Матч «Колорадо» — «Сент-Луис» закончился массовой потасовкой. Едва не подрались вратари

Джордан Биннингтон весь матч отбивался от атак хозяев, а в конце чуть не побился с Филиппом Грубауэром.

Последним из американских серий плей-офф НХЛ – 2021 стартовало противостояние «Колорадо» и «Сент-Луиса». Обладатели Президентского трофея начинали свой поход за Кубком Стэнли в присутствии чуть менее 8 тысяч болельщиков на «Болл-Арене» — к нам постепенно возвращается прежняя атмосфера!

Видео можно посмотреть в твиттере «Колорадо».

«Блюз» ярче начали период, но «лавины» довольно быстро перехватили инициативу и не отпускали её до самого конца встречи. Прежде чем забросить первую шайбу в игре, хозяева в буквальном смысле показали свою силу – Габриэлю Ландескогу не понравился силовой приём Брэйдена Шенна против Микко Рантанена, и капитан «Колорадо» тут же схлестнулся с обидчиком в драке и уверенно выиграл.

Капитан «Колорадо» Ландеског подрался с Шенном в первом периоде матча плей-офф НХЛ

«Не думаю, что Шенн сыграл грязно. Мне просто нужно было заступиться за товарища по команде. Мне это даже нравится. Заступаться за одноклубников. Заступаться за себя. Я не ищу драки, но я защищаю своих товарищей по команде», — сказал Ландеског после матча.

Открыть счёт хоккеистам «Колорадо» удалось лишь в большинстве. Как бы ни старался голкипер гостей Джордан Биннингтон, в створ ворот которого пришлось 18 бросков только в первом периоде (забегая вперёд, канадцу пришлось совершить 46 сейвов), он не сумел отразить кистевой бросок Кейла Макара. В концовке отличный шанс увеличить разрыв был у Рантанена, но тот не попал в пустые ворота.

Во втором отрезке преимущество «Эвеланш» было не таким огромным, хотя более опасные моменты возникали именно у ворот «Сент-Луиса». Но в составе «Блюз» был слишком хорош Биннингтон, не позволивший «Колорадо» отличиться ни разу за вторую двадцатиминутку, а его сейв после броска всё того же Рантанена наверняка войдёт в список лучших спасений этого плей-офф.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в твиттере «Колорадо».

Вдохновившись самоотверженной игрой своего голкипера, подопечные Крэйга Берюбе бросились отыгрываться. Первым это мог сделать Майк Хоффман, но путь шайбе почти на линии ворот клюшкой преградил Райан Грейвс, исправивший ранее допущенную ошибку. А спустя три минуты Джордан Кайру с передачи Ивана Барбашёва всё-таки восстановил равновесие.

Но в третьем периоде все надежды гостей на благоприятный исход исчезли, и выручить «Блюз» не смог даже прежде феноменально игравший Биннингтон. Через 30 секунд после выхода из раздевалок Натан Маккиннон с передач Ландескога и Рантанена вывел хозяев вперёд, а в середине отрезка шведский капитан «лавин» оформил хет-трик Горди Хоу, подставив клюшку под бросок 29-го номера. Сам же Маккиннон установил окончательный счёт, забросив уже в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Довольно-таки негрубая по меркам нынешнего плей-офф игра (16 – 21 по силовым приёмам, 20 штрафных минут на обе команды) умудрилась закончиться потасовкой, зачинщиками которой стали хоккеисты «Сент-Луиса». Роберт Бортуццо решил потолкаться у борта с Пьером-Эдуаром Белльмаром, а Кайл Клиффорд на пятачке схлестнулся с Патриком Неметом и Филиппом Грубауэром. К воротам «Колорадо» тут же подъехал Джордан Биннингтон, желая вступить в схватку с немецким визави, однако арбитры остановили канадца и отправили его в сторону раздевалки.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» Sportsnet.

.

4:1 – «Колорадо» подтверждает статус фаворита, а «Сент-Луису» необходимо проснуться – пока в режиме плей-офф играет только Биннингтон.