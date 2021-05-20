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Видео силового приёма Овечкина на Бержероне, хоккеист «Бостона» вылетел за борт

Овечкин провёл шикарный силовой приём. Отдал старый должок Бержерону, выкинув его за борт
Дмитрий Сторожев
Видео силового приёма Овечкина на Бержероне
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Момент, который не показали на повторах североамериканского ТВ.

Прошедшей ночью в Бостоне состоялся третий матч серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между «Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Эта встреча выдалась самой напряжённой в текущем противостоянии. Команды смогли выявить победителя только во втором овертайме. В основное время на голы Александра Овечкина и Ника Дауда хозяева ответили результативными бросками Тейлора Холла и Брэда Маршана. Для россиянина заброшенная шайба стала 70-й в Кубке Стэнли и 800-й за всё время его пребывания в НХЛ. Однако отметить юбилей победой Александру не удалось. Во второй дополнительной двадцатиминутке Крэйг Смит воспользовался неразберихой в обороне «Кэпиталз» и вывел свою команду вперёд в серии.

В этом матче продолжилась рекордная серия игр в НХЛ. Сегодняшняя игра стал 12-й в плей-офф подряд, когда исход встречи решила одна шайба.

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В третьей части противостояния команды продолжили тренд, заданный в первых двух матчах. Игроки суммарно провели 117 силовых приёмов, но одному из самых важных из них удалось ускользнуть от внимания как журналистов, так и болельщиков.

За 22 секунды до конца второго периода форвард хозяев Патрис Бержерон оказался с шайбой около собственной скамейки и вбросил игровой снаряд в зону «Вашингтона». Едва клюшка канадца рассталась с желанным для каждого зрителя на трибунах сувениром, к 37-му номеру «мишек» со стороны центра площадки подъехал Александр Овечкин и мощным силовым приёмом выкинул первого центра «Бостона» за борт.

Видео можно посмотреть здесь.

Несмотря на всю эпичность момента, на нём не сделали акцента ни комментаторы встречи, ни журналисты, ни болельщики: в социальных сетях фамилии Овечкина и Бержерона можно встретить вместе только в предсказаниях автора гола в возможном овертайме. При этом выбор пользователями сети Александра выглядит самонадеянно – ни одна из уже 70 шайб россиянина в плей-офф не была заброшена в дополнительное время.

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Но вернёмся к силовому. Вероятно, приём Овечкина ускользнул от глаз зрителей, поскольку произошёл на краю кадра трансляции, в то время как основной фокус был на шайбе, которая к тому времени уже находилась в зоне «Кэпиталз».

Для капитана «столичных» этот силовой стал в каком-то роде возвращением долга Бержерону за хит шестнадцатилетней давности. Тогда ещё совсем юные хоккеисты, которым было по 19 лет, сошлись в финале молодёжного чемпионата мира – 2005, закончившегося разгромной победой канадцев (6:1). И именно Бержерон был тем, кто вывел капитана нашей сборной из игры, проведя мощный силовой. С тех пор Александр стал образцом стойкости на льду и приобрёл славу несокрушимого хоккеиста, пропустив всего 40 матчей за 16 сезонов в НХЛ. А Бержерон так и остался единственным игроком, которому удалось нанести россиянину серьёзную травму посредством силового приёма.

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Но едва ли этот своеобразный реванш принёс Овечкину настоящее удовольствие. Да, на момент силового «Кэпиталз» вели в счёте, а сам Александр отметился заброшенной шайбой, и такой приём над капитаном соперника должен был поднять настроение лидеру «Вашингтона». Но в третьем периоде Бержерон без всякого намёка на последствия после силового от Овечкина выдал голевую передачу Брэду Маршану, сравнявшему счёт, а в овертайме Крэйг Смит поставил точку в матче, окончательно сменив позитивный настрой Александра на абсолютный гнев. Сначала нападающий «Кэпиталз» в ярости сломал клюшку о борт, напугав вернувшегося в состав «столичных» Евгения Кузнецова, а затем наорал на допустивших роковую ошибку партнёров по команде.

Теперь Овечкину для исправления ситуации в серии («Вашингтон» уступает «Бостону» 1-2) необходимо прикладывать ещё больше усилий.

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