. Командам также запрещено арендовать более двух хоккеистов у одного клуба КХЛ.

Сделки будут разрешены во время всего трансферного окна (с 1 мая по 27 декабря) и рассчитаны до конца текущего сезона. При этом у игрока, уходящего в аренду, должен быть действующий контракт сроком на 2 сезона и более, включая текущий. Принимающая сторона должна будет заключить с хоккеистом особый «Контракт хоккеиста в аренде» с указанием компенсации за его досрочное расторжение.

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За первые две недели мая ещё ни один клуб КХЛ не совершил сделку по аренде, но удивляться этому не стоит. Правила реформы намекают, что новым видом трансферов будут пользоваться в основном топ-команды лиги, располагающие достаточным количеством молодых игроков, которым пора давать практику в КХЛ. Такие хоккеисты пройдут летние сборы в своих клубах, а затем часть из них как раз может отправиться в аренду, ведь мест для непроверенных и неопытных ребят в составах топов очень мало.



Думаю, что арендные сделки стоит ждать не раньше конца июля. А мы пока попытаемся предположить, кого из хоккеистов они могут коснуться.

«Ак Барс»

Кого могут отдать: Иван Емец (23 года), Камиль Фазылзянов (23 года), Артур Бровкин (20 лет), Дмитрий Мужиков (22 года), Руслан Галимзянов (20 лет), Александр Ляхов (22 года)



Дмитрий Квартальнов с удовольствием вводит в состав «Ак Барса» молодёжь. Под его руководством в Казани заиграли Журавлёв, Воронков, Сафонов, Галимов, последние трое так и вовсе тащили «барсов» в прошлом плей-офф. Но перспективных ребят в системе «Ак Барса» гораздо больше, чем мест в составе, поэтому казанцы могут стать одними из первых, кто воспользуется инструментом аренды.



В списке кандидатов я указал ребят в возрасте от 20 до 23 лет, не попадающих в основу клуба КХЛ на более-менее постоянной основе. Понятно, что у «Ак Барса» есть под боком команда ВХЛ «Барс», но всё-таки уровень у лиг разный, а с появлением аренды стало возможным легально «прокачивать» воспитанников системы в сильнейшем чемпионате Европы.



Те же Емец и Фазылзянов уже точно способны выступать в КХЛ. Правда, ходят слухи о скором обмене Фазылзянова в «Сибирь» на другого защитника, но, возможно, ситуация ещё поменяется. Все остальные игроки стабильно играют за «Барс», потихоньку подпускаются к основе «Ак Барса», зато в условном «Нефтехимике», где пока некому играть, их развитие могло бы значительно ускориться.



Но есть важный нюанс. В аренду можно отправить только того игрока, у которого есть как минимум двухлетний действующий контракт. Под этот критерий пока не попадают Емец, Фазылзянов, Мужиков и Ляхов. Однако «Ак Барсу» ничто не помешает в ближайшем будущем продлить с кем-то из игроков соглашение до нужного срока, а затем отправить его в аренду. Если, конечно, руководители казанцев увидят в этом смысл.

«Ак Барс» чистит состав, а Уфа почти завершила селекцию. Старт межсезонья на Востоке КХЛ «Магнитка» тоже почти готова к старту нового чемпионата, зато у «Куньлуня» и «Адмирала» нет хоккеистов на контрактах.

«Авангард»

Кого могут отдать: Арсений Грицюк (20 лет), Александр Яремчук (21 год), Кирилл Спиценко (21 год), Богдан Денисевич (21 год)



Уход значительной части чемпионского состава спровоцирует менеджеров «Авангарда» на создание новой команды, в которой, вполне возможно, найдётся место и Грицюку, и Яремчуку. Но всё будет зависеть от самих игроков, которые уже получали шансы в КХЛ, но, в отличие от тех же Чинахова и Чистякова, не сумели ими воспользоваться.



Если в следующем сезоне молодые форварды вновь не смогут заиграть в «Авангарде», то не удивлюсь, если их отправят не в ВХЛ, а в аренду. В больше степени это касается, конечно, Яремчука, который за три сезона в составе «ястребов» так и не доказал Хартли свою необходимость, но потенциал у парня, безусловно, есть.



В системе «ястребов» выступают ещё и два талантливых защитника, которым пока точно не найдётся место в основе «Авангарда». Кирилл Спиценко и Богдан Денисевич здорово показали себя в составе финалиста ВХЛ новокузнецкого «Металлурга», но ребятам уже 21 год, и им пора делать следующий шаг. Однако чтобы отдать Спиценко и Денисевича в аренду, «Авангарду» нужно продлить с ними контракт как минимум на один сезон.

ЦСКА

Кого могут отдать: Данил Юртайкин (23 года), Артём Чмыхов (23 года), Марсель Ибрагимов (23 года), Никита Ртищев (20 лет), Кирилл Голощапов (20 лет), Лев Комиссаров (21 год)



Юртайкин, Чмыхов, Ибрагимов — ребята, готовые заходить в состав клуба КХЛ на постоянной основе, но при меньшей конкуренции, чем у ЦСКА. Игорь Никитин даёт время ребятам, однако они могут играть больше. От возможной аренды выиграют все, правда, у Чмыхова и Ибрагимова срок контрактов сейчас не отвечает критериям.



