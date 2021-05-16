Бригада вратарей без международного опыта и девять ассистентов капитана. Всё о составе сборной на мировое первенство в Риге.

Состав сборной России на чемпионат мира — 2021. В ожидании Капризова и вратаря из НХЛ

Вчера, 15 мая, сборная России практически определилась с окончательным составом на чемпионат мира 2021 года по хоккею, который на следующей неделе стартует в Риге. В столицу Латвии отправился 31 человек, при этом только 26 из них будут внесены в заявку национальной команды на главный турнир года. В состав команды Валерия Брагина вошли:

Вратари: Иван Федотов, Александр Самонов.

Защитники: Владислав Гавриков, Григорий Дронов, Никита Задоров, Артём Зуб, Алексей Марченко, Никита Нестеров, Игорь Ожиганов, Иван Проворов, Рушан Рафиков.

Нападающие: Дмитрий Воронков, Максим Шалунов, Константин Окулов, Антон Слепышев, Михаил Григоренко, Антон Бурдасов, Артём Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Александр Барабанов, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Павел Карнаухов, Сергей Толчинский, Андрей Кузьменко.

Кроме того, в специальном «пузыре», организованном ФХР, в Риге по индивидуальной программе будут готовиться вратарь Иван Бочаров, защитник Кирилл Кирсанов, нападающие Кирилл Марченко, Илья Сафонов и Василий Подколзин. Покинули расположение национальной команды защитники Даниил Пыленков, Егор Яковлев, Михаил Науменков и Дмитрий Юдин, а также форварды Павел Красковский и Денис Зернов.

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После отсева из состава Яковлева новым капитаном сборной России выбран Слепышев, а функции его ассистентов возложены сразу на девять хоккеистов — а именно на Бурдасова, Григоренко, Ожиганова, Зуба, Гаврикова, Марченко, Тимкина, Окулова и Шалунова.

Учитывая непростые времена, связанные с пандемией коронавируса, ИИХФ увеличила разрешённую заявку на чемпионат мира с привычных 25 человек до 28. Тренерский штаб принял решение заявить на мировое первенство только 26 хоккеистов, а ещё два места оставить про запас в надежде на игроков, которые теоретически могут присоединиться к российской команде в случае очень раннего вылета из плей-офф НХЛ.

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«Игра вратарей? Мы оставляем одно место вратарское и одно для нападающих. Начинается плей-офф в НХЛ, будем смотреть», — сказал Брагин после разгромного поражения в матче с командой Чехии (0:4) на Евротуре.

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Какие места в российском составе вызывают вопросы? Если честно, таких позиций хватает с избытком. Обсуждение вратарского вопроса уже прилично набило оскомину за последнее время. На заключительном этапе Евротура последовательно неудачно сыграли все трое голкиперов команды. Сначала Александр Самонов совершил ряд ошибок в матче со Швецией, затем Иван Бочаров нервно сыграл с командой Финляндии, после чего парад срывов завершил Иван Федотов, откровенно не выручивший в игре со сборной Чехии. В результате бригаду голкиперов на турнире в Риге образуют питерский армеец Самонов и новоиспечённый московский армеец Федотов, тогда как динамовец Бочаров будет ждать развития серий плей-офф за океаном. По каким критериям Федотов оказался котирован штабом сборной России выше Бочарова, понять довольно сложно.

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Как бы то ни было, на чемпионат мира сборная России в любом случае отправляется с бригадой голкиперов с нулевым опытом выступления на мировом первенстве. Любопытно, что ни Самонов, ни Федотов никогда не играли даже на МЧМ и ЮЧМ. В этой связи держать одно место под приезд вратаря из НХЛ из-за океана было бы логично, если бы не текущие коронавирусные реалии. Игрок, прибывший в сборную после 16 мая, отправляется на трёхдневный карантин и каждый день должен сдавать тест на коронавирус. После этого он сможет приступить к тренировкам и в течение трёх дней также ежедневно сдавать тесты. И только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, будет допущен к играм.

