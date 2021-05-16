«Мне просто стало неприятно». Бывшие игроки жалуются, усиления мало — что с «Салаватом»?

На днях бывший нападающий «Салавата Юлаева», а ныне игрок «Спартака» Дмитрий Кугрышев, подводя итоги сезона КХЛ – 2020/2021, рассказал, что за весь год у него не было ни одной личной беседы с главным тренером команды Томи Лямся. «Я даже понятия не имею, почему у нас с ним не получилось так хорошо взаимодействовать. Лучше у Лямся спросите. Мы с ним за весь сезон ни разу не поговорили. Да, это первый тренер в карьере, с которым мы не говорили даже две минуты. С другими такого не было, со всеми разговаривали один на один».

Высказывание Кугрышева стало ещё одним ударом по имиджу башкирской команды, коих за последнее время набралось немало.

Тренерский вопрос

Назначение Томи Лямся вместо Николая Цулыгина на пост главного тренера уфимцев перед началом предыдущего чемпионата изначально вызвало волну критики со стороны и болельщиков клуба, и экспертов. Оно и понятно – за два сезона при российском специалисте «Салават» хоть и не показывал сильных результатов в регулярке, оба раза завершив чемпионат на шестой строчке Востока, был довольно грозной силой в Кубке Гагарина. В сезоне-2018/2019 команда дошла до финала конференции, а в прошлом году должна была встретиться с «Ак Барсом» во втором раунде плей-офф, но вмешалась пандемия. Очевидно, что причины смены тренера были не игровые.

«Примеров таких в истории я не знаю, чтобы меняли главного на помощника после двух успешных сезонов. Я такого не помню. Это крайне экстравагантное решение. Я не говорю, что это плохо, но мне это непонятно. Я слушал интервью Александра Курносова и, честно говоря, не понял, в чём там идея была. Были какие-то общие фразы, но аргументированного объяснения я не услышал. Для меня это крайне удивительно», — так прокомментировал перестановку бывший генменеджер «Салавата» Леонид Вайсфельд.

Сообщалось также, что Лямсе руководством были поставлены условия о невмешательстве в трансферную политику и непрепятствовании намерениям руководителей поставить в состав определённых хоккеистов. Вероятно, Цулыгин просто не захотел соглашаться с такими требованиями. Однако Николай всё-таки остался в Уфе, заняв место помощника финна.

Боссы «Салавата» решили назначить Лямся зимой 2020-го. Финн согласился на все требования

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Провал в плей-офф

Несмотря на в целом неплохой регулярный сезон, который команда Лямси завершила на четвёртом месте в конференции, в плей-офф башкиры добрались лишь до второго раунда, пройдя челябинский «Трактор» и провалившись с «Ак Барсом», уступив принципиальным соперникам в четырёх матчах. Казанцам удалось вывести из игры ударное звено «Салавата» Гранлунд – Маннинен – Хартикайнен, наводившее ужас на всю лигу. По окончании серии Лямся взял на себя вину за неготовность команды.

Гендиректор уфимцев Александр Курносов поддержал тренера: «Результат в серии с «Ак Барсом» неудовлетворительный, но весь сезон так оценивать нельзя. Поэтому не считаю, что мы поторопились с подписанием контракта Томи Лямся перед плей-офф». В апреле стало известно, что финн сохранит свой пост на следующий сезон.

Действия в межсезонье

После неудачного выступления в Кубке Гагарина важным аспектом в подготовке уфимцев к улучшению результатов в следующем сезоне должна была стать комплектация состава. Команде явно требовалось усиление обороны, особенно с учётом возвращения Александра Алексеева в «Вашингтон», но продлённые контракты с Паниным, Коледовым, Науменковым и Бирюковым дали понять, что новых имён в защите ожидать не придётся. Также соглашения с клубом переподписали форварды Сакари Маннинен, Александр Кадейкин и, к удивлению, Джефф Плэтт. При этом «Салават» отпустил уже упомянутого Кугрышева, Солодухина и одного из лидеров команды Владимира Жаркова, что вызвало огромное недоумение.

«Я звоню агенту, спрашиваю насчёт соглашения. Он мне говорит, что Уфа вышла на меня с предложением: один год за 35 млн. Я удивился: почему один год, почему мне снижают зарплату? Провел лучший сезон по статистике, причем без большинства. А они мне год дают. Странное предложение, я его отклонил. Мне просто стало неприятно.

Самое интересное, что ребятам, которых переподписывают, повышают зарплаты, а мне снижают. Я не смотрю на чужие деньги, дело не в этом. Просто не понял, почему ко мне стало такое отношение», — прокомментировал в интервью «Горобзор» свой уход из «Салавата» Жарков.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В межсезонье команду пополнили только Виктор Тихонов и Сергей Шмелёв. Но о том, насколько эти игроки способны улучшить нападение уфимцев, можно будет судить только по ходу следующего чемпионата. Тихонов, пусть и проведший неплохой год в «Ак Барсе», в последние сезоны не отличается стабильностью. Для Шмелёва же чемпионат 2020/2021 стал самым результативным в карьере, но неизвестно, насколько он сможет проявить себя в топ-клубе, коим «Салават» безусловно является.

Усиления требует и вратарская позиция, поскольку Юха Метсола, неудачно проведший серию с «Ак Барсом», остался без надёжного сменщика после отъезда Данила Тарасова в «Коламбус». Но никаких действий в этом направлении со стороны клуба из Уфы, опять же, не наблюдается.

В новый сезон с неопределённостью

Все имеющиеся проблемы «Салавата» оставляют открытым вопрос о перспективах клуба в предстоящем сезоне. Отсутствие общения между тренером и игроками, провал в плей-офф, уход одного из лидеров и отсутствие усиления – тревожные звонки для поклонников башкирской команды. Всё это может негативно повлиять на выступление уфимцев, и не исключено, что в этом случае возможна обратная тренерская рокировка.