«В Америке огромное количество оружия у людей. Стрельба — это здесь как с добрым утром»

Реакция Илья Брызгалова на стрельбу в Казани. Ещё вратарь высказался о выступлении наших в НХЛ и не считает, что игроки обязаны сборной.

Обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира Илья Брызгалов вышел на связь с «Чемпионатом», чтобы подвести итоги регулярного сезона НХЛ для российских игроков, поделиться мнением о выступлении российской сборной на ЮЧМ-2021, где наша команда взяла серебро, и выразил пожелание, чтобы в российской команде поддерживали расслабленную атмосферу для игроков.

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«Капризов привнёс сумасшедшую энергию, прогресс «Миннесоты» связан с его яркой игрой»

— Капризов ворвался в НХЛ, как будто всегда там и играл. Удивлены, насколько быстро изменилась «Миннесота»? Когда вы там играли, она особо никому не была интересна.

— Можно только порадоваться за них. Защитники почти всё те же, что были при мне – Дамба, Бродин, Сперджен. Нападение немного изменилось, Капризов привнёс сумасшедшую энергию, динамику в игру. Забивает, лезет на ворота. Такие яркие игроки привлекают внимание к своей персоне, а потом и к команде. Улучшаются результаты, он много забивает и отдаёт, делает невероятные передачи. Можно только восхищаться мальчишкой. Он молодец, быстро вписался и стал уже звездой в НХЛ. Мальчишка яркий, талантливый, прогресс «Миннесоты» связан с его яркой игрой.

— Овечкин не смог установить побить рекорд НХЛ, прервал серию с 30 голами за сезон. До Гретцки далеко, травму получил, первую за долгое время. Стареет он или это такой сезон сказался пандемийный, по которому нельзя делать выводы?

— Мне кажется, тут несколько причин. И укороченный сезон, и травмы. К сожалению, время безжалостно ко всем нам. Хоть Овечкин и здоровый мужик, забивает и забивает, но время берёт своё, с каждым годом это всё тяжелее делать. Время покажет, что это было.

— Он сыграл в последнем матче регулярки и готов к плей-офф. Правда, «Вашингтону» играть с «Бостоном».

— Большинство же никто не отменял. Будет большинство, будет делать по 15 бросков за игру, что-нибудь, да залетит. Только в плей-офф голы не считаются для рекорда.

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«Кузнецов – талантливый, великолепный игрок. Нарушения связаны с дисциплиной»

— Евгений Кузнецов, когда играет на полную катушку, — чистый гений. Удивляюсь, как ему не дали приз лучшему игроку в победном плей-офф.

— Вы со мной согласны? Я тоже смотрел весь тот плей-офф, он вёл «Вашингтон» к победе, играл феноменально.

— Но уже два с лишним года с ним что-то происходит. В этом году пошли разговоры о его обмене, и что он злит руководство клуба. Кокаин, нарушение ковидных протоколов, опоздания на собрания, в чём его проблема?

— Наверное, дело в самодисциплине. Если ты не можешь себя контролировать, от этого идут все проблемы. Женька очень талантливый, великолепный игрок. Такие вещи – опоздания, нарушения протоколов, это всё связано с дисциплиной. Понимаю, может быть скучно сидеть в этих пузырях, на карантинах, гостиницах. Но такие правила. Могли бы вообще не играть и не получать эти огромные деньги, но приходиться подстраиваться под это сумасшествие, играть в эти тупые игры. Некоторые даже могли смеяться над ковидом, а Кузнецов сам переболел серьёзно.

— Думаете, он ещё может собраться?

— Конечно, у него же даже седых волос ещё нет!

— Самсонов продолжает портить себе карьеру – травма на квадроцикле, коронавирус, опоздания. Это отсутствие мотивации? Парень-то талантливый.

— Я его совершенно не знаю, поэтому не могу сказать. Он классный вратарь, у него есть потенциал для того, чтобы долго играть в НХЛ. Дисциплина, самоограничение – это самое важное, если ты хочешь добиться успехов.

— Он уже потерял статус первого номера, Витек Ванечек занял его место.

— Так оно и бывает.

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«Когда Василевскому будет за 35, тогда и мы и сможем проводить сравнения с Бродо»

— Наши вратари в НХЛ продолжают набирать силу, кто вас больше всего впечатлил? Василевский вот повторил достижение Бродо, можно его уже сравнивать с Марти по величию?

— За Андрея можно порадоваться, поздравить и пожелать продолжать в том же духе. Когда ему будет за 35, тогда мы и сможем проводить сравнения с Бродо. У одного несколько финалов, три Кубка Стэнли, победы в Олимпиадах, Кубках мира, под 700 побед в НХЛ. У другого началась блестящая карьера, Василевский – классный талантливый вратарь, попал в хорошую команду, «Тампа» последние 7-8 лет постоянно находится в топе. Это помогает. Если бы он играл в том же «Баффало», у него бы не было таких показателей.

