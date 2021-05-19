Телегин — в «Авангарде», Яруллин — в «Тракторе». Таблица трансферов КХЛ

Самые большие изменения за минувшие две недели произошли в стане финалиста Кубка Гагарина ЦСКА. Руководство армейского клуба приняло решение отказаться от услуг всех легионеров, кроме шведского защитника Класа Дальбека. Остальные пять иностранцев столичный клуб покинули. Также армейцы расторгли контракт с Иваном Телегиным, который продолжит карьеру в «Авангарде». Ожидается, что московский клуб приложит большие усилия по возвращению из-за океана защитника Никиты Нестерова и форварда Михаила Григоренко.

Остальные гранды Западной конференции проводят менее радикальные перестановки в своих составах. СКА выменял из «Лады» финалиста прошедшего ЮЧМ Фёдора Свечкова и отпустил из команды Владимира Ткачёва, тогда как московское «Динамо» продолжает укрепляться бывшими игроками «Ак Барса» — Станислав Галиев и Андрей Педан ещё в начале мая вернулись в родной клуб, а сегодня тот же путь повторил и Михаил Фисенко. «Локомотив» продлил контракт с основным голкипером Эдди Паскуале, а «Йокерит» расстался с целым рядом опытных игроков.

Что касается других клубов, то «Спартак» подписал шведского защитника Тима Хеда, а «Витязь» совершил первый трансфер на усиление — из рижского «Динамо» в Подольск перебрался Микс Индрашис. Минское «Динамо» пока не проявляет активности на трансферном рынке, зато сегодня белорусский клуб объявил о продлении контракта с главным тренером Крэйгом Вудкрофтом.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Запад

