Овечкин – абсолютный лидер. Кто из наших энхаэловцев чаще всего играл на ЧМ

Чемпионат мира по хоккею – 2021 стартует через неделю, многие игроки НХЛ отказались от поездки в Ригу, но в сборной России всё же высадится десант из семи хоккеистов, выступающих за океаном. «Чемпионат» решил вспомнить главных патриотов, которые чаще других приезжали в сборную России из НХЛ.

Александр Овечкин – 11 ЧМ в качестве игрока НХЛ

69 матчей, 54 (29+25) очков

Овечкин – безусловный лидер по количеству участий в чемпионатах мира в качестве игрока НХЛ. Ни тяжёлые сезоны, ни усталость, ни мелкие болячки никогда не становились для него отговоркой, а игра за сборную всегда была за честь. В национальную команду он всегда мчался по первому зову, и для него каждый год держали место в заявке до последнего.

Интересно, что по количеству матчей на мировых первенствах в качестве игрока НХЛ Овечкин уступает Ковальчуку. Всё просто – не раз он присоединялся к команде лишь в середине турнира. «Вашингтон» почти каждый год выходит в плей-офф, но даже когда вылетал не в первом, а во втором раунде, Овечкин мгновенно срывался в сборную, зачастую прилетая на другой конец света на следующий день после поражения в Кубке Стэнли. В клубе у него такой непререкаемый авторитет, что его отпускают на мировые первенства без всяких обязательных медобследований.

В 2012 году, например, он приехал только к четвертьфиналу, а в 2015 сам, не дожидаясь вызова из сборной, набрал ночью Олегу Знарку и выразил желание помочь национальной команде. Успел первым рейсом на полуфинал, в котором набрал 2 (1+1) очка.

А в 2014 году, когда «столичные» вообще не попали в плей-офф, Овечкин прошёл полноценные сборы с командой и не чурался играть даже в матчах Еврочелленджа, а потом капитанил в золотом Минске. Овечкин не приезжал на мировое первенство только в 2009 году – тогда просто не успел, и в 2017-м, когда играл в плей-офф на уколах, и на сборную уже не осталось никаких сил.

Знарок: Овечкин сам позвонил мне и сказал, что прилетит в Прагу первым рейсом

Илья Ковальчук – 10 ЧМ в качестве игрока НХЛ

84 матча, 81 (34+47) очко

Ковальчук – ещё один хоккеист, который всегда был готов играть за сборную России. Тем более, что «Атланта», в которой он провёл первые семь с половиной лет энхаэловской карьеры, лишь раз за всё время существования выходила в плей-офф (и не одержала ни одной победы).

Ковальчук если и не играл на мировом первенстве, то не по своей воле. После дебютного сезона в НХЛ врачи «Атланты» не дали ему разрешение играть за сборную из-за травмы, в 2006 году Владимир Крикунов сам отказался его вызывать, аргументируя решение тем, что он уже «пропил Вену». В 2012 году Илья рубился с «Нью-Джерси» за Кубок Стэнли, дойдя до финала, во все остальные сезоны он неизменно был в составе национальной команды.

Ковальчук не раз становился лучшим бомбардиром, снайпером или нападающим турнира, а в Берне был признан самым ценным игроком. Дважды выигрывал бронзу, один раз серебро, два раза – золотую медаль. И, конечно, именно он принёс России уже легендарное золото Квебека.

Звёзды НХЛ не сыграют за сборную России на ЧМ-2021. Почему так произошло? Волна отказников не накрыла исключительно российскую команду. Схожие проблемы возникли и у наших главных конкурентов.

Алексей Яшин – 8 ЧМ в качестве игрока НХЛ

51 матч, 37 (22+15) очков

Только на дебютное мировое первенство Яшин отправлялся из «Динамо», с которым стал чемпионом в 19 лет, все следующие турниры он провёл в качестве игрока НХЛ. Причём это были сложные времена для российского хоккея, когда федерация испортила отношения с нашими энхаэловцами, и никто из них не горел желанием ехать в сборную.

