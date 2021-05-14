«Он будет таким же, как год назад». Кучеров пропустил сезон НХЛ и возвращается в плей-офф

О Никите Кучерове весь сезон не было слышно – в конце декабря он перенёс операцию на бедре, которое беспокоило его весь плей-офф, и практически выпал из информационного пространства. Периодически из стана «Тампы» доносились новости о том, как продвигается восстановление нападающего, партнёры высказывались на тему того, как все ждут его обратно и как сильно он может помочь команде, но на этом всё.

«Прошёл уже месяц с тех пор, как мне сделали операцию. Я чувствую себя намного лучше. Восстанавливаюсь потихоньку, работаю с физиотерапевтами. Каждый день хожу на массажи. В основном работаю на эту ногу. Закачиваю мышцы вокруг части бедра. Спустя пять недель я вижу, что прогресс очень хороший, и я всем доволен. Вообще считаю, правильно, что мы решили сделать операцию именно сейчас. Это был лучший вариант из всех возможных. Посмотрите, что вокруг происходит — пандемия, переносятся матчи разных команд. Всё немного скомкано. И я доволен, что мы пришли к такому решению. Это был верный шаг», — рассказывал он в феврале.

По иронии судьбы, в этом регулярном сезоне один из лучших хоккеистов мира помогал своей команде как раз тем, что отсутствовал на льду. Его контракт с зарплатой $ 9,5 млн был выведен из-под потолка зарплат, что позволило «Тампе» сохранить сильный состав и уверенно пройти через непростой сезон. Они финишировали третьими в своём дивизионе и были в десятке лучших команд лиги по всем основным показателям – забитые и пропущенные шайбы, большинство и меньшинство.

Рисковать Никитой в «Тампе» точно не будут, его возвращение явно просчитано, все абсолютно уверены, что его здоровью ничего не угрожает. Кучеров вернулся на лёд в начале марта, чуть позже присоединился к тренировкам с командой – разумеется, не в полную силу и без всякого контакта.

Видео можно посмотреть в «твиттере» обозревателя The Athletic Джо Смита.

Купер: Кучеров и Стэмкос выглядят хорошо, надеемся, они будут готовы к плей-офф

Это дало заряд позитивных эмоций и Никите, и всей команде, но до конца пути было ещё далеко. Чуть позже получил повреждение и капитан команды Стивен Стэмкос – теперь у Никиты была компания для индивидуальных занятий. Только в начале мая россиянин приступил к полноценным тренировкам, стал наравне с остальными выполнять упражнения, встал в первую бригаду большинства.

Кажется, Кучеров вполне готов, при этом, что немаловажно, на нём не лежит огромный груз ответственности за результат. Точнее, сам-то он наверняка возлагает на себя эту задачу, но не будем забывать, что «Тампа» была хороша и без Кучерова, точно так же, как была хороша без Стивена Стэмкоса в прошлогоднем чемпионском плей-офф. Его возвращения все очень ждут, но точно не рассматривают как единственного спасителя.

Вполне возможно, его первый матч выйдет комом, не страшно. Вряд ли ему потребуется много времени на то, чтобы почувствовать себя комфортно в игре –сейчас, после продолжительного отдыха и решив все вопросы со здоровьем, ему нужно только вкатиться в игровую форму, вернуть уверенность в движениях.

Первый плей-офф Капризова, последний шанс Гусева. 22 россиянина в борьбе за Кубок Стэнли Русское превью кубковой части сезона НХЛ. Дойдёт ли кто-то из наших до финала?

Да, плей-офф – не идеальный момент для раскачки, но когда врачи дают зелёный свет, а сам ты чувствуешь готовность, лучше играть, чем не играть. «На льду я чувствую себя очень хорошо, лучше, чем раньше. Сразу плей-офф? У меня нет выбора, надо будет быстро адаптироваться и постараться замедлить игру, насколько смогу, использовать своё мастерство и голову, чтобы чувствовать игру, действовать эффективно и приноровиться к скоростям по ходу серии», — заявил Никита после сегодняшней тренировки.

Бывший игрок «Тампы» Райан Каллахан рассказывал, что после такой же операции на бедре чувствовал, что готов летать по площадке. «Когда период восстановления подходит к концу, ребята обычно чувствуют себя лучше, чем когда-либо раньше, потому что до этого играли с травмой долгое время».

Брисбуа: единственным приобретением «Тампы» будет возвращение Кучерова к плей-офф

«На тренировке Кучеров смотрелся здорово. Думаю, он будет таким же, как и год назад», — уверен нападающий «молний» Янни Гурд.

Быть может, в итоге он станет даже лучше, чем год назад. Если он выдал сумасшедший чемпионский плей-офф, будучи не в стопроцентной форме, то на что он будет способен теперь, когда ничего не болит? Главное, чтобы «Тампа» дала ему возможность спокойно вкатиться и прошла дальше первого раунда, а дальше ему по силам стать джокером команды и тем самым «главным усилением дедлайна». Пока всё идёт по плану.