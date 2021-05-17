«Его нужно было отстранить от игр плей-офф». В Америке спорят из-за возвращения Кучерова

Для кого-то россиянин был похож на ребёнка в магазине сладостей, а кто-то считает, что «Тампа» сжульничала, вернув его в состав.

Плей-офф НХЛ – 2021 начался очень ярко. Буквально в каждом матче мы видим зрелищный хоккей с очень высоким градусом напряжения. Исключением не стала и первая встреча серии «Флориды» и «Тампы-Бэй». В напряжённой борьбе с минимальным перевесом победу одержали действующие обладатели Кубка Стэнли, а одним из главных героев встречи стал лучший бомбардир предыдущего плей-офф Никита Кучеров, впервые появившийся на льду в этом сезоне.

Никита Кучеров вышел на седьмое место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди россиян

«Никита Кучеров не провёл ни одной игры за девять месяцев и в первом же матче после возвращения напомнил, что входит в тройку лучших игроков в мире», — написал в своём «твиттере» журналист Тревор Сиккема.

Россиянин действительно показал элитный хоккей. Правда, в начале встречи Никита только набирал скорость. Но желания и нацеленности на борьбу у него было не отнять. «Не знал, чего ожидать. Так что мне хотелось сразу заявить о себе, провести хорошую первую смену, возможно, хитануть кого-нибудь. Вот и всё, что я пытался сделать», — поделился сам Кучеров после матча.

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Если в первом периоде 86-й номер «молний» отметился лишь удалением и нереализованным выходом один на один с Бобровским, то со второго отрезка он начал демонстрировать тот хоккей, за который многие считают его одним из лучших в своём деле, оформив дубль.

«Никто не тренируется больше, чем Кучеров. Этот парень всё время находится на льду, работая над улучшением своей игры. Не зря он является одним из лучших хоккеистов в мире. Здесь есть прямая взаимосвязь», — сказал после матча автор двух голевых передач на россиянина Стивен Стэмкос.

Россиянин не остановился на своих голах и в третьем периоде ассистировал Пойнту, отдав изящный пас в одно касание уже на пустые ворота. Канадец, позже забросивший победную шайбу, после матча сказал: «Я не удивлён. Куч – игрок мирового уровня, мы убеждались в этом уже очень много раз. Его способность после пропущенного сезона сходу войти в такую интенсивную, скоростную игру… Он сыграл фантастически. Но этого мы от него и ожидаем».

Видео шикарной голевой передачи Кучерова в первом матче после возвращения в состав «Тампы»

Также Брейден отметил и болельщиков хозяев, сказав, что «трибуны были очень шумными, было весело». Атмосфера в «BB&T-Центре» была поистине великолепной. С первой же минуты поклонники «пантер» стали полноценными участниками происходивших на льду событий, делившись своей энергетикой и заряжая ей свою команду. Однако, к сожалению для домашней публики, победу забрали подопечные Джона Купера, который по окончании встречи был доволен и игрой, и результатом: «Сегодня у меня было лучшее зрительское место. Невероятный хоккейный матч с участием двух исключительных команд. Мы только что увидели, почему этот спорт является лучшим в мире».

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Тренер «молний» не обошёл стороной и возвращение Кучерова: «Куч по ходу игры становился всё лучше и лучше. Здорово, что он вернулся.

Он похож на ребёнка, ожидающего открытия магазина сладостей, приходящего на полчаса раньше и вынужденного ждать снаружи. Ему просто не терпелось вернуться в игру».

Тем не менее многие считают, что травма Никиты была преувеличена руководством «Тампы» для обхода потолок зарплат, и по этому поводу в Америке идут споры: «Забавно, что две шайбы «Лайтнинг» забросил хоккеист, который не должен был играть. Кучерова нужно было отстранить от игр плей-офф первого раунда, поскольку он даже не провёл ни одного матча в регулярке. Всё ещё в обход потолка, но уж лучше поступать так, чем позволять им жульничать», — выразил мнение в «Твиттере» болельщик по имени Шон.

«Король вернулся!» Кучеров мощно ворвался в плей-офф НХЛ дублем и гениальной передачей! Никита пропустил 7 месяцев из-за травмы, но с ходу выдал шикарный матч и помог «Тампе» победить.

Но Кучеров вернулся, и в «Тампе» все этому рады: «Невероятное выступление. Самое страшное, что он станет только лучше», — сказал защитник «молний» Виктор Хедман.