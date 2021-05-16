«Бульдозер!» В Америке крутят сокрушительный силовой приём Овечкина на чехе Крейчи

В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени в НХЛ стартовал плей-офф сезона-2020/2021. Первыми в розыгрыш Кубка Стэнли вступили представители Восточного дивизиона «Вашингтон» и «Бостон».



Капитан и лидер «столичных» Александр Овечкин только что провёл свой статистически худший сезон в карьере. Ови забил «лишь» 24 гола в регулярке, осложнив себе погоню за пока ещё вечным рекордом Уэйна Гретцки. К тому же, Александр пропустил почти весь финиш регулярки из-за травмы. Но оказалось, что Овечкин намеренно пожертвовал матчами гладкого чемпионата, чтобы подойти полностью готовым к плей-офф.



«Чувствую себя прекрасно. Тренеры и весь персонал отлично поработали. Это была битва против моей травмы. Сейчас я на 100 процентов готов, я не чувствую боль. Чувствую себя комфортно, это самое главное. В это время года нужно быть умным и думать о будущем, а не только о регулярном чемпионате», — Ови подтвердил, что является по-настоящему командным игроком.



Ну а полную готовность Овечкина к решающим играм сезона «Бостон» прочувствовал уже на первых минутах стартовой встречи плей-офф. Прессингуя в чужой зоне, Александр буквально снёс с ног завозившегося с шайбой чеха Давида Крейчи. Сокрушительный силовой приём, в лучших традициях Овечкина!

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Разумеется, видео с этим эпизодом тут же разлетелось по всем соцсетям, а в Америке стали крутить очередной мощный эпизод с участием Русской машины. Кто-то признавался Овечкину в любви, другие называли его «бульдозером».

Права на видео принадлежат NBCUniversal Media, LLC. Посмотреть видео можно в «твиттере» Monkey Knife Fight.

Овечкин вообще в этом матче был настроен агрессивно и действовал, что называется, без прокатов. Александр с удовольствием впечатывал людей в борт и опрокидывал их на лёд и во втором периоде спровоцировал ответную реакцию в свой адрес.



В середине отрезка Овечкин жёстко впечатал в борт и так падающего Колина Миллера, и это очень не понравилось другому защитнику «Бостона» Жереми Лозону. Канадец обрушил на Овечкина град тычков клюшкой, а в конце перешёл границы приличия и двинул лучшему снайперу современности черенком в лицо.

ВИДЕО

Александр обругал своего обидчика, но продолжения эпизод не получил. Ови, конечно, и сам понимал, что на жёсткую игру в его исполнении хоккеисты «Бостона» будут платить той же монетой.