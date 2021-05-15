«Канонада продолжается». Чешские СМИ радуются крупной победе над сборной России перед ЧМ

Чехи доказали, что в Риге готовы идти за золотом, а за нашу команду перед мировым форумом очень тревожно.

Подготовка сборной России по хоккею к чемпионату мира в Риге подходит к концу. Последней игровой проверкой для подопечных Валерия Брагина стал матч с Чехией в рамках заключительного этапа Евротура. Напомним, что неофициальный чемпионат Европы наша команда уже давно выиграла досрочно, поэтому в Праге больше думала не о результате, а о налаживании модели игры и взаимодействий между хоккеистами перед ЧМ.

В составе России на эту встречу появился Михаил Григоренко — наша первая ласточка из НХЛ. Остальные «североамериканцы» присоединятся к национальной команде в ближайшее время. Брагин отрядил Григоренко в центр второго звена к Слепышеву и Бурдасову, а в номинально первой тройке с Шалуновым и Окуловым вышел Воронков.

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В первом периоде матча чехи выглядели гораздо интереснее нашей команды, которая несколько удивила пассивностью. Хозяева не только уповали на фирменные контратаки, но и устраивали затяжное позиционное нападение, в результате чего у ворот Ивана Федотова постоянно царило напряжение. Впрочем, Россия могла открыть счёт на 10-й минуте, когда Бурдасов убежал к воротам Грубеца практически «1 в 1». Но бросок у Антона вышел неточным, а в обратной атаке забил Филип Задина. Чех на скорости ворвался в нашу зону, сместился влево и с кистей бросил в дальний угол. Федотов махнул ловушкой мимо шайбы. Любопытно, что в этом эпизоде тренерский штаб россиян хотел взять челлендж на предмет возможного положения «вне игры» у чехов перед взятием ворот. Но оказалось, что на арене в Праге просто нет камер, необходимых для разрешения таких спорных ситуаций.

Сборной России отказали в челлендже на Евротуре из-за отсутствия на арене офсайдных камер

Забросив первую шайбу, чехи только увеличили давление и несколько раз чудом не удвоили преимущество. В двух эпизодах на пятачке ворот Федотова возникала натуральная паника, и нашей команде приходилось просто отбиваться. Ни о какой осмысленной игре впереди не шло и речи.



В конце первого периода произошла яркая стычка у скамейки сборной России: Зогорна и Карнаухов от души оттаскали друг друга за визоры, немного пообнимались и другие хоккеисты. Но эта вспышка эмоций помогла подопечным Брагина только частично. Во втором периоде они стали лучше контролировать шайбу и чаще нагружать Грубеца, но реальной остроты россияне не создавали и забить не могли. В то же время чехи, с удовольствием перешедшие на любимую игру вторым номером, отличились дважды.



Сначала Иржи Секач, легко обыграв Дронова, прорвался к воротам Федотова и заработал буллит, который сам же и реализовал шикарным броском в девятку.

А на 32-й минуте успех чехам принесла ещё одна контратака. Флек подправил шайбу в ворота коньком после наброса от Смейкала, но акцентированного движения ногой арбитры не увидели и гол засчитали. 3:0 к середине игры, и Федотов уступил место Самонову. Вратарский вопрос у сборной России с каждым днём встаёт всё острее и острее.

Хотя, конечно, в этом матче претензии были далеко не только к голкиперу. Прежде всего, пугало почти полное отсутствие командного хоккея, игры в пас. Россия выглядела как-то сумбурно и разобранно. И это за неделю до старта чемпионата мира! Можно, конечно, рассчитывать на хоккеистов из НХЛ, которые присоединятся к нашей команде чуть позже, но надо помнить, что почти всё усиление из-за океана придётся на линию обороны. А единственный нападающий-джокер Александр Барабанов вряд ли решит все проблемы с атакой и созиданием.

Второй период матча с чехами увенчался травмой Евгения Тимкина, заблокировавшего бросок коленной чашечкой, а также дракой Каменева и Гронека, по итогам которой оба хоккеиста заработали по «2+2+10».



А на старте третьего отрезка чехи впервые распечатали и Самонова — Томаш Зогорна удачно сработал на добивании. 0:4 — это разгром, на который ярко отреагировали чешские СМИ. «Канонада продолжается», — радовались чехи назревавшей крупной победе над всегда принципиальным соперником, матчем с которым им совсем скоро открывать ЧМ-2021.

После четвёртой шайбы наши ребята встрепенулись, провели несколько умных атак, но сыгранности в завершении моментов не хватало. Да и чехи играли здорово и строго, полностью подтверждая в этом матче, что они на ЧМ-2021 — одни из главных фаворитов.

Концовка игры превратилась в формальность. Чехи не особо стремились увеличить счёт, наши не могли отыграть даже одну шайбу. Не помогло и первое в матче большинство, заработанное на 52-й минуте. Незадолго до финальной сирены Максиму Шалунову дальним броском всё же удалось распечатать чешские ворота, однако в этом эпизоде Егор Яковлев буквально снёс Грубеца во вратарской площади, и вместо гола наши получили удаление.



Счёт в матче больше не изменился. Уверенная победа чехов перед стартом ЧМ — похоже, эта команда действительно готова впервые за долгое время идти за золотом мирового форума. А за нашу команду, скажем откровенно, перед Ригой очень тревожно.