Клуб Пришли Ушли Продлили контракты ЦСКА в. Федотов («Трактор»), н. Косоренков («СКА-Нева», ВХЛ), з. Нестеров («Калгари», НХЛ), н. Григоренко («Коламбус», НХЛ) в. Юханссон («Лександ», Швеция), з. Робинсон, з. Гилмор, н. Кемпе, н. Лайпсик, н. Коростелёв (оба — «Металлург» Мг), н. Телегин («Авангард») н. Соркин СКА н. Свечков («Лада», ВХЛ), н. Скоренов («Гомель», Беларусь) з. Белов, н. Ткачёв (НХЛ) з. Кирсанов, н. Кемппайнен, н. Стрёмвалль «Йокерит» в. Терво («КеуПА, Финляндия), з. Линдбом («Биль», Швейцария), н. Турунен («Давос», Швейцария), н. Комбе (ХПК, Финляндия) в. Калниньш, з. Лепистё, з. Пудас («Шеллефтео», Швеция), н. Регин («Амбри-Пиотта», Швейцария), н. Савинайнен, н. Пильстрём в. Линдбек, з. Грант, з. Кивистё, н. Хянникяйнен, н. Иконен «Динамо» М гт. Кудашов, ст. Вяч. Козлов («Куньлунь»), т. Скопинцев, т. Савченков («Витязь»), з. А. Педан, н. Фисенко, н. Галиев (все — «Ак Барс»), н. Фёдоров («Спартак»), н. Петунин («Северсталь»), з. Войнов (без клуба) гт. Крикунов, ст. Бабенко, т. В. Воробьёв («Амур»), т. Скопинцев, т. Еремеев, в. Гарипов («Трактор»), в. Жеренко (Финляндия), з. Хиетанен, з. Григорьев, н. Кагарлицкий, н. Кучерявенко, н. Пяаярви, н. Яшкин («Аризона», НХЛ), н. Брюквин («Авангард»), н. А. Алексеев («Амур») в. Ерёменко, з. Бойков, з. Е. Зайцев, з. Волков, з. Гофман, з. Прибыльский, н. Брызгалов, н. О. Зайцев, н. Ефремов, н. Кулёмин, н. Линдберг, н. Игумнов «Спартак» гт. Б. Миронов, в. Красиков, н. Квартальнов (оба — ХК «Сочи»), з. Громов («Рязань», ВХЛ), з. Костенко («Лада», ВХЛ), з. Ручкин, н. Ковальчук, н. Хохлачёв (все — «Авангард»), з. Евенко, н. Авцин (оба — «Трактор»), н. Кугрышев, н. Солодухин (оба — «Салават Юлаев»), з. Хед («Лугано», Швейцария) гт. Знарок, в. Гудачек, в. Беспалов, в. Трушков, з. Козловский ( оба — «Лада», ВХЛ) з. Кутейкин, з. Гришин, н. Радил, н. Ганзл, н. Зубов, з. Кулик («Трактор»), н. Лехтеря, н. Бакош (ХК «Сочи»), н. Никонцев («Металлург» Мг), н. Аркалов, н. Торченюк, н. Фёдоров («Динамо» М), н. Чернов, н. Юньков, н. Медведев, н. Кляузов, н. Львутин, н. Мишаков, н. Александров, н. Селин, з. Зубарев, з. Юсе «Локомотив» н. Заар («Рёгле», Швеция) в. Коновалов («Эдмонтон», НХЛ), з. Охтамаа, з. Савченко, з. Ковалёв, н. Ткачёв, н. Пулккинен (оба — «Трактор»), н. Романов, н. Ландер («Цуг», Швейцария), н. Коваленко («Ак Барс») в. Паскуале, з. Осипов, з. Рафиков, з. Черепанов, н. Ильенко, н. Коршков, н. Аверин, н. Д. Алексеев, н. Никулин «Витязь» н. Индрашис («Динамо» Р) гт. Кравец, т. Савченков («Динамо» М), т. Игнатьев, т. Селивёрстов («Автомобилист»), з. Хультстрём («Металлург» Мг), з. Катичев, з. Ержабек, н. Даугавиньш, н. Артюхин, н. Дэнфорт («Коламбус», НХЛ), н. Теденбю («Динамо» Мн) в. Тодыков, в. Дорожко, з. Бородкин, з. Паутов, н. Бардаков, н. Смолин, н. Гончаров «Торпедо» в. Мурыгин, з. Микулович («Буран», ВХЛ) з. Турбин («Амур»), з. Лыпкань («Металлург» Нк, ВХЛ), н. Гривик («Лександ», Швеция), н. Тянулин («Крефельд», Германия), н. Бабенко («Рубин», ВХЛ) з. Уайдман, н. Жафяров, н. Шварц («Адлер», Германия) з. Марин, з. Мишарин, н. Веряев, н. Шенфельд, н. Гончарук, н. Дробин ХК «Сочи» з. Дьяков («Юность», Беларусь), з. Камалов («Амур»), н. Вихарев («Северсталь»), н. Бакош («Спартак»), н. Баканов («Куньлунь»), н. Пилипенко («Автомобилист») в. Красиков («Спартак»), н. Карьялайнен («Динамо» Р), н. Шмелёв («Салават Юлаев») гт. Ставровский, в. Третьяк, з. Ю. Александров, н. Точицкий «Северсталь» з. Петрищев («Салават Юлаев»), з. Стенквист («Эссят», Финляндия), з. Пресс («Лукко», Финляндия), н. Рооба («ЮП», Финляндия), н. Рассказов («Амур») з. Провольнев («Аризона», НХЛ), з. Виттасмяки, з. Лалонд, з. Адамчук («Ак Барс»), н. Гареев, н. Вихарев (ХК «Сочи»), н. Берглунд, н. Абдул, н. Капустин («Трактор»), н. Рыбалкин, н. Петунин («Динамо» М) гт. Разин, в. Шугаев, в. Подъяпольский, н. Кодола, н. Гераськин, н. Лишка «Динамо» Р гт. С. Зубов, т. Ореховский («Сибирь»), т. Кулибаба, т. Лусиньш, в. Маховски («Спарта», Чехия), в. Матссон («Фрёлунда», Швеция), з. Коррадо (МОДО, Швеция) н. Карьялайнен (ХК «Сочи»), н. Веннстрём («Эссят», Финляндия), н. Карсумс («Крефельд», Германия), н. Протапович («Автомобилист») гт. Скудра, н. Индрашис («Витязь»), н. Зырянов («Амур») з. Зиле, з. Сотниекс, з. Скарлетт, н. Дарзиньш, н. Елисеев, н. Берзиньш, н. Скворцов, н. Мамчицс, н. Мейя «Динамо» Мн н. Теденбю («Витязь») гендир. Шуневич, з. И. Соловьёв («Калгари», НХЛ), н. Спунер, н. Принс (оба — «Автомобилист»), н. Паре («Авангард») гт. Вудкрофт, н. Варфоломеев, н. Демков, н. Горбунов, н. Усов, н. Алистров, н. Мосалёв

В Восточной конференции произошло много интересных сделок, в том числе и громких. «Ак Барс», вслед за Педаном и Галиевым, расторг и отпустил в московское «Динамо» уже третьего хоккеиста. На этот раз Михаила Фисенко, который прибавит мощи атакующей линии коллектива Алексея Кудашова. Сами же казанцы переманили из «Барыса» форварда Панюкова и пополнились голкипером «Авангарда» Бобковым.

В свою очередь омичи подписали контракт с Иваном Телегиным, а из московского «Динамо» забрали Владимира Брюквина. Очередным новичком «ястребов» стал бывший минчанин Франсис Паре. Нельзя не отметить и многочисленные продления контрактов. Как, например, с Грубецом, Готовцом и Комаровым. Серьёзная потеря — отъезд в НХЛ форварда Семёнова.

На финишную прямую трансферной кампании выходит «Автомобилист», старается активничать «Сибирь», пригласившая в свои ряды форварда Пьянова и защитника Бодрова. Практически нет новостей из «Салавата Юлаева». Видимо, Тихонов и Шмелёв станут первыми и последними новичками уфимского гранда.

У «Магнитки» отметим появление в составе двух бывших армейцев Коростелёва и Лайпсика, а у «Нефтехимика» — укрепление легионерской линии хоккеистами из европейских чемпионатов. Комплектование «Амура» больше напоминает уровень ВХЛ, а в «Куньлуне» и «Адмирале» по-прежнему тишина. Зато шумит «Трактор», совершивший супертрансфер в лице защитника Альберта Яруллина. С ним подписан трёхлетний контракт.

Восток