— Бродо тоже играл в команде, которая помогала ему, делала упор на оборону.

— Тогда и правила были другие, и динамика игры.

— Бродо было сложнее добывать свои победы?

— Не сказал бы, что сложнее или тяжелее. Каждую победу тяжело добыть, просто сейчас хоккей изменился. Многие команды мало внимания уделяют защите, им плевать, что происходит в обороне, они бегут забивать голы, часто проваливаются, оставляют игроков на пятаке. Смотришь – пас, перепас, на дальнюю штангу – гол. Красивый гол, а где все защищающиеся, что они делают? Это общее наблюдение, куда движется лига.

— Так зрелищнее.

— Они этого хотели, они к этому и идут.

— Кто вам больше нравится – Шестёркин или Сорокин?

— Оба молодцы, оба в Нью-Йорке, оба хорошо провели сезон. Как отдать кому-то предпочтение? У каждого своя специфика, у каждой команды свой стиль игры. Нельзя выдёргивать вратарей из коллектива и говорить, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Вратарь сильно зависит от помощи партнёров. Можно оставить вратаря на растерзание, совсем ему не помогать, и лучший голкипер превратится в игрока ниже среднего.

— Если бы не ситуация с Назаровым, Артемий Панарин мог бы побороться с Коннором Макдэвидом?

— А сколько Панарин очков набрал?

— Панарин — 58, Макдэвид – 104, сыграв на 13 матчей больше.

— Вот и смотрите, у Макдэвида почти в два раза больше очков. Набил бы Панарин за 13 матчей почти 50 очков? Навряд ли он бы смог это сделать, даже если бы «Рейнджерс» все матчи играли с «Филадельфией», которой они по девять забивали.

— Кучеров весь сезон пропустил, восстанавливался. Стоит от него ждать подвигов в плей-офф?

— Человек обладает высочайшим мастерством, так что посмотрим. Главное, чтобы он полностью восстановился, не спешил. Тяжело сказать, как он сыграет в плей-офф. «Тампа» попала на «Флориду», а «Флорида» их постоянно прибивает в этом году, так что для них вообще всё может быстро закончиться.

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«Не стыдно за то, как Россия проиграла ЮЧМ. Жаль, что не выиграли, но у них всё впереди»

— ЮЧМ смотрели?

— Даже вживую, я в это время был в Далласе. Ходили на матчи России с Германией и с Чехией и США с Финляндией и с Чехией.

— Мичков вас впечатлил? С Германией он покер сделал.

— Он и чехам много забил. Мне вообще очень понравилась российская команда – интересная, быстро переходит из обороны в атаку, не боится играть. Очень понравились мальчишки, они все молодцы.

— Такая классная у нас была сборная, но как в финале проиграли? Это тренерское поражение было?

— Команда играла красиво, тренеров надо поблагодарить за работу, они молодцы, смогли собрать яркую интересную команду. Проиграли в финале, но у соперника тоже была достойная команда. Кто-то должен был проиграть. Счёт 4:3, пятая в пустые ворота. И у наших, и у канадцев были моменты.

Было интересно смотреть игру, и не стыдно за то, как они проиграли. Проиграть можно по-разному – можно как на МЧМ, можно так. Важно качество игры и то, какое у тебя осталось ощущение, получил ли ты удовольствие от просмотра. Я и мои дети получили огромное удовольствие. Конечно, жаль, что пацаны не выиграли, но у них ещё всё впереди.

— Слышали, что Фёдор Свечков, ещё один талант из вашего родного Тольятти перешел в СКА?

— Очень рад за Тольятти, что там появляются хорошие игроки. В «Далласе» Гурьянов играет, сейчас Свечков появился.

— Правильный ли это путь для молодого хоккеиста, развиваться в топ-клубах?

— «Лада» даже в ВХЛ не совсем удачно выступает. Свечков ушёл в Питер, слышал, они к себе забирают всех молодых, создают огромную конкуренцию. Может, это на пользу будет, а может, и во вред. Тяжело сказать. Будет ли у СКА место в составе, чтобы их развивать, не загубят ли они так многих мальчишек? Кто-то оттуда будет выходить, в большинство будет чахнуть из-за недостатка игрового времени, возможности ошибаться, учиться. Это палка о двух концах.

«В России все чем-то обязаны. Не забирайте у игроков сборной право хорошо проводить время»

— Аскаров вот не играл в плей-офф за СКА, и на чемпионат мира его не позвали, а у сборной с вратарями проблема.

— Надо смотреть, как он играет, исправил ли он свои ошибки. Я к сборной отношения не имею, думаю, в руководстве сидят мудрые люди, которые примут самые мудрые решения. Если не берут, значит, на то есть причины.

— Чемпионат мира ожидается невзрачный – никто из звёзд туда ехать не хочет по понятным причинам – тяжёлый сезон, коронавирусные ограничения на турнире.

