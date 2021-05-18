«Тампа» красиво обхитрила потолок зарплат. Мог ли Кучеров сыграть до начала плей-офф НХЛ?

Накануне «Тампа-Бэй Лайтнинг» с яркой победы над «Флоридой Пантерз» (5:4) начала защиту чемпионского трофея в НХЛ. Главным героем встречи стал вернувший в состав российский нападающий Никита Кучеров, оформивший дубль и сделавший результативную передачу. Для 27-летнего форварда этот матч стал первым в нынешнем сезоне НХЛ.

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В прошлом году Кучеров провёл феноменальный плей-офф, набрав 34 (7+27) очка в 25 матчах, став одним из главных факторов в чемпионстве «молний». Однако в начале нового сезона стало известно, что Никита пропустит регулярный чемпионат из-за операции на бедре и сможет вернуться в строй только к старту розыгрыша Кубка Стэнли. Объясняем, почему отсутствие Кучерова на протяжение столь продолжительного времени пошло только на пользу его команде, а его эффектное возвращение породило жаркие споры за океаном.

«Его нужно было отстранить от игр плей-офф». В Америке спорят из-за возвращения Кучерова Для кого-то россиянин был похож на ребёнка в магазине сладостей, а кто-то считает, что «Тампа» сжульничала, вернув его в состав.

«К сожалению, ему потребуется операция на бедре. Это значит, что он не сможет сыграть в регулярном сезоне», — заявил журналистам в конце декабря генеральный менеджер «Тампы» Жюльен БрисБуа.

Травму нападающий получил ещё в первом матче плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» (том самом, который длился больше шести часов). Кучеров в нём сделал две передачи, в том числе на победный гол в пятом овертайме. Доигрывал плей-офф он на уколах. В межсезонье россиянин пытался лечить повреждение консервативно, но в итоге стало понятно, что целый сезон он так не выдержит.

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Благодаря очень своевременной операции «молнии» решили свои проблемы с превышением потолка зарплат. Всё потому, что длительная травма Кучерова позволила «молниям» вывести его зарплату ($ 9,5 млн) из-под потолка зарплат. Перед появлением новости об операции клуб заключил новые соглашения с защитниками Эриком Чернаком и Яном Руттой, готовился новый контракт с нападающим Энтони Чирелли, а теперь даже ветеран «Тампы» Тайлер Джонсон, которому в сентябре активно искали обмен, получил возможность остаться с командой. «У нас есть набросок контракта с Чирелли, в котором учтены основные пункты. Кучерова поместят в список долгосрочно травмированных, и к началу сезона мы должны проходить под потолок зарплат», — говорил БрисБуа.

Генеральный менеджер «Тампы» надеется, что Кучеров сможет восстановиться к плей-офф

Следующим ходом БрисБуа стал крупный обмен с «Оттавой Сенаторз», в результате которого 27-летний форвард Седрик Пакетт и 35-летний защитник Брейдон Коберн пополнили состав «Сенаторз», в дополнение к этому «Оттава» получила право выбора во 2-м раунде драфта НХЛ-2022. У Коберна оставался последний год по 2-летнему соглашению на общую сумму $ 3,4 млн ($ 1,7 млн за сезон), у Пакетта ситуация аналогичная — $ 3,3 млн ($ 1,65 млн за сезон).

Взамен «Тампа» получила права на 30-летнего шведского вратаря Андерса Нильссона и 38-летнего форварда Мариана Габорика. Оба игрока сразу были помещены в долгосрочный список травмированных и не приняли участия в предстоящем сезоне. Благодаря этому трейду «молнии» уместились в потолок зарплат на следующий сезон НХЛ, не потеряв ни одного ключевого игрока из своего чемпионского состава. Потери Кевина Шаттенкирка и Картера Вераге критичными для «Тампы», при всём уважении к этим игрокам, назвать было невозможно.

