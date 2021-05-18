Овечкин не глядя кинул полотенце на голову двухметрового Хары. Забавный момент в НХЛ

Во втором матче плей-офф Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» на выезде в овертайме обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:3, счёт в серии сравнялся – 1-1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейк Дебраск, Патрис Бержерон, Тейлор Холл и Брэд Маршан. За «Кэпиталз» голы забили Ти Джей Оши и Гарнет Хэтэуэй (2).
Противостояние «Кэпиталз» и Брюинз» получается очень упорным не только в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Для команд это 11-я очная встреча в плей-офф подряд, которая завершается с преимуществом в одну шайбу, что является самой продолжительной подобной серией игр в истории НХЛ.
За два матча команды суммарно провели 152 (!) силовых приёма. Брэд Маршан продолжает залезать под кожу игрокам «Вашингтона», а те не стесняются проводить жесткие силовые приёмы. Чего только стоил хит Овечкина на Крейчи, а насколько могуч был удар Уилсона по Лазару!
Но помимо жесткой зарубы, в серии происходят и забавные моменты. В одной из пауз второго матча Александр Овечкин так увлёкся чисткой своего шлема, что после завершения процедуры не глядя кинул полотенце назад на скамейку. И конечно же оно прилетело на голову двухметрового Здено Хары. Очень заслуженного человека в составе «Вашингтона».
Видео можно посмотреть здесь.
Фото: Greg Fiume/Getty Images
Реакция Хары, вернее её отсутствие, сделало эпизод ещё более забавным. Как будто это типичная ситуация для «Вашингтона».
На самом деле у Овечкина и Хары, да и вообще между другими игроками «Вашингтона» замечательные отношения. Игроки много шутят по ходу сезона, а Здено даже показывал Евгению Кузнецову, как надо делать знаменитую «птичку».
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона»
В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Хара стал шестым игроком в истории Национальной хоккейной лиги, выступавшим в плей-офф в возрасте 44 лет или старше. Рекорд принадлежит Крису Челиосу, у которого 44 игры. Джонни Бауэр провёл четыре встречи, Жак Плант и Горди Хоу — по три. Ещё один матч сыграл экс-генменеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Лестер Патрик, заменивший травмированного голкипера.
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