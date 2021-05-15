«Капризов в одиночку поднял «Миннесоту» с колен». Интервью с Михаилом Григоренко

Нападающий сборной России рассказал о готовности к чемпионату мира, сложностях игры в «Коламбусе» и ситуации с контрактом.

Михаил Григоренко, которому в воскресенье, 16 мая, исполнится 27 лет, прилетел в Прагу в расположение сборной России. Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» начал подготовку к чемпионату мира в Риге и заявил, что готов сыграть в заключительном матче Евротура с Чехией. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Михаил рассказал о прошедшем сезоне в НХЛ, сложностях работы с Джоном Тортореллой и планах на будущее.

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«Сборная не так много игр проводит, чтобы выбирать, куда приезжать, а куда – нет»

— Как добрались до Праги, летели вместе с одноклубником Владом Гавриковым?

— Всё хорошо. Восстанавливаюсь, отдыхаю, тренируюсь. Я привык к перелётам, это обычное дело для профессионального спортсмена. Прилетел один, Влада ждут на днях. У нас с ним были немного разные планы, не получилось прилететь одним рейсом.

— В сборную ехали с большим желанием?

— Обрадовался вызову, в сборной всегда много положительных эмоций. Игра за клуб это одно, а защищать честь своей страны совсем другое. Рад здесь находиться, сборная не так много игр проводит, чтобы выбирать, куда приезжать, а куда — нет. Ощущаю прилив сил и заряженность на победы.

— Проблем со здоровьем по ходу сезона в НХЛ у вас не было?

— Со здоровьем всё хорошо, ни травм, ничего такого не было. В этом плане полный порядок.

— Главный тренер сборной России Валерий Брагин сказал, что в команде готовят вас к заключительному матчу Евротура с чехами.

— Да, я готов играть. Уже успел посмотреть игру нашей команды с финнами. Хочется как можно быстрее влиться в коллектив и приносить пользу. Многих ребят хорошо знаю, со многими играл, есть ребята помоложе. Прекрасно знаком с Максом Шалуновым, Лёхой Марченко, Антоном Слепышевым, его тёзкой Бурдасовым.

Фото: fhr.ru

«Я раньше был центральным нападающим, навык остался. Готов сыграть на любой позиции»

— Как прошло первое общение с Валерием Брагиным?

— Мы с Валерием Николаевичем вместе работали на молодёжном чемпионате мира в Калгари в 2012 году. Главный тренер обозначил мне свои требования, всё пояснил. Сказал, что приступаем к работе.

— Вы готовы сыграть и в центре, и с краю нападения?

— Да, и там, и там. Я раньше был центральным нападающим, навык остался. Как тренеры посчитают нужным, так и будет. Готов сыграть на любой позиции.

— Перспективы жизни в «пузыре» вас не напрягают?

— Морально я готов. Трудности будут, но нужно понимать, что все находятся в одинаковых условиях. Важно во всём искать плюсы. В «пузыре», например, коллектив может лучше сплотиться, серьёзнее сосредоточиться на играх. В этом большой плюс. Будем спокойно готовиться, отдыхать. Помню, как жили в олимпийской деревне на Олимпиаде в Пхёнчхане. Там тоже, считайте, своеобразный «пузырь». Ничего страшного, было весело, все справились.

— Понимаете, что это будет сложный ЧМ? Даже несмотря на то, что составы у всех сборных далеко не самые звёздные.

— Все понимают, что будет серьёзный уровень. Суперзвёзд практически не ждут, многие составы подравнялись, станет больше претендентов на медали. Перед всеми стоят высокие задачи, проходных игр не предвидится.

«Ничего плохого и хорошего о Торторелле сказать не могу. Да, был такой тренер на моём пути»

— В чём, на ваш взгляд, главная причина того, что сезон у «Коламбуса» не заладился?

— В принципе, полсезона команда шла и боролась за плей-офф, одно-два очка отставания. Потом «Нэшвилл» стал здорово играть, прибавил, оторвался. Перед дедлайном руководством «Блю Джекетс» было принято решение об обмене нескольких ведущих игроков. Все сразу поняли, что сезон для нас закончен, моральное состояние было далеко от идеала. Но зато в сборную съезжу, подумал я (смеётся).

— Удивились своему переводу в запас на длительный срок?

— Переводу в запас не удивился. Всякое может случиться. Удивлён, что не играл. Никто особо ничего не объяснял. Говорили, что всё неплохо, ты играешь нормально, но есть молодые ребята, которым нужно больше играть. Сиди и жди своего шанса. Я и ждал.

— Это, кстати, слова Джона Тортореллы, он делал публичные заявления в прессе.

— Да, так и есть. Он считал, что я должен быть на голову всех сильнее. Не сказал бы, что с ним работалось очень тяжело. Как человек Джон неплохой, человеческие качества нормальные, просто совсем другой сезон. Торторелла, как мне сказали ребята, вёл себя не так, как обычно. Ничего плохого и хорошего о нём сказать не могу. Да, был такой тренер на моём пути. Ни конфликтов, ничего с ним не случалось. Обычные рабочие отношения.

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— Были ли серьёзные личные разговоры с тренерским штабом в этот тяжёлый период?

— В сезоне пару раз общались, когда я не играл. Я пытался узнать, над чем работать, что делаю нет так. Торторелла говорил, что ничего страшного и личного, продолжай работать.

— В середине марта вас выставили на драфт отказов.

