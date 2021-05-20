Чехи почувствовали себя фаворитами? Перед стартом ЧМ тренировали голы в стиле Гранлунда

Уже завтра матч с Россией. На чемпионате мира в Риге чешская команда является одним из главных претендентов на золотые медали.

21 мая в Латвии стартует чемпионат мира 2021 года по хоккею. В матче-открытии турнира сыграют сборные Чехии и России. Пожалуй, впервые за долгие годы наша команда не относится к числу основных претендентов на золотые медали мирового первенства. В заявке сборной России сразу 16 дебютантов чемпионата мира, и целый ряд позиций в составе команды Валерия Брагина вызывает определённые вопросы.

В свою очередь, чешская сборная приехала в Ригу, сумев собрать очень приличный ростер. В заявку чехов вошли ведущий атакующий защитник «Детройта» Филип Гронек, его одноклубник и шестой номер драфта НХЛ 2018 года нападающий Филип Задина, обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона», а ныне ещё один игрок «красных крыльев» нападающий Якуб Врана, один из ключевых центров «Рейнджерс» Филип Хитил и второй снайпер «Чикаго» в минувшем регулярном чемпионате НХЛ Доминик Кубалик. Первым номером чешской сборной является свежеиспечённый обладатель Кубка Гагарина голкипер «Авангарда» Шимон Грубец, а центральную ось нападения цементирует один из лучших игроков в истории КХЛ нападающий швейцарского «Цуга» Ян Коварж.

На мой взгляд, именно подопечные Филипа Пешана являются одними из главных фаворитов предстоящего чемпионата мира. Свою силу чешская сборная показала и в заключительном матче Евротура, разгромив российскую команду со счётом 4:0. Впрочем, в той игре соперники играли далеко не оптимальными составами. Завтра же ростеры команд уже будут абсолютно боевыми.

Да и сама чешская команда, похоже, почувствовала себя фаворитом ЧМ. Накануне чешское издание Hokej.cz в своём YouTube-канале опубликовало кадры с одной из тренировок «народной команды», на которой Ян Дуфек, Карел Плашек и Матей Блюмель соревновались в бросках в стиле Микаэля Гранлунда. В 2011 году финский форвард в полуфинале чемпионата мира оформил лакросс-гол в ворота голкипера сборной России Константина Барулина, вписав одну из самых памятных страниц в истории турнира.

Самым успешным на чешской тренировке оказался Плашек, реализовавший все пять попыток. Блюмель отстал от партнёра по команде на один точный бросок, тогда как Дуфек смог исполнить только одну попытку из пяти. После завершения состязания проигравшие хоккеисты под пристальным взором победителя выполнили традиционные для таких конкурсов отжимания.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Hokej.cz.

Впрочем, 20-летнему Плашеку его умения завтра точно не пригодятся. Молодой чех наряду с 24-летним Дуфеком в окончательный состав своей сборной не вошёл. А вот 20-летний нападающий «Динамо» (Пардубице) Блюмель на турнир в Ригу отправился, и многие болельщики чешской команды в комментариях надеются увидеть от Матея гол в стиле «лакросс» на мировом первенстве. Так что российскому голкиперу Александру Самонову необходимо сохранять бдительность, когда Блюмель будет находиться с шайбой за его воротами.