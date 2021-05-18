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Александр Овечкин не глядя кинул полотенце на голову двухметрового Здено Хары Хары, видео НХЛ

Александр Овечкин не глядя кинул полотенце
Егор Торишный
Овечкин не глядя кинул полотенце на голову двухметрового Хары. Забавный момент в НХЛ
44-летний словацкий защитник сделал вид, что ничего не произошло.
Хоккей / НХЛ 0

Во втором матче плей-офф Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» на выезде в овертайме обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:3, счёт в серии сравнялся – 1-1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейк Дебраск, Патрис Бержерон, Тейлор Холл и Брэд Маршан. За «Кэпиталз» голы забили Ти Джей Оши и Гарнет Хэтэуэй (2).

Противостояние «Кэпиталз» и Брюинз» получается очень упорным не только в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Для команд это 11-я очная встреча в плей-офф подряд, которая завершается с преимуществом в одну шайбу, что является самой продолжительной подобной серией игр в истории НХЛ.

За два матча команды суммарно провели 152 (!) силовых приёма. Брэд Маршан продолжает залезать под кожу игрокам «Вашингтона», а те не стесняются проводить жесткие силовые приёмы. Чего только стоил хит Овечкина на Крейчи, а насколько могуч был удар Уилсона по Лазару!

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А за другой жёсткий эпизод русский лидер «Вашингтона» получил клюшкой по лицу.

Но помимо жесткой зарубы, в серии происходят и забавные моменты. В одной из пауз второго матча Александр Овечкин так увлёкся чисткой своего шлема, что после завершения процедуры не глядя кинул полотенце назад на скамейку. И конечно же оно прилетело на голову двухметрового Здено Хары. Очень заслуженного человека в составе «Вашингтона».

Видео можно посмотреть здесь.

Фото: Greg Fiume/Getty Images

Реакция Хары, вернее её отсутствие, сделало эпизод ещё более забавным. Как будто это типичная ситуация для «Вашингтона».

На самом деле у Овечкина и Хары, да и вообще между другими игроками «Вашингтона» замечательные отношения. Игроки много шутят по ходу сезона, а Здено даже показывал Евгению Кузнецову, как надо делать знаменитую «птичку».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона»

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Хара стал шестым игроком в истории Национальной хоккейной лиги, выступавшим в плей-офф в возрасте 44 лет или старше. Рекорд принадлежит Крису Челиосу, у которого 44 игры. Джонни Бауэр провёл четыре встречи, Жак Плант и Горди Хоу — по три. Ещё один матч сыграл экс-генменеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Лестер Патрик, заменивший травмированного голкипера.

Календарь игр и сетка плей-офф НХЛ
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