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«Флорида» — «Тампа» — 4:5, видео, голы, обзор матча плей-офф НХЛ, первая игра Кучерова после возвращения

Кучеров вернулся после травмы и набрал 3 очка
Лев Лукин
«Король вернулся!» Кучеров мощно ворвался в плей-офф НХЛ дублем и гениальной передачей!
Никита пропустил 7 месяцев из-за травмы, но с ходу выдал шикарный матч и помог «Тампе» победить.
Хоккей / НХЛ 0

Лидер чемпионской «Тампы» Никита Кучеров не играл всю регулярку. Виной тому — травма бедра, полученная в победном плей-офф. Она потребовала хирургического вмешательства и долгого восстановления, и уже в декабре стало известно, что Никита пропустит весь гладкий чемпионат и будет целенаправленно готовиться к розыгрышу Кубки Стэнли.

«Он будет таким же, как год назад». Кучеров пропустил сезон НХЛ и возвращается в плей-офф
Никита вернулся на лёд два месяца назад, а теперь готовится стать джокером «Тампы».

Возможно ли, чтобы хоккеист, не имевший игровой практики больше полугода, вернулся на лёд в решающей части сезона со своими лидерскими качествами, как ни в чём не бывало? В первом матче серии с «Флоридой» Кучеров показал, что для него возможно всё.

«Тампа» без шансов проиграла «пантерам» два последних матча регулярки, и первый период игры плей-офф для «молний» стал продолжением неприятной серии. Коулман открыл счёт в меньшинстве, но на это хозяева площадки ответили двумя голами. Сначала Барков мощно выстрелил в касание из правого круга вбрасывания в большинстве, а затем финский центр помог отличиться Картеру Вераге.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 1-й матч
17 мая 2021, понедельник. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Коулман (Гурд, Макдона) – 07:42' (4x5)   1:1 Барков (Юбердо, Яндл) – 09:41' (5x4)   2:1 Вераге (Барков, Яндл) – 16:31' (5x5)   2:2 Кучеров (Хедман, Стэмкос) – 24:58' (5x4)   2:3 Кучеров (Хедман) – 34:51' (5x4)   3:3 Юбердо (Беннетт, Типпетт) – 41:27' (5x5)   4:3 Типпетт (Юбердо, Беннетт) – 44:09' (5x5)   4:4 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 53:00' (5x5)   4:5 Пойнт (Макдона) – 58:46' (5x5)

Время Кучерова наступило во втором периоде. Никита при помощи партнёров оформил дубль и перевернул игру. Сначала он классно открылся на правом фланге при позиционной атаке, отшвырнул обломки клюшки, а через секунду с этого же места превратил в гол классный пас Хедмана.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Через 10 минут «Тампа» реализовала ещё одно большинство, и снова на острие оказался Кучеров. Новый ассистентский шедевр от Хедмана, оставивший вне игры Бобровского, и Никита вколачивает в пустые ворота. Красота!

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

С возвращением Стэмкоса и Кучерова атака «молний» заиграла новыми красками, но проблемы с обороной, преследовавшие «Тампу» в конце регулярки, никуда не делись. В третьем периоде уже «Флорида» смогла развернуть ход встречи. Сначала Юбердо убежал на рандеву с Василевским после перехвата от Сэма Беннетта и броском в домик переиграл российского вратаря. А затем очередная ошибка игроков «молний» завершилась голом Оуэна Типпетта. В этом эпизоде какой-то фантастический пас нарисовал Юбердо.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Красивейший матч, в котором больше всего было жаль Бобровского и Василевского, вынужденных страдать из-за явного превосходства атаки над обороной.

Но это было ещё не всё — в последние десять минут основного времени произошёл финальный сюжетный поворот, счастливый для «Тампы». На 53-й минуте «молнии» реализовали третье большинство в матче: снова Хедман, снова Кучеров и Пойнт на завершении. Но вы только посмотрите, как гениально сыграл российский форвард! Замахнулся на бросок, обманул Бобровского и всю защиту, а сам нарисовал пас партнёру на пятачок. Никита, мы скучали!

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

А на 59-й минуте, когда все мысленно готовились к овертайму, Пойнт оформил дубль и принёс «Тампе» победу! Райан Макдона фетисовским пасом бросил его в прорыв, Брейден вывалился на свидание с Бобровским, и двукратный обладатель «Везины» выручить не сумел.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Это был последний и победный гол шикарного, немного сумасшедшего матча, которым «Флорида» и «Тампа» открыли для себя плей-офф НХЛ. Потрясающе сыграли лидеры обоих клубов: Барков и Юбердо тащили «пантер», а у «молний» по три очка набрали Хедман и Кучеров. Никита, конечно, мощно ворвался в плей-офф после такого долгого простоя, и трудно не согласиться с его агентом Дэном Мильштейном, который написал в своём «твиттере» ещё после первого гола Кучерова: «Король вернулся!»

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