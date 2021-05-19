«Впервые я зол на Капризова». Удаление россиянина лишило «Миннесоту» шанса на спасение

Подножка от Кирилла была весьма некстати, но «Уайлд» проиграли этот матч «Вегасу» ещё во втором периоде.

В первом матче серии между «Вегасом» и «Миннесотой» «дикарям» удалось выгрызть победу в овертайме. Команда Капризова вообще смотрелась здорово против фаворита и порой заставляла Марка-Андре Флёри совершать какие-то невообразимые сейвы.

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Российский новичок «Уайлд» был очень заметен, и, хоть не смог ни забить, ни набрать очки, заслужил признание после той встречи.

В начале второй игры показалось, что команды вновь планируют добраться до овертайма без заброшенных шайб. Полматча полевые хоккеисты «Вегаса» и «Миннесоты» не могли расколдовать ворота Тальбо и Флёри, причём у голкипера «рыцарей» вновь было больше работы.



Но на 33-й минуте Мэтт Дамба дальним броском всё же прошил Цветочка и тем самым открыл голевой кран.

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Уже через 18 секунд «Вегас» сравнял счёт: Маршессо нанёс фантастический бросок в ближнюю «девятку»! А ещё через 5 минут Алекс Так с пятачка вогнал шайбу в ворота Тальбо, забив, как выяснилось позже, победный гол этой встречи.

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«Миннесота», разумеется, попыталась отыграться. Заметнее всех был Капризов, который и по воротам бросал, и передачами партнёров находил, да и вообще провёл на льду больше всего времени среди форвардов «Уайлд».

Но, к сожалению, вышло так, что именно Кирилл на последних минутах основного времени отобрал у «Миннесоты» последние шансы спасти эту встречу. В средней зоне он совершил явную подножку на Маршессо, отправился в штрафной бокс, а через 47 секунд Так реализовал большинство, сняв все вопросы о победителе матча.



Видео нарушения Капризова.

3:1, победа «Вегаса», который сравнивает счёт в серии. А вратарь «рыцарей» Марк-Андре Флёри, совершивший 34 сейва, стал лучшим игроком матча и вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству побед вратарей в матчах плей-офф Кубка Стэнли.



Что касается Капризова, то его удаление стало предметом бурных обсуждений среди фанатов «Миннесоты». «Впервые я действительно разозлился на Капризова», — написал в «твиттере» один из них. Другие отмечали, что хоть Кирилл и подвёл команду, но есть вопросы к последовательности действий арбитров. «Вот подножка на Цукарелло примерно за 4 минуты до конца основного времени. Не понимаю, чем это отличается от того, что сделал Капризов. Обе подножки были очевидными», — отметил пользователь, сопроводив свой твит видео.



Видео.



При этом, разумеется, нельзя говорить, что удаление россиянина стало ключевым в матче. «Миннесота» и так проигрывала в счёте и не факт, что «дикари» смогли бы отыграться за эти полторы минуты и не пропустили, например, в пустые ворота.



А Капризов в следующих матчах ещё обязательно себя покажет, заставив забыть об этом не самом приятном инциденте.