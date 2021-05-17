Капризов взял пример с Овечкина! Снёс силовым чеха Носека и начал плей-офф с победы!

Новичок «Миннесоты» делал всё возможное и невозможное, мог и решать исход встречи. Но эта честь выпала Эрикссон Эку в овертайме.

Не заметить на льду Кирилла Капризова совершенно невозможно, и его первый матч в плей-офф НХЛ не стал исключением. Новичок «Миннесоты» и её лучший бомбардир в первом матче серии с «Вегасом» делал всё, что только можно – раздавал передачи, проводил силовые приёмы, отрабатывал в обороне, блокировал броски. Только очков не набрал — но главное, его команда выиграла.

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«Дикари» заняли третье место в Западном дивизионе и вышли на одну из лучших команд лиги «Вегас». И хоть в регулярном чемпионате «Миннесота» имела преимущество над соперником – пять побед в восьми встречах, и в целом сделала огромный шажище вперёд по сравнению с прошлыми годами, а «рыцари» неделю назад из-за травмы потеряли свою главную звезду Макса Пачьоретти, в серии «дикари» всё равно были андердогами.

В первом периоде «Вегас» был лучше по всем фронтам – безостановочно давил, бросал из любых позиций, контролировал игру и не давал сопернику поднять голову. Пожалуй, до чужой зоны с регулярной периодичностью добиралось только звено Капризова с Райаном Хартманом и Матсом Цукарелло.

Сам же россиянин начал плей-офф, бросившись под бросок Ши Теодора в первой же смене. Нападающий явно испытывал сильный дискомфорт и тут же поехал на скамейку запасных, но, пропустив несколько смен, он вернулся на лёд.

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Спустя несколько минут уложил на лёд Томаша Носека шикарным силовым. Не иначе, как взял пример с Александра Овечкина, который днём ранее задал тон серии «Вашингтона» с «Айлендерс», сокрушив мощным хитом Давида Крейчи (тоже, кстати, чеха, как и Носек).

Видео силового Капризова на Носеке можно посмотреть здесь.

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Силовой борьбы было хоть отбавляй, только за 40 минут команды на двоих провели почти 100 хитов. В остальном поначалу «Миннесота» лишь мужественно блокировала броски, Кэм Тальбо вертелся, как белка в колесе, отбивая всё, что до него долетало. Гости гнулись, но не ломались, а во втором периоде смогли выровнять игру.

Капризов умудрялся раз за разом находить линии для передач партнёрам под бросок, создав шанс для Цукарелло в первом периоде, и ещё один великолепный момент для Хартмана – во втором. Однако Марк-Андре Флёри – свежеиспечённый рекордсмен НХЛ (15 лет подряд он играет в плей-офф), решительно ловил все шайбы, посланные в его сторону.

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Под конец второго периода Капризов ещё смог и спасти свои ворота от верного гола, не дав Чендлеру Стивенсону бросить в пустой угол. К счастью для «Миннесоты», они смогли не пропустить за 40 минут, а шансы у них периодически появлялись, и чем ближе к концу основного времени, тем яснее становилось, что сегодня всё должен решить один-единственный гол.

Лучший шанс забросить эту шайбу за «Миннесоту» был у Капризова – а у кого ещё? Хартман перехватил шайбу в чужой зоне, разыграл её с Цукарелло, а Капризов появился на пятачке, как чёрт из табакерки, вылавировал среди двух соперников и бросал, но Флёри в падении совершил фантастический сейв то ли ловушкой за спиной, то ли блином. Что творит Флёри, невероятно! Что ещё надо сделать Капризову, чтобы «Миннесота» выиграла?

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В этом матче блистали вратари – у Тальбо тоже было море работы, если быть точным, 42 парированных броска. В овертайме «Миннесота» получила шанс в большинстве – его она не использовала, но сразу после окончания двухминутки успеха добился Эрикссон Эк. Счёт в серии 1-0, первый матч совершенно не разочаровал, а подвиги Капризова, отражённые в протоколе, последуют совсем скоро, в этом сомнений нет.