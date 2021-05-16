«Боже мой, Илья Сорокин!» Российский вратарь дебютировал в плей-офф НХЛ с яркой победы

Сидни Кросби повторил показатели Александра Овечкина и Бретта Халла, но это не помогло «пингвинам» добыть победу в первом матче серии.

«Питтсбург» мечтает о реванше за 0-4 в 2019 году

В последний раз пятикратный обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» преодолевал барьер первого раунда плей-офф НХЛ ещё в 2018 году, когда в полуфинале Восточной конференции уступил будущему чемпиону лиги «Вашингтон Кэпиталз». Годом спустя подопечные Майка Салливана в стартовой серии сенсационно легко уступили «Нью-Йорк Айлендерс». В плей-офф 2019 года «пингвинам» не удалось выиграть ни одного матча – «островитяне» разгромили соперника со счётом 4-0 и прошли в следующий раунд. На следующий год «Питтсбург» не смог преодолеть барьер квалификации за выход в плей-офф, в которой он в четырёхматчевой серии проиграл «Монреаль Канадиенс» (1-3).

«Похоже, величайшая эра «Питтсбурга» ушла в историю». Что пишут в Америке СМИ пытаются переварить шокирующий вылет «пингвинов» и найти ответ на вопрос, закрылось ли окно для Малкина и Кросби.

В этом сезоне «пингвинам» выпал шанс реабилитироваться за сухое поражение в плей-офф двухлетней давности. В первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли команда из штата Пенсильвания снова пересеклась с «Айлендерс». За прошедшие два года составы соперников претерпели довольно значительные изменения. Достаточно сказать, что в нынешний плей-офф они заходят с другими основными вратарями – первым номером «Питсбурга» является Тристан Джерри, а его визави должен был стать российский вратарь Семён Варламов. 33-летний Варламов провёл роскошный регулярный чемпионат, завершив его на первом месте во всей лиге по матчам на ноль. В 36 встречах Варламов семь раз оставил свои ворота в неприкосновенности, заодно показав лучшие результаты в заокеанской карьере по проценту отражённых бросков (92,9%) и коэффициенту надёжности (2,04).

Сорокин в воротах «Айлендерс», Малкин – вне состава «Питтсбурга»

Вот только в последнем матче регулярки опытный россиянин провёл на льду всего два периода. После 40 минут игры с «Бостон Брюинз» Варламов уступил место на последнем рубеже своему соотечественнику Илье Сорокину. Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц после игры заметил, что Варламова заменили в качестве меры предосторожности, а если бы это был матч плей-офф, то он остался бы на льду. За 24 часа до начала стартового матча серии канадский наставник поведал о состоянии здоровья своего первого номера.

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«Тренировку было важно провести не только для меня, но и для него. Он занимался вместе со всеми и днем ранее. Посмотрим, в каком состоянии он будет завтра. Чувствует он себя хорошо, но мы примем правильные решения. Если понадобятся изменения, мы их сделаем. Судя по всему, с ним всё нормально, так что едем в Питтсбург», – сказал Тротц.



В Питтсбург «Айлендерс» действительно приехали, вот только Варламова на льду не оказалось. Семён не успел восстановить кондиции к старту серии, и Сорокину пришлось экстренно дебютировать в плей-офф НХЛ. Роль его бэкапа была поручена многоопытному Кори Шнайдеру. Что касается «Питтсбурга», то долгое время под вопросом оставалось участие в матче российского центрфорварда Евгения Малкина. На протяжении большей части сезона 34-летнего нападающего мучили травмы – из-за различных повреждений в регулярке Малкин провёл всего лишь 33 встречи. Гладкий чемпионат воспитанник магнитогорского хоккея завершил досрочно из-за травмы колена, полученной в матче с «Баффало Сэйбрз». Россиянина сняли с игры в середине третьего периода, после чего Малкин по индивидуальной программе готовился к старту плей-офф. И подготовиться не успел – в составе на первый матч серии Евгения не оказалось.

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Палмьери и Годро обменялись отличными бросками

Хозяевам удался довольно активный старт встречи – за первые шесть минут они четырежды побеспокоили Сорокина. Однако дебютант плей-офф НХЛ уверенно вошёл в игру и совершил целый ряд хороших сейвов. 25-летний вратарь последовательно справился с бросками Сидни Кросби и Брайана Дюмулина, не позволив «Питтсбургу» открыть счёт в матче. В свою очередь «Айлендерс» в середине отрезка организовали редкую контратаку, которую точным броском увенчал Кайл Палмьери. Американский форвард на скорости закатился в зону атаки и отличным броском застал врасплох Джерри.

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«Пингвинз» смогли организовать стремительный ответ – и уже через три минуты равновесие на табло было восстановлено. Нападающий третьего звена «Питтсбурга» Фредерик Годро прошил Сорокина броском из убойной позиции. Форвард «островитян» Джош Бейли смог заблокировать первый бросок Годро, но со второго предъявления канадский форвард уже не промахнулся.