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Теперь внимательно изучаем календарь НХЛ, где сборную России в случае рассмотрения вратарского вопроса интересуют пары «Питтсбург» — «Айлендерс» и «Тампа» — «Флорида». В лучшем случае (4-0 в пользу «Пингвинз» и 4-0 в любую сторону во второй серии) матчи завершатся 22 мая. Плюсуем к этой дате 1-2 дня на сбор вещей, прохождение обязательного медосмотра в клубе и присутствие на пресс-конференции после завершения сезона, ещё плюс три дня на карантин в Латвии и ещё плюс три дня на последующую сдачу тестов — и мы понимаем, что в лучшем случае голкиперы (Варламов, Сорокин, Василевский, Бобровский) будут в строю к четвертьфиналу. При этом любое затягивание серии сдвигает сроки к стадии полуфинала. Кто-то верит, что вышеупомянутые серии завершатся в четырёх матчах? Это выглядит крайне сомнительно, а значит, спасаться в Риге сборной придётся собственными силами.

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И тут возникает вопрос: почему в сборной так быстро отказались от услуг голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова, у которого за плечами ноль поражений в основное время за карьеру в плей-офф КХЛ? Сказались последствия травмы, полученной российским голкипером в серии второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина с «Салаватом»? Возможно, но официально об этом не сообщалось.

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Если говорить о линии обороны, то любопытен отсев Егора Яковлева. Защитник магнитогорского «Металлурга» был назначен капитаном сборной России после того, как расположение команды покинул Вадим Шипачёв. Казалось, что Яковлеву гарантировано место в окончательном составе сборной, но капитанская литера, словно чёрная метка, вычёркивает игроков из команды. Егор неудачно сыграл в матче со шведами, и это стало для него моментальным приговором. Но слабее ли он одноклубника Дронова, который также на последнем этапе Евротура не выглядел оплотом надёжности? Сомнительно.

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Основной груз ответственности в защите будет возложен на игроков из НХЛ, которых удалось пригласить в сборную в количестве пяти человек. При этом Никита Нестеров присоединится к команде уже в ходе турнира, так как его «Калгари» ещё не завершил регулярный чемпионат. Ключевым защитником при игре в большинстве должен стать Иван Проворов из «Филадельфии», а на Владислава Гаврикова и Артёма Зуба будут возложены основные задачи в меньшинстве.

«Из позитива — мы выиграли Евротур. Мы посмотрели игроков на всех позициях. Очень важно было, что прошли Чешские игры, поскольку мы посмотрели на свои ошибки в обороне и вратарской линии. Сейчас сделаем выводы, привлечём защитников из НХЛ. Я верю в Самонова, к сожалению, Бочаров и Федотов не оправдывают надежд. Защитники из НХЛ будут помогать вратарю, самое главное, чтобы нападение забивало. Всё-таки в двух играх с чехами и финнами одна шайба — это маловато. Конечно, все под нагрузкой и чемпионат мира будет тяжёлым», – заметил президент ФХР Владислав Третьяк в интервью ТАСС.

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В нападении российская команда также собирается держать одно место под нападающего. Рискну предположить, что этим форвардом является Кирилл Капризов, чья «Миннесота Уайлд» выглядит заведомым аутсайдером в серии с «Вегас Голден Найтс». Именно на его услуги могут больше всего надеяться в штабе российской сборной. Но по вышеописанным причинам условный Капризов может спасти сборную только в плей-офф, до которого нужно добираться своими силами. В последних матчах Евротура игра у российского нападения откровенно не сложилась. Довольно бледно смотрится армейская связка Окулова и Шалунова, а броски Бурдасова в большинстве проходят только эпизодами. На данный момент нз НХЛ нам удалось заручиться поддержкой только Григоренко и Барабанова, которым ещё предстоит войти в игровой тонус после перерыва без тренировок.

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Впервые за долгие годы групповой этап не выглядит для российской сборной лёгкой прогулкой. Уже первый матч с чехами станет для нашей команды огромным испытанием, и бороться россиянам придётся на протяжении всего турнира. В последний раз наша сборная побеждала на мировом первенстве в 2014 году. Прервать семилетнюю серию без золотых медалей на турнире в Риге российской сборной будет крайне сложно.