Яшин приезжал всегда, в любой ситуации, заслужив прозвище Капитан Россия. Приезжал, даже когда целый сезон бастовал в НХЛ и вообще не играл. Даже когда у него не было контракта. Даже когда из НХЛ больше не приезжал никто. «Я всегда прекрасно осознавал, что по большому счёту обязан играть за сборную воспитавшей меня страны», — говорил он.

Его не пугало даже то, что сборная России редко добивалась успеха в те годы, когда он приезжал на турнир. С восьми чемпионатов мира он привёз лишь одну бронзу.

Евгений Малкин, Максим Афиногенов, Артём Анисимов – 6 ЧМ в качестве игроков НХЛ

Малкин: 47 матчей, 55 (29+26) очков

Афиногенов: 46 матчей, 24 (16+8) очков

Анисимов: 55 матчей, 26 (10+16) очков

Малкин мог бы сравняться или даже перегнать Овечкина в этом списке, если бы его «Питтсбург» не был бы так силён. Чаще всего весной Евгений рубился в плей-офф за Кубок Стэнли, четыре раза играл в финале, ещё один раз доходил до финала Востока, а в 2011-м не мог помочь сборной, потому что порвал связки колена. Зато в 2012-м Малкин вернулся и разорвал всех на чемпионате мира – это был его лучший турнир за сборную, 19 очков, абсолютное доминирование над всеми соперниками и титул MVP. За шесть турниров он выиграл два золота, одно серебро и две бронзы.

Афиногенов приезжал в сборную всегда, когда не был занят в плей-офф НХЛ и не лечил травмы, как в 2003 или 2009 году. Даже в олимпийские сезоны, даже в дебютный год в Северной Америке, когда он успел поиграть в плей-офф и в АХЛ, и в НХЛ, а потом отправился на ЧМ-2000 в Петербург. Собрал полный комплект наград – два серебра, бронзу и золото.

Артёма Анисимова нельзя назвать записной звездой, но он крепкий и надёжный нападающий, который умеет вписаться и в остроатакующее звено, и в сдерживающее, к тому жеиграет на дефицитной для сборной России позиции центрфорварда. Эти ценные качества обеспечили ему немало вызовов в национальную команду – в 2013 году он помчался на помощь, даже не имея на руках действующего контракта в НХЛ. На шести турнирах он выиграл бронзу, два серебра и одно золото.

Золотой дебют Билялетдинова и фантастический Малкин. Каким был ЧМ-2012 Евгений забил 11 голов в 10 матчах, в которых сборная России не потерпела ни одного поражения.

Николай Кулёмин, Павел Дацюк – 5 ЧМ в качестве игроков НХЛ

Дацюк: 42 матча, 37 (14+23) очков

Кулёмин: 47 матчей, 25 (9+16) очков

Дацюк был завсегдатаем сборной России на протяжении 17 лет, одним из ведущих центров наряду с Малкиным, на которого в нашей команде всегда могли рассчитывать. Конечно, если была такая возможность, но, во-первых, он часто заходил с «Детройтом» далеко в плей-офф, трижды играл в финалах, взял два Кубка Стэнли. А во-вторых, здоровье не всегда позволяло продлевать сезон мировым первенством. Но даже в контрактный 2005-й год рискнул и съездил в сборную, а в свой последний год в НХЛ, на пороге 38-летия, после вылета в первом раунде приехал на домашний чемпионат мира, где стал бронзовым призёром. Всего же на пяти турнирах он выиграл ещё по одному золоту и серебру.

Кулёмин все свои энхаэловские ЧМ провёл в качестве игрока «Торонто», который год за годом пролетал мимо плей-офф, так что и желание поиграть у Николая было, и интересы совпадали с интересами сборной. Только с одного турнира (ЧМ-2011) он не привёз награду, на четырёх других завоевал два серебра и два золота, трижды приезжал в на ЧМ без нового контракта с клубом НХЛ.