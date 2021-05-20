Свечников вырезал шикарную передачу на Ахо! «Каролина» мощно начала плей-офф Кубка Стэнли

Первый матч противостояния с «Нэшвиллом» «Каролина» выиграла с большим преимуществом, как игровым, так и на табло. Неудивительно, что собравшиеся на арене в Роли 12 тыс болельщиков «ураганов» не ожидали сегодня от своих любимцев ничего другого кроме повторения результата.

В составе «Харрикейнз» по сравнению с предыдущей игрой произошло несколько изменений. Во-первых, из-за повреждения сегодняшнюю встречу был вынужден пропустить один из лидеров обороны и один из главных претендентов на «Леди Бинг Трофи» Джейккоб Славин. Его место в заявке занял Джейк Гардинер. Во-вторых, проведший первый матч в третьем звене Андрей Свечников был переведён в ведущую тройку к Себастьяну Ахо и Теуво Терявяйнену, а Нино Нидеррайтер и Уоррен Фёгеле были спущены во второе и третье сочетания соответственно.

Связка Ахо и Свечникова дала результат, но только при игре в большинстве. Россиянин, отличившийся в пустые ворота в предыдущей игре, на этот раз помог отличиться финну, который в первом матче не сказал своего слова. Получив от Даги Хэмилтона шайбу у левого круга вбрасывания, Андрей сделал вид, что будет бросать с кистей, но вместо этого шикарным скрытым пасом нашёл на противоположном фланге 20-го номера хозяев, который в касание расстрелял ворота соотечественника Юусе Сароса.

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После этой шайбы, заброшенной в середине первого периода, наступило голевое затишье. «Каролина» создавала не так много моментов у ворот соперника, а «Нэшвилл», несмотря на все старания, никак не мог пробить поймавшего кураж и все направленные в его сторону броски Алекса Недельковича. Оставшееся время игры команды проводили в постоянной борьбе, время от времени переходящей в грубость – за подобные акты соперники были наказаны 7 раз. Свечников даже дал отпор Экхольму в жесткой потасовке.

Было бы логично предположить, что в третьем периоде «Предаторз» активизируются и постараются отыграть минимальное отставание, однако подопечные Роба Бриндамора не дали им этого сделать, переиграв и перебросав оппонентов в решающем отрезке матча.

За две минуты до конца встречи все зрители «PNC-Арены» поднялись на ноги, а «Нэшвилл» снял вратаря. Давление болельщиков хозяев оказалось гораздо сильнее натиска гостей и помогло «Харрикейнз» забить ещё дважды. Сперва Себастьян Ахо после выброса шайбы из собственной зоны Бреттом Песке первым догнал игровой снаряд, не дав случиться пробросу, и с острого угла в касание направил его в пустые ворота. А спустя 25 секунд поборовшийся за воротами совсем обескураженных и выключившихся из борьбы «хищников» Уоррен Фёгеле отдал пас находившемуся в одиночестве на пятачке Джордану Стаалу, но шайба, отскочив от конька игрока «Предаторз», предательски залетела в сетку, сделав счёт разгромным. В оставшиеся полминуты «Нэшвилл» не хватило хотя бы на один гол. Неделькович оформил свой первый шат-аут в плей-офф, а его команда снова обыграла соперников с преимуществом в три шайбы.

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По окончании встречи «кучка придурков» традиционно отпраздновала победу с болельщиками – на это никогда не надоест смотреть.

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«Каролина» мощно начала плей-офф и благодаря двум выигранным домашним матчам сделала серьёзную заявку на проход в следующий раунд. Однако ей ещё предстоит пройти серьёзную проверку – теперь серия переезжает в Нэшвилл, где «хищников» будет ожидать не менее сильная поддержка, чем та, что была оказана «ураганам».