— В последние годы муть мутная, а на чемпионаты мира. Закрыть нафиг эту лавочку, пусть лучше игроки отдыхают и готовятся к сезонам за свои команды (шутя).

— Как раз в последние годы даже топовые североамериканцы начали приезжать на ЧМ. Многим интересно потусить в Европе со своими соотечественниками, в хоккейчик поиграть.

— Правильно, они едут с совершенно другим настроем — потусить, хорошо провести время. Идея-то классная, я тоже любил приезжать в сборную. Все пацаны собираются, играешь в хоккей где-нибудь в Швейцарии, весело, командные ужины, шутки-прибаутки, атмосфера классная.

— А потом игроков припечатывают – то пропили Вену, то выпили 300 пива.

— Главная ошибка в том, что в нашей стране считают, что не только игроки, а вообще все люди чем-то обязаны – государству, сборной, ещё кому-то. Никто никому ничего не должен. Если меня пригласили, и я приехал, я делаю это, не чтобы проиграть, а чтобы играть и победить. Но в то же время хорошо провести время, и не забирайте у меня это право.

Поймите, никто там не напивается в дюпель, чтобы на ногах не стоять. Люди могут позволить себе бокал вина или пару кружек пива, поверьте мне, это никак не влияет на твоё физическое состояние. А болельщики начинают говорить: «Алкоголики, проиграли, потому что бухали». Какие-то пещерные взгляды есть ещё у многих наших людей.

Люди после долгих сезонов приезжают из НХЛ, в КХЛ тоже несладко приходится, ребята в плей-офф играют, на травмах, потом сидят на сборах. Я бы предпочёл, чтобы атмосфера была более расслабленная. Но болельщики постоянно что-то пишут, журналисты пишут, что кого-то в баре заметили…

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«В Америке часто стреляют. Никто тебя не спасёт от психа, от этого не защититься»

— Не собираетесь летом в Россию приезжать?

— Как тут приедешь? Мы ребёнку ещё не можем сделать документы, и свидетельство о рождении, и паспорт. Написали в посольство, уже прилично времени прошло, до сих пор ждём ответа. Как на фронт письмо отправили, и непонятно – жива часть или нет, может, уже расформирована или передислоцирована. Неделями, месяцами ждёшь, чтобы тебе ответили. Обычная бюрократия.

— У них же должны быть какие-то чёткие сроки для ответа.

— Когда в России кого-то сроки интересовали? У нас даже Программа 2020, которую Путин ставил, не была исполнена.

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— Вопрос на отвлечённую тему – недавно в Казани была стрельба в школе. В Америке такое ведь часто бывает?

— Часто такое бывает, чуть ли не каждый год.

— У нас сразу началось – во всем виноваты игры, надо ужесточить законы об оружии и т.д. Это же не решит проблему?

— А как ты решишь эту проблему? Своя правда и у тех, кто стоят на стороне оружия, и у тех, кто против свободного оборота оружия. Одни говорят: наше оружие — это наше право, оно даст возможность защититься от произвола государства. Другие говорят: посмотрите последствия огромного количества оружия на руках. Постоянная стрельба, в Америке, кажется, больше всех людей в год убивают из огнестрельного оружия. В Вегасе несколько лет назад расстреляли, недавно в Колорадо в колледже людей постреляли, в молле. Каждый год. Совсем недавно бывший игрок в американский футбол зашёл в дом к доктору, убил его, жену, всех детей, внуков расстрелял. Здесь это как с добрым утром. Это ужасно!

— У таких людей явно проблемы с головой.

— Я поддерживаю тех, кто говорит, что нельзя продавать оружие без проверки человека. У нас в Нью-Джерси это делают, я несколько раз эту проверку проходил. А есть штаты, где надзор сильно ослаблен, например, Теннесси, где по правам можно пистолет купить. И никто не проверяет людей на стабильность психики.

Здесь от оружия не отказаться, у американцев устойчивое мнение, что оружие должно быть, чтобы защитить свой дом и семью, а если что – и от государства. Вы не представляете, сколько здесь оружия у людей на руках. На 330 млн населения, наверное, столько же оружия есть. Даже если менять законы, как всё это изъять? Никто же его не отдаст, революция начнётся. Это неразрешимый вопрос. Да, это опасно, но люди себя чувствуют комфортно, когда в сейфе оружие и дом на сигнализации.

— От такого нельзя застраховаться.

— Никто тебя не спасёт от психа, террориста-одиночки. Что ты с этим сделаешь? Пришёл в молл или школу, откуда ты можешь знать, что такое случиться?

— Получается, это просто реалии современной жизни, с которыми нужно смириться.

— Совершенно верно, здесь ничего невозможно сделать. Только ужесточить проверку тех, кто хочет купить оружие. И то остаётся риск – человек сейчас может быть нормальным, но никогда не знаешь, что может послужить триггером. Может, ему жена рога наставила, и у него крыша поехала. Или он все деньги потерял на бирже, и он обвиняет всех вокруг. От этого нельзя защититься.