— Повторюсь, случались неприятные моменты, но слава богу, что всё позади. Концовка сезона у меня получилась, набирал очки, получал много игрового времени.

— Концовка вам и правда удалась.

— Мы здорово взаимодействовали в первом звене с Джеком Рословичем. Хорошая «химия», взаимопонимание. Так что концовку заношу себе в актив. Никогда, как уже говорил, не зацикливаюсь на негативе. Ищу позитив.

— Это правильно, тем более удачных матчей у «Коламбуса» хватало.

— Да, мы набирали очки.Тот же «Нэшвилл» обыгрывали, «Детройт», с «Каролиной» хорошие матчи были. Играли, старались. Мне довелось поигарть в ведущих звеньях с ведущими хоккеистами, а это всегда приятно.

— Когда на протяжении месяца не проходили в состав, не было мысли попроситься в АХЛ, чтобы хотя там получать игровую практику?

— У меня был односторонний контракт, а в АХЛ — скомканный сезон из-за всей этой пандемии. Сам не просился, плюс там часто переносили матчи.

Фото: Ronald Martinez/Getty Images

«Для меня это стимул здорово сыграть и получить новый контракт»

— Вы уже в курсе, что главный тренер Джон Торторелла официально покинул «Коламбус»?

— Да, знаю, что у него закончился контракт и его проводили.

— Не побоялись ехать в сборную без нового контракта?

— Нет, никто же не едет получать травмы. Наоборот, для меня это стимул здорово сыграть и получить новый контракт.

— Каков приоритет на межсезонье – искать продолжение карьеры в НХЛ или готовы вернуться в КХЛ?

— Мыслей много. Сейчас все они встороне, так как пока все мысли о сборной. Идёт подготовка к чемпионату мира, а дальше будем думать.

— С Владом Гавриковым в «Коламбусе» сильно подружились?

— Да, у нас отличные отношения. Это один из самых позитивных моментов прошлого сезона – общение семьями с Гавриковыми. И с Элвисом Мерзликиным мы здорово подружились.

— Про него тоже хотел спросить.

— Классный парень. Думает, что хорошо говорит по-русски, но мы с Владом постоянно над ним немного подшучивали (смеётся). На самом деле, для латыша он и правда нормально говорит. Элвис – яркая личность, особенно учитывая тот факт, что он – вратарь. Мерзликин всегда на виду, болельщикам это нравится!

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«О Бобровском и Панарине в «Коламбусе» помнят только хорошее»

— Пушки на «Нейшнвайд-Арене» по-прежнему стреляют?

— Ещё как стреляют! Правда, распугивают детей, все дети сразу разбегаются. Может, мы поэтому забивали не так много, как хотелось бы? (Улыбается).

— Артемия Панарина и Сергея Бобровского в «Коламбусе» вспоминают?

— Никакого негатива точно нет. О них помнят только хорошее, так как оба были лидерами команды. Все хотели, чтобы Панарин и Бобровский продолжали играть за «Коламбус», но такова спортивная жизнь, всё сложилось иначе.

— С вашим бывшим партнёром по ЦСКА Кириллом Капризовым, который нынче на ведущих ролях в «Миннесоте», общаетесь?

— Да, поддерживаем общение. Кирилл молодец, он здорово проводит весь чемпионат. В одиночку поднял «Миннесоту» с колен. Рад, что у него всё так получается. Капризов оправдал и даже превзошёл все ожидания. Он играет на очень высоком уровне.

— Вовремя уехал, созрел для НХЛ.

— Может, он и раньше был готов играть в НХЛ. Сейчас он однозначно приехал вовремя и попал в струю. Человек моментально стал показывать, что он хорош. Даже времени на раскачку не брал.

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«Не сказал бы, что меня прямо так сильно не хватило ЦСКА»

— Ваш родной ЦСКА проиграл «Авангарду» в финале Кубка Гагарина. Следили за серией?

— Следил, посмотрел повторы всех голов, каких-то интересных моментов. Целиком всё смотреть мне сложно из-за разницы во времени и расписания матчей. Переживал, общался с ребятами. Увы, ЦСКА проиграл, но команда всё равно дошла до финала. У «Авангарда» неплохая команда, армейцам было тяжело: считайте, третий финал подряд, если не учитывать прошлый пандемийный год. От клуба ждут только побед, а это всегда дополнительное давление.

— Для ещё одного бывшего армейца – Сергея Толчинского – эта победа стала особенной…

— Да, мы уже увиделись в сборной России, поговорили, всё обсудили. Серёга всё такой же весёлый и жизнерадостный парень, я рад за него. Он перешёл из ЦСКА в «Авангард», стал MVP Кубка Гагарина, обыграл свою бывшую команду. Значит, так должно было случиться.

— Согласны с тем, что ЦСКА не хватило вас, Капризова, Сорокина и других лидеров?

— Понятно, что состав изменился, но не сказал бы, что нас прямо так сильно не хватило, просто всё стало по-другому. Команда всё равно была сильная. Здорово играли, случилась пара переломных моментов: где-то не забили, где-то «Авангард» взял своё.

— Кстати, скоро вы пообщаетесь не только с Толчинским, но и с другим своим товарищем – Никитой Нестеровым. Его тоже вызвали в национальную команду.

— Мы с Никитой чуть ли не каждый день созваниваемся. Россиян в «Калгари» почти не было, ведь Загидулин и Елесин выступали в АХЛ. Никита – отличный защитник, хорошая помощь для сборной России. Мы все его с нетерпением ждём.