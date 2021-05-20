«Уход из «Ак Барса» — обоюдное решение. Хотел другой игры и иного статуса»

После неудачного выступления в минувшем плей-офф КХЛ московское «Динамо» осуществило коренные перестановки в своём составе. На трансферном рынке бело-голубые проводят основательную компанию, и одним из новичков команды стал нападающий Михаил Фисенко. 30-летний форвард находился на контракте с «Ак Барсом», который был рассчитан до конца следующего сезона, однако Фисенко принял решение расторгнуть соглашение с казанским клубом и пополнить стан столичного клуба. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» выпускник СДЮШОР «Динамо» 2007 года рассказал о причинах своего ухода из столицы Татарстана, объяснил мотивацию переезда в Москву, вспомнил прошлый сезон и заявил о готовности защищать Вадима Шипачёва, если против него будут вести грязную игру.

«Уход из «Ак Барса» — обоюдное решение. Я хотел другой игры и другого статуса»

— Ваш переход из «Ак Барса» в «Динамо» — один из главных трансферов московского клуба. Какие первые ощущения?

— Я перешёл в топ-клуб, который обладает хорошим боевым коллективом и в новом сезоне будет бороться за Кубок Гагарина.

— Насколько я понимаю, расторжение контракта с «Ак Барсом» произошло по вашей инициативе. Почему приняли решение пойти на такой шаг?

— Это было наше совместное решение с руководством казанского клуба. Не совсем всё хорошо у нас было в этом сезоне. Я показал не совсем свою игру – и руководство было мной не совсем довольно. Я хотел другой игры и пребывания в другом статусе, поэтому поговорили с руководством и приняли обоюдное решение о расторжении контракта.

— В минувшем сезоне, когда подписывали контракт с казанским клубом, вы сказали: «С «Ак Барсом» больше шансов выиграть Кубок Гагарина, чем с «Авангардом». Сейчас не жалеете о том решении, тем более что в плей-офф проиграли бывшему клубу?

— На момент тех слов я действительно хотел остаться в Казани, и мне казалось, что мы являемся командой, достойной Кубка Гагарина. Однако в плей-офф нашлась команда, которая была сильнее нас. «Ак Барс» всегда борется за кубок, но в этом году у нас не получилось.

«Нельзя говорить, что «Авангарду» повезло. Чемпионов не судят»

— Александр Бурмистров в своём интервью заявил, что «Ак Барс» выглядел сильнее в той серии, а «Авангарду» просто повезло. А на ваш взгляд, в чём омский клуб оказался лучше вас?

— Если команда выигрывает Кубок Гагарина, нельзя говорить, что ей повезло. Я считаю, что «Авангард» заслужил чемпионство. А если рассуждать о том, чего не хватило нам… Понятно, что была седьмая игра, в которой нам не хватило совсем чуть-чуть. И, наверное, на этот вопрос лучше ответит тренерский штаб команды. Моё мнение – «Авангард» был терпеливее нас, и их исполнительское мастерство оказалось выше нашего. Может быть, те голы, которые они забили, и не были красивыми, но они были забиты в нужное время, что и принесло им победы.

— Серия с «Авангардом» оказалась примечательной тем обстоятельством, что все матчи завершались в пользу гостевой команды. Этому есть логическое объяснение?

— Знаете, можно очень долго говорить на тему того, почему так получилось. Но, с другой стороны, какая разница, где выигрывать матчи? «Авангард» взял четыре матча на выезде и вышел в следующий раунд. Почему мы не смогли выиграть эти четыре игры? Наверное, в каких-то матчах мы выглядели предпочтительнее соперника, но каждый хоккеист согласится играть хуже соперника, но при этом выигрывать матчи. Нет смысла сейчас рассуждать – кто играл сильнее, кто слабее – чемпионов не судят.

— За финальной серией следили или отрешились от хоккея после завершения сезона для вашей команды?

— Было большое опустошение после вылета из плей-офф и какого-то желания продолжать смотреть хоккей не испытывал. Старался смотреть мельком – и какие-то игры увидеть удалось, но не полностью. Пользуясь случаем, хочу поздравить «Авангард» с заслуженной победой.

— Многие отмечают, что «Ак Барс» обладал отличным составом, который в это межсезонье стремительно развалился. У вас есть объяснение, почему столько игроков в один момент покинули клуб?

— Вы же понимаете, что когда происходят какие-либо перестановки, то, в первую очередь, здесь совпадает как желание игрока, так и намерения руководства. Не может быть такого, чтобы одна сторона была «за», а другая – «против». Если игрок действительно нужен команде, то клуб должен сделать всё возможное, чтобы его оставить. Поэтому те переходы, которые случились, зависят от видения руководства «Ак Барса» и взгляда тренерского штаба на свою команды.