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Обладая голкипером Андреем Василевским, защитниками Виктором Хедманом и Райаном Макдоной, а также форвардами Брэйденом Пойнтом и Стивеном Стэмкосом, в стане «молний» особо не волновались на предмет своего участия в плей-офф. Вдобавок к этому в нынешнем сезоне очень хорошо спрогрессировали несколько молодых проспектов клуба, в том числе Росс Колтон. В результате «молнии» задолго до конца регулярки обеспечили попадание во второй этап сезона, позволили себе проиграть ряд матчей на финише сезона и с третьего места в своём дивизионе спокойно зашли в плей-офф, где они уже могли рассчитывать на возвращение отдохнувшего и восстановившегося после операции Кучерова.

«Ему не терпится вернуться». Кучеров занимался на льду перед утренней тренировкой клуба

Российский форвард вернулся на лёд в середине марта, после чего на протяжении двух месяцев набирал оптимальные кондиции к старту плей-офф. Именно это обстоятельство и породило некоторое возмущение в среде болельщиков других команд лиги. Как же так? Кучеров тренировался два месяца кряду, но провёл первый официальный матч только в серии плей-офф с «Флоридой», где потолок зарплат уже не работает и «молнии» могут выставлять оптимальный состав, невзирая на любые экономические ограничения.

«Согласно правилам LTIR, игрок должен быть удалён из списка долгосрочно травмированных сразу после того, как он будет готов к игре. Кучеров месяц катался в бесконтактном режиме, затем ещё месяц в контактном, но в регулярке так и не сыграл. Это означает, что он был готов к игре, но всё ещё находился в LTIR. Врачи команды не давали разрешения ему играть, хотя он явно был к этому готов. Это незаконный обход ограничений, и поэтому люди разозлены», — писал обозреватель издания Сouchguysports.

Издание The Athletic провело целое расследование по данному вопросу, опросив ряд медицинских экспертов на предмет того, мог ли Кучеров принять участие в официальном матче без каких-либо опасений за своё здоровье. Хирург-ортопед Брайан Шульц, являющийся врачом команды «Анахайм Дакс» сообщил, что игрок, который только начал процесс ледовых тренировок всё ещё находится на раннем этапе реабилитации. По словам Шульца, хоккеист должен провести от трёх до шести недель на льду в бесконтактном режиме, чтобы быть полноценно готовым к официальной игре. При этом общий срок восстановления с момента проведения операции колеблется от пяти до шести месяцев и зависит от индивидуальных характеристик повреждения.

Эту же информацию подтвердили и многие хоккеисты, которые переносили аналогичные операции. В той же «Тампе» ранее через это проходили Кэллахан и Пойнт, и они выбывали из строя на аналогичный Кучерову срок. «Если форсировать восстановление, можно заплатить большую цену. Если вы повторно травмируете игрока, процесс реабилитации начнётся заново», — продолжает мысль врач «Анахайма».

«Он будет таким же, как год назад». Кучеров пропустил сезон НХЛ и возвращается в плей-офф Никита вернулся на лёд два месяца назад, а теперь готовится стать джокером «Тампы».

Так что обвинить «Тампу» в намеренном обмане НХЛ сложно. «Молнии» просто перехитрили потолок зарплат, элегантно воспользовавшись ситуацией, которая идеально складывалась в их пользу. Теперь «Лайтнинг» получили к главным матчам сезона полностью готового Кучерова, и Никита с первой же игры снова начал показывать, каким игроком он является.

Станут ли такие истории примером для других клубов лиги? Я бы не стал ждать, что такие случаи будут поставлены на поток. Ведь именно медицинский штаб лиги даёт окончательное заключение о помещении игрока в долгосрочный список травмированных как раз таки во избежание попыток с искусственным обходом потолка зарплат. Так что вряд ли сейчас клубы один за одним начнут выводить своих звёзд из состава на регулярку, чтобы лучше подготовить их к плей-офф. К тому же не все обладают россыпью игроков первой величины, чтобы убирать одного из них из состава и не сомневаться в своём выходе в плей-офф.