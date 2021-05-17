«Судейство российского арбитра – это что-то». Знарку в сборной Латвии мешал наш судья

Чемпионат мира 2010 года, проходивший в Германии, выдался своеобразным. Турнир был предпоследним, на котором групповой раунд проходил в два этапа. Сборная США не смогла пройти во вторую стадию и боролась за сохранение прописки в элитном дивизионе. А сборная России с россыпью звёзд (Овечкин, Сёмин, Фёдоров, Малкин, Дацюк, Ковальчук, Гончар) в финале уступила чехам, игравшим с четырьмя хоккеистами из НХЛ, двое из которых были вратарями, и легендарным Яромиром Ягром, в то время выступавшим за «Авангард».

2010-й был последним годом, когда у Балашихи был свой клуб в КХЛ – ХК МВД. А наставником той команды был не кто иной, как Олег Знарок. Будущий тесть Артемия Панарина совмещал тренерскую деятельность в Балашихе с руководством сборной Латвии. И везде преуспевал. В 2009 году ведомые Знарком латвийцы добрались до четвертьфинала чемпионата мира, повторив свой лучший результат. А в сезоне-2009/2010 Олег Валерьевич вывел ХК МВД в финал Кубка Гагарина, где в семи матчах уступил «Ак Барсу», и был признан лучшим тренером года в КХЛ. Неудивительно, что сборную Латвии на ЧМ-2010 повёз именно он.

Забивал Третьяку, «спаивал коллектив», дрался с бандитами. Каким хоккеистом был Знарок Ещё будучи игроком, Олег Валерьевич отличался жёстким характером и никогда не признавал авторитетов.

На предварительном этапе латвийцы попали в группу В со Швейцарией, Канадой и Италией. После поражения от «крестоносцев» в первом матче подопечным Знарка предстояло встретиться с «кленовыми листьями».

С самого начала встречи для Латвии всё пошло не по плану. Уже на исходе второй минуты первую шайбу забросил Джон Таварес, реализовав большинство. К концу первого периода преимуществом по броскам владели латвийцы, однако на перерыв команды ушли при счёте 2:0 в пользу Канады, воспользовавшейся ещё одним удалением соперника.

Во втором отрезке последующие два штрафа команды Знарка закончились двумя голами в их ворота. Помимо Тавареса, который оформил дубль, отличились Стивен Стэмкос и Марк Джиордано. На тот момент канадцы реализовали 100% большинства. К концу периода на табло горел счёт 6:0. Уже в равных составах (и в ворота другого вратаря – после четвёртого гола канадцев Знарок заменил Эдгарса Масальскиса на Мартиньша Райтумса) по шайбе забросили Стив Дауни и тот же Джиордано. В заключительной двадцатиминутке, когда результат игры был уже ясен, латвийцы сподобились лишь на гол престижа в исполнении Арвидса Рекиса.

Послематчевое выступление Знарка на пресс-конференции выдалось более ярким, чем игра его команды на льду. Основной удар наставника сборной Латвии пришёлся по одному из главных арбитров встречи, 29-летнему россиянину Константину Оленину, для которого ЧМ-2010 был первым в карьере: «К сожалению, мы пропустили быстрый гол, много удалялись, первые четыре шайбы – и все в меньшинстве. Удаления, в принципе-то, были ненужными. Судейство в лице российского арбитра – это что-то. При счете 0:2 мы играем в меньшинстве, Печуру цепляют, судья этого не замечает. И тут же канадцы делают счёт 3:0. А потом судья начал «подравнивать», уже в третьем периоде удаляя и канадцев. Кстати, в основном он-то и удалял. Не словак (наряду с Олениным матч судил Даниэль Конц), а россиянин. Для чего он это делал? Чтобы в протоколе подравнять штрафное время. А что там уравнивать при счёте 0:6?»

Обвинение судьи Знарком осталось без внимания, и он появился на тренерском мостике уже в следующем, победном для сборной Латвии матчем с Италией (5:2). Тот выигрыш позволил латвийцам пройти в квалификационный раунд, в котором прибалты взяли верх только над Норвегией (5:0) и закончили турнир на последнем месте в группе. На следующем ЧМ в Словакии Латвия не смогла пройти порог предварительного этапа, но сохранила прописку в высшем дивизионе, а Олег Знарок покинул свой пост.

Константин Оленин же в 2013 году стал первым российским арбитром, отсудившим финал чемпионата мира.