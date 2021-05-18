Во втором матче серии россияне из «Вашингтона» преуспели в подыгрыше, но этого не хватило «столичным» для победы.

«Бостон» выключил Овечкина. Он получил «-2» и беспомощно наблюдал за развязкой в овертайме

Первый матч плей-офф между «Вашингтоном» и «Бостоном» запомнился бескомпромиссной, равной и жёсткой борьбой. Шутка ли, 92 силовых приёма на двоих за неполных 65 минут игры! Игроки не жалели друг друга и при этом не забывали показывать классный хоккей.

У Овечкина отобрали гол, а затем его грязно ударили в лицо. Он всё стерпел и победил «Вашингтон» на старте матча потерял основного вратаря, но обыграл «Бостон» в первой встрече плей-офф НХЛ.

Второй матч тоже начался с ярких хитов, причём больше преуспевали крайне заряженные хозяева площадки. Сначала Том Уилсон выкинул за борт Кёртиса Лазара, затем Здено Хара расколол бывшего одноклубника Шона Курали. Мощь и красота плей-офф!

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Первый период порадовал ещё и результативностью. Уже на 6-й минуте Чарли Койл на скорости объехал ворота Андерсона, увёл за собой защитника и вратаря и выкинул шайбу на пятачок, где Джейк Дебраск выиграл борьбу у Джастина Шульца.



«Вашингтон» отыгрался через 86 секунд в большинстве. Александр Овечкин из своего офиса решил не бросать, а вложить шайбу в клюшку Ти Джею Оши, дежурившему на пятачке. Американец тоже всё сделал классно и своевременно.

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Любопытный статистический факт: Овечкин набрал 133-е очко за карьеру плей-офф НХЛ и вышел на третье место в истории лиги среди левых нападающих по этому показателю, обойдя Эсу Тикканена.

До конца игрового отрезка команды ещё раз обменялись забитыми голами. Сначала «Бостон» вновь вышел вперёд: Орлов ошибся при выводе шайбы из зоны, Пастрняк совершил перехват, а затем помог отличиться Бержерону.

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Но вскоре российский защитник «Вашингтона» исправился, поучаствовав в голевой атаке своей команды. Орлов набросил от синей линии, шайба по дороге зацепила Гарнета Хэтэуэя и юркнула в ворота Раска.

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Во втором периоде команды прекратили голевую перестрелку. Шёл такой же плотный, жёсткий хоккей, моменты возникали у обоих ворот, но выйти вперёд никому не удавалось. Необходимую атмосферу матчу придавало и увеличившееся в плей-офф количество болельщиков на трибунах, которое потихоньку возвращало хоккей НХЛ в доковидную эпоху.



Начало третьей двадцатиминутки осталось за «Вашингтоном». «Столичные» заработали два подряд большинства, прилично нагрузили оборону «Бостона», а забить смогли уже в равных составах. Дмитрий Орлов после шикарной скидки Хагелина убежал к воротам Раска, отдал удобную передачу направо на Хэтэуэя, и форвард четвёртого звена «Вашингтона» оформил дубль!

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А ведь для Гарнета это первые голы в плей-офф, равно как и для его партнёра по тройке Ника Дауда, принёсшего победу «Вашингтону» в прошлой встрече. Плей-офф — время незаметных героев!

«Бостон» впервые в матче оказался в положении отыгрывающихся и помчался исправлять эту ситуацию, обрушив град атак на ворота хозяев. «Вашингтон» же слишком рано прижался к своим воротам, забыл про нападение и в результате поплатился за это. На 58-й минуте очередное массированное наступление «мишек» закончилось тем, что Тейлор Холл с пятачка буквально занёс шайбу за линию ворот распластавшегося Андерсона.



3:3! Тут же «Бостон» мог и вовсе выйти вперёд, но 39-летний голкипер «Вашингтона» здорово сыграл на перемещении и выручил после броска Дебраска. В концовке основного времени «Вашингтон» по инерции продолжал отбиваться и отбрасываться, но до перерыва «столичным» дотянуть удалось. Вторая подряд игра этой серии ушла в овертайм.

Однако отдых хозяевам льда не помог. «Бостон» продолжил давить с самого начала овертайма, заставил ошибиться при выбросе шайбы из зоны Брендена Диллона, а затем Крейчи, Грызлик и Маршан разыграли быструю комбинацию, буквально растащив оборону «Вашингтона». Победный бросок нанёс один из самых ненавидимых коллегами хоккеист НХЛ, шла всего лишь 39-я секунда овертайма.

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Победа «Бостона», и, пожалуй, это самый справедливый итог этого матча. «Мишки» сравнивают счёт в серии, в которой нас наверняка ждёт ещё немало упорных и жёстких игр.



Стоит отметить, что в этой встрече «Брюинз» удалось практически полностью выключить из игры лидера «Вашингтона» Александра Овечкина. Российский форвард, чья энергия буквально сносила соперников в первом матче, не отметился ничем полезным, кроме той самой передачи на гол Оши, его четыре броска в створ не стали проблемой для Раска, да и в силовой борьбе в этот раз Ови не преуспел — лишь 3 силовых приёма, в которых и близко не было той сокрушительной мощи, как в памятном хите на Крейчи.

Более того, Овечкин закончил матч с показателем «-2», а самое обидное для Александра, что свой второй минус он заработал как раз в овертайме, выскочив на лёд вместо Хагелина уже в момент развязки, когда Грызлик разрезал оборону «Кэпиталз» передачей на Маршана. У Ови не было шансов помочь своей команде, но статистику он себе подпортил.



Впрочем, вряд ли кому-то есть дело в плей-офф до личных цифр. Овечкину, как и всем игрокам «Вашингтона», теперь нужно думать о том, как справиться с неуступчивым и великолепно готовым соперником на чужом льду.