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Сорокин отправил Гюнцеля в борт, а затем отбился на своём удалении

Ещё до перерыва вдохновлённые заброшенной шайбой хозяева могли выходить вперёд. Отличиться они могли в том числе и при игре в большинстве, когда был удалён Сорокин. Да-да, первое нарушение правил в этом матче допустил именно российский вратарь. Один из главных лидеров «Питтсбурга» Джейк Гюнцель на вираже уходил за ворота «Айлендерс», в этот момент Сорокин попытался клюшкой выбить шайбу у американского форварда, но вместо этого угодил в конёк Гюнцелю, отправив соперника в борт.

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В большинстве «Питтсбург» на протяжении всех двух минут контролировал шайбу в чужой зоне, но «островитянам» удалось отбиться, во многом благодаря отличной игре своего голкипера. В одном из эпизодов Сорокин совершил отличный сейв щитком после невероятно опасного подправления в упор в исполнении Кросби. «Боже мой, Илья Сорокин», – восхищались сейвами россиянина в «твиттере» компании Sportsnet. Российский вратарь завершил крайне насыщенный дебютный период в плей-офф НХЛ с 17 отражёнными бросками.

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Кросби вышел на седьмое место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ

Яркие сейвы россиянин продолжил делать уже на старте второго периода – Теодор Блюгерс по-бобровски вылезал из-за ворот, в надежде завезти шайбу в пустой угол ворот – но Сорокин успел переместиться и остановить игровой снаряд на ленточке. Впрочем, всего спустя минуту Илья уже оказался бессилен. Проводивший очень яркий матч Кросби всё-таки нашёл способ подправить шайбу в его ворота, удачно подставив клюшку под бросок Дюмулина.

Для канадского форварда заброшенная шайба оказалась двойным знаковым историческим достижением. Во-первых, Сидни забил 69-й гол в кубковых матчах, догнав по этому показателю капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Теперь два капитана вместе располагаются на 18-м месте в истории НХЛ. При этом канадец провёл на 32 матча больше (169 против 137).

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А во-вторых, Кросби набрал 190-е очко за карьеру в плей-офф НХЛ, что является седьмым результатом в истории лиги. Капитан «Питтсбурга» повторил результат Бретта Халла. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (382), а ближайшая цель для Кросби – показатель Пола Коффи (196). При удачном стечении обстоятельств, уже в нынешнем плей-офф, Сидни может прилично улучшить свои позиции в данном рейтинге.

Кросби вышел на седьмое место по количеству очков в плей-офф в истории НХЛ

Обмен шайбами за 31 секунду в конце третьего периода

Собственно, буквально через пару смен после гола Кросби и Гюнцель убежали «два в один» с Сорокиным, но Илья парировал бросок американца, не позволив хозяевам упрочить преимущество в счёте. Гости могли отыграться в большинстве, когда двойной малый штраф схватил Джефф Картер, но спецбригады «островитян» не сработали. Необходимо признать, что и Джерри, не лучшим образом сыгравший в эпизоде с голом Палмьери, пришёл в себя и до поры до времени результативных ошибок не допускал. Но как оказалось позже – это было исключительно делом времени.

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Надёжной игры Тристана хватило примерно на 35 минут. В начале третьего периода форвард «Айлендерс» Жан-Габриэль Пажо идеальным броском загнал шайбу в дальнюю девятку, сделав счёт 2:2. У канадского нападающего действительно получился отличный выстрел, но в матчах уровня плей-офф вратарь должен находить возможность останавливать подобные шайбы.

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За четыре минуты до конца основного времени показалось, что «Айлендерс» смогли совершить решающее усилие. Американский форвард Брок Нельсон в третий раз в матче пробил Джерри – и снова к канадскому голкиперу можно адресовать большие вопросы по этому голу. Однако его ошибка не стала роковой для «Питтсбурга» – спустя 31 секунду финский форвард хозяев Каспери Капанен переиграл Сорокина, переведя игру в овертайм. Пожалуй, первый и последний раз в этой встрече можно было говорить о том, что и россиянин не спас свою команду, когда имел на то возможность.

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Победный дубль Палмьери

Таким образом, второй матч из двух в этом плей-офф не уложился в 60 минут основного времени. Накануне «Вашингтон» и «Бостон» ушли в овертайм, который продлился 4 минуты и 41 секунду вплоть до гола Ника Дауда. На сей раз «Питтсбург» и «Айлендерс» понадобилось заметно больше времени для выявления победителя. В середине первого овертайма мог забивать Энтони Бовилье, но с его броском с ползоны справился Джерри.

За пять минут до конца четвёртого периода настал черёд блистать Сорокину – Илья отразил бросок в упор от Джеффа Картера. Хозяева вообще прилично поддавили гостей в конце этого отрезка, но пробить 25-летнего россиянина не получилось. А вот Джерри снова подвёл команду – на 77-й минуте матча Тристан не выручил «Питтсбург» после броска Палмьери. Американский форвард оформил дубль, благодаря которому «Айлендерс» повели в серии – 1-0. Сорокин в итоге парировал 39 бросков, одержав важную победу в дебютном матче за карьеру в плей-офф.

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