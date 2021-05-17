«Король вернулся!» Кучеров мощно ворвался в плей-офф НХЛ дублем и гениальной передачей!

Лидер чемпионской «Тампы» Никита Кучеров не играл всю регулярку. Виной тому — травма бедра, полученная в победном плей-офф. Она потребовала хирургического вмешательства и долгого восстановления, и уже в декабре стало известно, что Никита пропустит весь гладкий чемпионат и будет целенаправленно готовиться к розыгрышу Кубки Стэнли.

«Он будет таким же, как год назад». Кучеров пропустил сезон НХЛ и возвращается в плей-офф Никита вернулся на лёд два месяца назад, а теперь готовится стать джокером «Тампы».

Возможно ли, чтобы хоккеист, не имевший игровой практики больше полугода, вернулся на лёд в решающей части сезона со своими лидерскими качествами, как ни в чём не бывало? В первом матче серии с «Флоридой» Кучеров показал, что для него возможно всё.



«Тампа» без шансов проиграла «пантерам» два последних матча регулярки, и первый период игры плей-офф для «молний» стал продолжением неприятной серии. Коулман открыл счёт в меньшинстве, но на это хозяева площадки ответили двумя голами. Сначала Барков мощно выстрелил в касание из правого круга вбрасывания в большинстве, а затем финский центр помог отличиться Картеру Вераге.

Время Кучерова наступило во втором периоде. Никита при помощи партнёров оформил дубль и перевернул игру. Сначала он классно открылся на правом фланге при позиционной атаке, отшвырнул обломки клюшки, а через секунду с этого же места превратил в гол классный пас Хедмана.

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Через 10 минут «Тампа» реализовала ещё одно большинство, и снова на острие оказался Кучеров. Новый ассистентский шедевр от Хедмана, оставивший вне игры Бобровского, и Никита вколачивает в пустые ворота. Красота!

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С возвращением Стэмкоса и Кучерова атака «молний» заиграла новыми красками, но проблемы с обороной, преследовавшие «Тампу» в конце регулярки, никуда не делись. В третьем периоде уже «Флорида» смогла развернуть ход встречи. Сначала Юбердо убежал на рандеву с Василевским после перехвата от Сэма Беннетта и броском в домик переиграл российского вратаря. А затем очередная ошибка игроков «молний» завершилась голом Оуэна Типпетта. В этом эпизоде какой-то фантастический пас нарисовал Юбердо.

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Красивейший матч, в котором больше всего было жаль Бобровского и Василевского, вынужденных страдать из-за явного превосходства атаки над обороной.



Но это было ещё не всё — в последние десять минут основного времени произошёл финальный сюжетный поворот, счастливый для «Тампы». На 53-й минуте «молнии» реализовали третье большинство в матче: снова Хедман, снова Кучеров и Пойнт на завершении. Но вы только посмотрите, как гениально сыграл российский форвард! Замахнулся на бросок, обманул Бобровского и всю защиту, а сам нарисовал пас партнёру на пятачок. Никита, мы скучали!

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А на 59-й минуте, когда все мысленно готовились к овертайму, Пойнт оформил дубль и принёс «Тампе» победу! Райан Макдона фетисовским пасом бросил его в прорыв, Брейден вывалился на свидание с Бобровским, и двукратный обладатель «Везины» выручить не сумел.

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Это был последний и победный гол шикарного, немного сумасшедшего матча, которым «Флорида» и «Тампа» открыли для себя плей-офф НХЛ. Потрясающе сыграли лидеры обоих клубов: Барков и Юбердо тащили «пантер», а у «молний» по три очка набрали Хедман и Кучеров. Никита, конечно, мощно ворвался в плей-офф после такого долгого простоя, и трудно не согласиться с его агентом Дэном Мильштейном, который написал в своём «твиттере» ещё после первого гола Кучерова: «Король вернулся!»