— Какие впечатления остались от совместной работы с Квартальновым?

— Я просто скажу коротко – он хороший тренер. И всё.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Михаила Фисенко.

«Предложение от «Динамо» было приоритетом, как только узнал о нём»

— Перешли в «Динамо» спустя 14 лет после выпуска из школы. Считаете ли вы этот клуб родным для себя или всё-таки такой командой является магнитогорский «Металлург»?

— Магнитогорск – это место, где я родился и провёл первую часть детской школы. А «Динамо» – это клуб, школу которого я закончил, а затем четыре года играл за вторую команду. У меня осталось много знакомых, и очень приятно, что так сложилась судьба, и я вернулся туда, где и начинал свою карьеру.

— За время профессиональной карьеры ранее когда-нибудь возникала возможность сыграть за «Динамо»?

— Если честно, даже не знаю таких подробностей. В любом случае всеми переговорами занимается агент, и, наверное, о всех возможных вариантах я не получаю информации.

— А сейчас имелись другие варианты для продолжения карьеры или «Динамо» с самого начала было в приоритете?

— Как только я узнал о предложении от «Динамо», этот вариант стал для меня приоритетным. Много воспоминаний связано с этим клубом, к тому же команда будет бороться за Кубок, поэтому всё сложилось воедино.

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— Вы почти всю карьеру на взрослом уровне провели под 11-м номером. В «Динамо» он выведен из обращения в честь Александра Мальцева. Уже определились с новым номером?

— Ещё не думал об этом, потому что только на днях со мной связался главный тренер Алексей Кудашов. Я только познакомился с персоналом клуба, и до обсуждения игрового номера дело ещё не дошло.

— А игра под 11-м номером как-то связана с Мальцевым?

— Нет, просто в какой-то момент мне достался этот номер, и я не менял его на протяжении карьеры.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«В Казани иногда одевался на игру 13-м нападающим, а хочется быть в составе и приносить пользу команде»

— Так получилось, что в это межсезонье состав «Динамо» одновременно пополнили сразу три бывших игрока «Ак Барса» – Станислав Галиев, Андрей Педан и теперь вы. Уже обсудили с ними свой переход?

— Да, мы обменялись смсками. Я очень рад, что два таких хороших хоккеиста будут играть за московское «Динамо».

— Кроме бывших «барсов» знаете лично кого-то из игроков «Динамо»?

— Со многими игроками пересекались в течение хоккейной карьеры, а сегодня мне позвонил Даня Тарасов, с которым мы 10 минут отлично поболтали.

— Как прошёл первый разговор с Кудашовым?

— Алексей Николаевич кратко рассказал о своём видении на меня как на игрока и поведал о концепции игры команды. Также он сказал, что нужно очень хорошо подготовиться к предсезонке. Получился короткий диалог, по сути, знакомство друг с другом.

— В начале интервью вы рассказали, что были не совсем довольны игровой ролью в «Ак Барсе», а в «Динамо» очень высокая конкуренция среди центральных нападающих – есть Шипачёв и Линдберг, которые играют в топ-6. Вы готовы продолжать играть в боттом-6?

— Нет, наверное, я не совсем правильно выразился в самом начале. В Казани были такие моменты, что я одевался на игру 13-м нападающим и сидел. А у меня есть огромное желание проводить все матчи, для этого у меня есть силы и здоровье. Мне хочется быть в составе и приносить пользу команде.

«В «Динамо» собирается команда, способная сломать армейскую традицию финалов»

— Если против Шипачёва снова применят грязный силовой приём, готовы за него заступиться?

— Вообще без проблем.

Михаил Фисенко против Вадима Шипачёва Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— За вами закрепилась репутация человека, который имеет вес в раздевалке и создаёт позитивный микроклимат в команде. Согласны с такой характеристикой?

— Если так говорят, может быть, так оно и есть. Я стараюсь быть открытым и честным со всеми, поэтому всегда говорю прямолинейно. Люблю живое общение в раздевалке и всегда пытаюсь подбодрить и завести свою команду.

— Есть ощущение, что в новом сезоне «Динамо» наконец-то сможет преодолеть армейский барьер и пробиться дальше полуфинала Западной конференции, ведь в финале Запада все уже привыкли видеть только СКА и ЦСКА?

— Мы будем делать всё, чтоб сломать эту традицию их финалов. На этот год у нас собирается команда, которая способна это сделать. Мы приложим все усилия, чтобы оказаться в финале конференции.

— Жёсткий потолок зарплат пошёл на пользу лиге?

— Двоякий вопрос, на который можно по-разному ответить. Наверное, люди, принимавшие данное решение, лучше владеют ситуацией. Видимо, это решение было обусловлено какими-то фактами. В течение пары следующих лет ответ сам себя найдёт.