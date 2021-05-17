Форвард продолжит карьеру в другом топ-клубе, но на более скромных условиях.

В ЦСКА отказались от олимпийского чемпиона. Почему Телегин стал не нужен?

Итак, сегодня ЦСКА официально объявил, что расторг контракт с 29-летним нападающим Иваном Телегиным по обоюдному соглашению сторон.

Послужной список у форварда приличный. Иван на протяжении последних семи сезонов защищал цвета армейской команды. За всё это время Телегин набрал 99 (41+58) очков в 365 матчах.

Вместе с ЦСКА нападающий выиграл Кубок Гагарина (2019), трижды становился чемпионом России (2015, 2019, 2020), шесть раз был обладателем Кубка Континента им. В.В. Тихонова (2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021).

Не пора ли снова чистить платёжку? 8 игроков, которые могут покинуть СКА и ЦСКА Сделки по Сошникову и Стрёмваллю намекают, что «армейцам» придётся с кем-то расставаться. Ведь потолок должен быть жёстким для всех.

Почему расторгли контракт с Телегиным? Главной виной, как и зачастую в последнее время, стал жёсткий потолок зарплат. Телегин уже единожды понижал своё жалованье, но на очередное понижение идти не захотел. У ЦСКА же ситуация с платёжкой если не катастрофическая, то близкая к ней.

«Потому что была одна зарплата, а потом тебе говорят, что необходимо эту самую зарплату понизить на 30-40 процентов. Конечно, это парней не устраивает, потому что у них ипотеки, кредиты, семьи и так далее.

То есть они рассчитывали на одну сумму, а тут резко вдруг всё обрезают. Само собой, люди начинают бороться, так как карьера игрока в хоккее не вечна. Ты можешь травму получить и больше никогда не выйти на лёд, – говорил Телегин.

Сразу вспоминается, как Телегина, в самом его расцвете сил, хотел заполучить СКА, ведомый Олегом Знарком. Армейцы с берегов Невы сделали оффершит (на тот момент Иван был ограниченно свободным агентом), но москвичи повторили предложение главного конкурента и оставили хоккеиста в своих рядах.

Телегин, кстати, был любимчиком Знарка. Не просто так Олег Валерьевич брал Ивана даже на Кубок мира в Торонто в 2016 году. Ездил нападающий и на Игры 2018 года, став олимпийским чемпионом Пхёнчхана. Дело в том, что Иван – образцовый чекер. Человек, способный как следует отработать в меньшинстве, побороться у борта, доставить ведущим звеньям соперника максимум проблем. В общем, типичный чернорабочий, который необходим в каждой команде.

Фото: РИА Новости

Именно поэтому Телегин заиграл у таких тренеров, как Знарок и Никитин. Системных, жёстких, любящих порядок и чёткое выполнение игрового задания. Иван никогда не был выдающимся снайпером, но возложенные на него функции выполнял добротно.

«Дорогой клуб ЦСКА, коллеги, вся команда, и, конечно же, болельщики! Хотел бы всех поблагодарить за 7 замечательных лет моей жизни, проведённых вместе!

За 7 лет в клубе я получил большой опыт, были взлёты и падения, поражения и победы, и всё это мы прошли вместе с вами бок о бок! ЦСКА дал мне очень много, и за всё это я благодарен и говорю спасибо!

Сегодня было подписано соглашение о расторжении контракта, и я действительно верю, что всё что ни делается – к лучшему! Как говорил Иоанн Златоуст, «Слава богу за всё», – написал Телегин в «Инстаграме».

ЦСКА сохранил лидеров и усилил состав. Как быть с жёстким потолком зарплат? Москвичи намерены выиграть второй Кубок Гагарина подряд. Но в сезоне-2020/21 они рискуют не вписаться в платёжку.

Где продолжит карьеру Телегин? Практически наверняка новой командой Ивана станет «Авангард». Боб Хартли любит игроков подобного плана, а после ухода Андрея Стася чекер уровня Телегина новоиспечённым обладателям Кубка Гагарина точно не помешает.

Однако прежних денег форварду заработать уже не получится, так как теперь в Континентальной лиге и в клубах совершенно другие экономические условия.