Ртищев и Комиссаров — это нападающие, игравшие за сборную России по своему возрасту. У них есть потенциал, но их перспективы в ЦСКА пока выглядят туманными, так как пробиться в основу армейцев невероятно тяжело. Может быть, аренда помогла бы ребятам раскрыться на уровне КХЛ, а красно-синим — сохранить на них все права.

«Динамо» Москва

Кого могут отдать: Егор Аланов (20 лет), Андрей Прибыльский (20 лет), Семён Панкратов (22 года), Георгий Кузнецов (23 года)



Новый наставник «Динамо» Алексей Кудашов уже провозгласил, что бело-голубые будут опираться на своих воспитанников, но заиграть сразу всех точно не получится. У москвичей прекрасная молодёжь, однако кому-то из ребят будет проще начать карьеру в КХЛ в других командах.



Впрочем, в списке я отметил игроков другой категории: Аланов, Прибыльский, Панкратов, Кузнецов давно находятся в обойме «Динамо», но место в основе за ними не закреплено. Возможно, смена обстановки пойдёт им на пользу?

Первые в истории! «Динамо» выиграло Кубок Харламова, собрав хет-трик из трофеев «Локо» был близок к роскошному камбэку, но московский клуб устоял. Бело-голубые побеждали в КХЛ, ВХЛ, а теперь стали чемпионом и в МХЛ.

«Локомотив»

Кого могут отдать: Михаил Беляев (23 года), Максим Берёзкин (19 лет), Даниил Тесанов (19 лет), Максим Денежкин (20 лет), Александр Калинин (23 года), Иван Ковалёв (23 года),



У ярославцев огромная конкуренция среди молодых талантов, и как раз «Локомотиву» аренда просто необходима, чтобы потерять как можно меньше ребят при переходе из молодёжного хоккея во взрослый. Из перечисленных мной хоккеистов Берёзкин и Тесанов явно переросли МХЛ, а Денежкин, Калинин и Ковалёв засиделись в «Буране» из ВХЛ. Но вряд ли в «Локомотиве» им готовы сейчас дать хоть какое-нибудь игровое время, ведь там под основой и так ходит немало ребят.

Президент «Локомотива»: полностью поддерживаем введение аренды

Пользоваться арендой «Локомотиву» нужно ещё и для того, чтобы не возникало ситуаций, как с Николаем Коваленко. Молодой нападающий остался недоволен сезоном в ярославской команде и теперь задумывается о смене клуба. Кстати, сейчас форварда тоже можно отправить аренду, но сперва с ним нужно заключить минимум двухлетний новый контракт.

«Металлург»

Кого могут отдать: Никита Рожков (21 год), Владислав Сёмин (23 года), Вадим Антипин (20 лет), Юрий Платонов (21 год)



В «Металлурге» молодёжь весьма туго подпускается к основе, да и вообще не так уж и ценится — можно вспомнить, как в прошлое межсезонье уральцы легко расстались с целой группой воспитанников системы ради нескольких опытных хоккеистов.



Данила Юров за счёт своего таланта ещё может претендовать на место лимитчика, но вот остальным парням, возможно, будет лучше уехать за игровой практикой в другие клубы КХЛ. Особенно это касается Сёмина, Рожкова, да и Платонову-младшему нельзя вечно сидеть в ВХЛ.

«Салават Юлаев»

Кого могут отдать: Алексей Пустозёров (21 год), Данил Алалыкин (20 лет), Даниил Скориков (22 года)



Самые яркие уфимские таланты, типа Амирова, Пашина или Мухамадуллина, будут получать игровое время и в «Салавате», но у юлаевцев есть несколько парней, которые в 20 с небольшим лет подвисли между ВХЛ и КХЛ. Те же Пустозёров и Алалыкин переросли «Торос», и сейчас им нужен новый импульс, чтобы не началась стагнация, но в «Салавате» его по объективным причинам игрокам дать не могут. Тут-то и может помочь аренда.

СКА

Кого могут отдать: Данила Галенюк (21 год), Владислав Цицюра (21 год), Степан Старков (21 год), Максим Грошев (19 лет), Павел Кукштель (23 года), Егор Спиридонов (20 лет)

СКА уже давно рассовывает игроков по скрытым арендам в «Спартак», «Витязь», «Сочи», но теперь географию сделок можно расширить, причём легально. Кандидатов, которым может быть сейчас тесно в сверхконкурентной системе петербуржцев, полно, но разбрасываться молодёжью СКА вряд ли захочет, да и правила не позволят.



Явным претендентом на аренду выглядит потерявший доверие Брагина Галенюк (если с ним продлят контракт), заскучавшие Грошев и Старков, да и Кукштелю, несмотря на вызов в сборную России, возможно будет пока полезнее поиграть в команде с меньшей конкуренцией.