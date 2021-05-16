«Вашингтон» на старте матча потерял основного вратаря, но обыграл «Бостон» в первой встрече плей-офф НХЛ.

У Овечкина отобрали гол, а затем его грязно ударили в лицо. Он всё стерпел и победил

Розыгрыш Кубка Стэнли — 2021 стартовал с поединка в столице США между «Вашингтоном» и «Бостоном». Эти команды встречались между собой в последней игре регулярке, победу на последних секундах вырвали «Кэпиталз», но у «Брюинз» в той встрече отсутствовали практически все ведущие игроки. Было понятно, что в плей-офф всё будет иначе.



Уже на первых минутах этот факт проиллюстрировал Александр Овечкин. Капитан «столичных» провёл сокрушительный силовой приём на Давиде Крейчи, отправив мессендж всем игрокам «Бостона», что в плей-офф лучше всегда держать голову поднятой.

«Бульдозер!» В Америке крутят сокрушительный силовой приём Овечкина на чехе Крейчи А за другой жёсткий эпизод русский лидер «Вашингтона» получил клюшкой по лицу.

Удалось «Вашингтону» и открыть счёт в матче. На 7-й минуте у Чарли Макэвоя сломалась клюшка на чужой синей линии, «столичные» убежали в контратаку, которую точным броском завершил Том Уилсон.

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Впрочем, «Бостону» достаточно быстро удалось отыграться. После выигранного вбрасывания Джейк Дебраск нанёс молниеносный бросок, на который не успел среагировать Витек Ванечек. Точнее, чех в последний момент попытался достать шайбу в шпагате, и это резкое движение сыграло с ним злую шутку.

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Илья Самсонов нынче в опале у наставника «Вашингтона» Лавиолетта (и совершенно по делу), поэтому на лёд вместо Ванечека вышел 39-летний запасной голкипер Крэйг Андерсон. И уже в первом периоде американец насмешил публику, на пару со Зденой Харой неуклюже завалив собственные ворота.

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«Вашингтон» потеря основного вратаря не слишком смутила. «Столичные» старались играть быстро и жёстко, очень заметен был Овечкин, не упускавший, кажется, ни одной возможности сыграть в тело. А на 29-й минуте Александр поучаствовал в заброшенной шайбе. После наброса от синей линии Брендена Диллона Овечкин подправил на пятачке и поехал праздновать свой первый гол в этом плей-офф. Однако дотошные статистики, внимательно рассмотрев эпизод, не обнаружили у россиянина касания шайбы и переписали авторство гола на Диллона. Ови пришлось довольствоваться результативной передачей.

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Вскоре после гола Овечкин вновь оказался в центре внимания. Капитан «Вашингтона» сыграл на грани фола у борта против Миллера, за коллегу по команде вступился Жереми Лозон, несколько раз ткнувший Овечкина клюшкой и нанёсший россиянину грязный удар в лицо. Александр сумел стерпеть и заработал большинство.

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Реализовать лишнего «Вашингтон» не сумел, а вот «Бостон» своей попыткой во втором периоде воспользовался. На скамейке штрафников оказался Дмитрий Орлов, а Ник Ритчи смог пропихнуть шайбу в ворота с пятачка.

2:2, и третий период прошёл очень аккуратно — в плей-офф цена ошибки велика. Команды отказались от развесёлой агрессии, снизили скорости, став играть на результат. В таком ключе игра дошла до овертайма.

И в нём развязка наступила достаточно скоро. «Кэпиталз» удалась отличная атака с ходу, которую разогнал Уилсон, поддержал броском Оши (американец вернулся в игру после грубости в свой адрес от всё того же дерзкого Лозона), а на пятачке блестяще разобрался Ник Дауд.

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«Вашингтон» одержал победу в стартовой игре серии с «Бостоном». И это противостояние обещает получиться весьма захватывающим и боевым.