Некоторые стали тренерами, другие пережили семейные трагедии, а чья-то жизнь и вовсе оборвалась.

Легенды сборной России конца 90-х. Как играли на чемпионатах мира и что с ними сейчас

В рамках очередного исторического материала мы решили вспомнить о легендарных российских хоккеистах, выступавших на чемпионах мира в конце 1990-х — начале 2000-х годов, сделав акцент на эпоху, предшествовавшую появлению у руля национальной команды тренеров Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина.

Вратари

Максим Соколов

Соколов закончил карьеру в Нижнекамске, но до этого легенда питерского и омского хоккея долгое время защищал цвета сборной России. Максима начали вызывать в сборную как раз в конце 90-х, но до золотых медалей первенства вратарю добраться так и не удалось. Пришлось довольствоваться бронзой и серебром, а всего на чемпионатах мира Соколов побывал семь раз.

Что с ним сейчас

Пережил личную семейную трагедию — лишился супруги, которую убил собственный сын. После всех событий Максим смог вернуться к нормальной жизни и продолжил заниматься тренерской деятельностью. В минувшем сезоне отработал тренером вратарей в команде МХЛ СКА-1946.

Егор Подомацкий

Ещё один прославленный и уважаемый болельщиками вратарь, не отказывавшийся от вызовов в сборную. Любимец ярославской публики с раннего возраста начал демонстрировать свой талант, в итоге обратив на себя внимание тренеров сборной России. Всего в активе Подомацкого шесть чемпионатов мира и одно серебряная медаль, завоёванная в Швеции в 2002 году.

Что с ним сейчас

Как и Соколов, работает тренером вратарей, но в первой команде. В «Локомотиве» довольны Егором, он на хорошем счету и прекрасно справляется со своими обязанностями в штабе Андрея Скабелки.

Фото: photo.khl.ru

Защитник

Дмитрий Калинин

Калинин – в тройке рекордсменов сборной России по сыгранным на чемпионатах мира матчам. В активе Дмитрия 72 встречи, больше только у Александра Овечкина и Ильи Ковальчука, но это уже другое, более молодое поколение. На свой первый взрослый чемпионат мира защитник поехал в сезоне-2001/2002 из «Баффало», в дальнейшем трижды став чемпионом мира. Всего же в активе Дмитрия участие в девяти чемпионатах мира и шесть (!) медалей турнира на любой вкус и цвет. Великий!

Что с ним сейчас

Сезон-2019/2020 провёл в родном «Тракторе», где постепенно готовился завершать карьеру. Думается, что в 40 лет Дмитрию пора отправляться на покой. Скорее всего, защитник в ближайшее время официально повесит коньки на гвоздь и приступит к тренерской работе. Как, например, Виталий Атюшов или Алексей Семёнов.

Нападающие

Алексей Яшин

Капитан Россия, как называли Яшина, долгое время был лидером сборной и её идейным вдохновителем. Яшин – четвёртый (сразу после Калинина) в списке долгожителей национальной команды. 59 матчей за россиян на ЧМ и 40 (24+16) очков говорят о многом. Только вдумайтесь, форвард успел сыграть на девяти (!) турнирах, сумев выиграть золотую медаль в далёком 1993 году.

Что с ним сейчас

Активно пробовал себя в роли хоккейного эксперта и телекомментатора. Проводит мастер-классы для юных хоккеистов, участвует в благотворительных акциях. В 2018 году во время Олимпиады в Пхёнчхане нападающий работал экспертом на канадском канале CBC. Яшин — известный инвестор, который грамотно вкладывает свои деньги. Алексей является совладельцем клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс».

Валерий Карпов

Карпов сыграл на пяти чемпионатах мира, выиграл золотые медали в Германии в 1993 году и серебряные в Швеции в 2002 году. На триумфальном турнире Карпов в восьми матчах набрал 9 (5+4) очков. Без уроженца Челябинска, прославленного правого нападающего сборную порой просто нельзя было представить.

Что с ним сейчас

По официальной версии, летом 2014 года в состоянии алкогольного опьянения споткнулся и упал с лестницы. Попал в реанимацию и находился в состоянии комы. 10 октября 2014 года Валерий Карпов скончался в больнице. Увы, но жизнь Карпова оборвалась слишком рано…

Фото: photo.khl.ru

Максим Сушинский

Сушинского можно смело назвать многолетним вожаком и легендой сборной России. 48 матчей Максима на мировых форумах превратились в 29 (15+14) очков, одну золотую и две серебряные медали. На свой первый турнир Су-33 поехал как раз в конце 90-х годов, позднее став постоянным членом национальной команды.

Что с ним сейчас

Ещё совсем недавно Сушинский работал на должности президента «Авангарда», но позднее покинул занимаемый пост, а должность президента в клубе была упразднена. Максим известен как хороший бизнесмен, у которого есть собственные салоны по продаже автомобилей. Талантливый человек талантлив во всём.

Андрей Коваленко

Русский танк Андрей Коваленко был мощным и настырным нападающим с невероятным характером. До золотых медалей мировых первенств, правда, Андрей так и не добрался, завоевав лишь серебро в 2002 году. Всего Коваленко сыграл на четырёх чемпионатах мира, начав свой путь на этом турнире ещё в начале 90-х.

Что с ним сейчас

Коваленко долгое время руководил профсоюзом игроков и тренеров КХЛ и ВХЛ, после чего решил заняться политикой и стал депутатом Государственной Думы России от Ярославля. Воспитывает сына Николая, который прошлый сезон провёл в составе «Локомотива».

Александр Прокопьев

У Прокопьева 49 матчей за сборную на ЧМ, 27 (13+14) набранных очков. Александр, как и многие из этого списка, выиграл серебряные медали чемпионата мира 2002 года, а всего ездил на мировые первенства семь раз. Согласитесь, солидный показатель. Жаль, что до медалей высшего достоинства добраться не удалось.

Что с ним сейчас

После завершения профессиональной карьеры игрока Прокопьев приступил к тренерской деятельности. Буквально на днях было объявлено, что хоккейный клуб «Зауралье» и главный тренер Александр Прокопьев прекратили сотрудничество в связи с истечением срока действия контракта. Прокопьев находился на посту с 10 ноября 2020 года, под его руководством курганцы не сумели пробиться в плей-офф, заняв 20-е место по итогам регулярного чемпионата ВХЛ – Кубка Шелкового пути.