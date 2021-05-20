Овечкин провёл шикарный силовой приём. Отдал старый должок Бержерону, выкинув его за борт

Прошедшей ночью в Бостоне состоялся третий матч серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между «Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Эта встреча выдалась самой напряжённой в текущем противостоянии. Команды смогли выявить победителя только во втором овертайме. В основное время на голы Александра Овечкина и Ника Дауда хозяева ответили результативными бросками Тейлора Холла и Брэда Маршана. Для россиянина заброшенная шайба стала 70-й в Кубке Стэнли и 800-й за всё время его пребывания в НХЛ. Однако отметить юбилей победой Александру не удалось. Во второй дополнительной двадцатиминутке Крэйг Смит воспользовался неразберихой в обороне «Кэпиталз» и вывел свою команду вперёд в серии.

В этом матче продолжилась рекордная серия игр в НХЛ. Сегодняшняя игра стал 12-й в плей-офф подряд, когда исход встречи решила одна шайба.

В третьей части противостояния команды продолжили тренд, заданный в первых двух матчах. Игроки суммарно провели 117 силовых приёмов, но одному из самых важных из них удалось ускользнуть от внимания как журналистов, так и болельщиков.

За 22 секунды до конца второго периода форвард хозяев Патрис Бержерон оказался с шайбой около собственной скамейки и вбросил игровой снаряд в зону «Вашингтона». Едва клюшка канадца рассталась с желанным для каждого зрителя на трибунах сувениром, к 37-му номеру «мишек» со стороны центра площадки подъехал Александр Овечкин и мощным силовым приёмом выкинул первого центра «Бостона» за борт.

Видео можно посмотреть здесь.

Несмотря на всю эпичность момента, на нём не сделали акцента ни комментаторы встречи, ни журналисты, ни болельщики: в социальных сетях фамилии Овечкина и Бержерона можно встретить вместе только в предсказаниях автора гола в возможном овертайме. При этом выбор пользователями сети Александра выглядит самонадеянно – ни одна из уже 70 шайб россиянина в плей-офф не была заброшена в дополнительное время.

Но вернёмся к силовому. Вероятно, приём Овечкина ускользнул от глаз зрителей, поскольку произошёл на краю кадра трансляции, в то время как основной фокус был на шайбе, которая к тому времени уже находилась в зоне «Кэпиталз».

Для капитана «столичных» этот силовой стал в каком-то роде возвращением долга Бержерону за хит шестнадцатилетней давности. Тогда ещё совсем юные хоккеисты, которым было по 19 лет, сошлись в финале молодёжного чемпионата мира – 2005, закончившегося разгромной победой канадцев (6:1). И именно Бержерон был тем, кто вывел капитана нашей сборной из игры, проведя мощный силовой. С тех пор Александр стал образцом стойкости на льду и приобрёл славу несокрушимого хоккеиста, пропустив всего 40 матчей за 16 сезонов в НХЛ. А Бержерон так и остался единственным игроком, которому удалось нанести россиянину серьёзную травму посредством силового приёма.

Но едва ли этот своеобразный реванш принёс Овечкину настоящее удовольствие. Да, на момент силового «Кэпиталз» вели в счёте, а сам Александр отметился заброшенной шайбой, и такой приём над капитаном соперника должен был поднять настроение лидеру «Вашингтона». Но в третьем периоде Бержерон без всякого намёка на последствия после силового от Овечкина выдал голевую передачу Брэду Маршану, сравнявшему счёт, а в овертайме Крэйг Смит поставил точку в матче, окончательно сменив позитивный настрой Александра на абсолютный гнев. Сначала нападающий «Кэпиталз» в ярости сломал клюшку о борт, напугав вернувшегося в состав «столичных» Евгения Кузнецова, а затем наорал на допустивших роковую ошибку партнёров по команде.

Теперь Овечкину для исправления ситуации в серии («Вашингтон» уступает «Бостону» 1-2) необходимо прикладывать ещё больше усилий.