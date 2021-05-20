«Здесь за вами не было танков, и вы проиграли». Как чехи мстили нашим за Пражскую весну

Пожалуй, главным хоккейным противостоянием в истории принято считать соперничество Канады и СССР/России. Ледовая война между этими хоккейными державами началась в 70-е годы прошлого века и не утихает до сих пор. Однако есть ещё одна сборная, с которой у нашей национальной команды сложились непростые отношения, подкреплённые мощным политическим подтекстом.

В августе 1968-го войска Советской армии вторглись в Чехословакию, установив режим военной оккупации. Через несколько дней уже в дипломатической форме был подписан договор, означавший сворачивание всех демократических преобразований в ЧССР. Документ, фактически ликвидировавший все достижения Пражской весны, добровольно был подписан членами чехословацкой делегации во главе с Александром Дубчеком, но народ этой страны, разумеется, не простил СССР такое вторжение и силовое подавление либеральных реформ. Антисоветские настроения в ЧССР обострились до предела, а хоккей стал, пожалуй, единственной площадкой, где чехословаки могли дать достойный отпор «советским оккупантам».

«Холик мечтал превратить клюшку в реальный автомат». Месть Советам за Пражскую весну

После матча на Олимпиаде в Гренобле сборные СССР и ЧССР должны были встретиться в декабре 1968-го на втором розыгрыше турнира на призы газеты «Известия», однако чехословацкие власти из-за августовских событий отказались присылать в Москву хоккейную команду. Очевидно, руководители ЧССР с нетерпением ждали весны 1969 года – Чехословакия должна была принимать чемпионат мира, и можно было представить, какой горячий приём ожидал советскую команду.

Впрочем, это понимали и в ИИХФ. Международная федерация хоккея не могла допустить, чтобы турнир превратился в арену разборок на почве политических противоречий (в Чехословакии на тот момент продолжали стоять советские танки) и перенесла мировой форум в Стокгольм. Чехословаки, лишившиеся домашнего турнира, поехали в Швецию с одной-единственной целью – обыграть русских. На родине хоккеистов провожали лозунгом: «Они нам танки, мы им – бранки (шайбы)!».

Перед ЧМ-1969 формат проведения чемпионатов мира был несколько изменён – число участников сократили с восьми до шести и учредили второй круг. Из-за этого сборные СССР и ЧССР провели целые две встречи в Швеции, и, к ликованию всей Чехословакии, оба матча советская команда проиграла. Впервые в своей истории «Красная машина» дважды за один турнир уступила одному и тому же сопернику.

Впрочем, вряд ли кто-то до ЧМ-1969 выходил против СССР не играть, а воевать. Настрой у чехословаков был просто сумасшедший. «Лидер ЧССР Вацлав Недомански махал клюшкой, как бейсбольной битой. Я был почти уверен, что без драки не обойдётся. Русские сражались отчаянно, но чехи были очень злы», — вспоминал события первой игры между соперниками канадский журналист и эксперт Рэд Фишер.

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В том матче чудеса в воротах сборной ЧССР творил Владимир Дзурилла, не позволивший мощному советскому нападению забросить ни одной шайбы, а чехословакам удалось дважды огорчить Виктора Зингера. Первый же гол в ворота сборной СССР в исполнении защитника Сухи показал, насколько взвинчены соперники: Недомански своим весом буквально снёс ворота и что-то яростно прокричал в лицо Зингеру, а Ярослав Голик наотмашь ударил клюшкой по перекладине, едва не задев вратаря.

Чехословакия после той победы праздновала так, будто уже выиграла чемпионат мира, но это была не просто хоккейная победа, а воплощение всенародной мести. Оно и понятно: в лице ни в чём не повинных советских хоккеистов чехословаки видели истинных врагов нации, осуществивших бесцеремонный захват Праги. В ликовании сборную ЧССР, кстати, поддерживали и хозяева турнира шведы, да и весь мир Запада, осудивший действия СССР в августе 68-го. «Поэтому, когда во время матча на поле внезапно выскочил некий молодой чехословацкий эмигрант с плакатом на груди «Мы не боимся Советов», шведские стражи порядка не стали мешать ему подольше пробыть на льду, чтобы все присутствующие (а также телезрители) смогли вдоволь насладиться его протестом», — пишет Фёдор Раззаков в книге «Российский хоккей: от скандала до трагедии».

Фото: Ice-hockey-stat.com

Поражение не помешало сборной СССР занять первое место в группе по итогам первого круга, но оно было воспринято болезненно. Так, Анатолий Тарасов даже был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Великий тренер к тому моменту уже перенёс два инфаркта, и третий грозил летальным исходом, но в Стокгольме всё обошлось. Через неделю, в день второго матча с чехословаками на турнире, Тарасов уже вновь находился на скамейке советской сборной.

«Некоторые игроки заклеивали красную звезду на своих джерси изолентой»

Разумеется, команда ЧССР снова вышла воевать, ведь лучше одной победы над Советами, могла быть только вторая победа! К тому же этот успех мог помочь чехословакам выиграть долгожданное золото чемпионата мира. В этот раз советским хоккеистам удалось пробить Дзуриллу целых три раза, но Чехословакия выиграла 4:3, а автор победной шайбы Ярослав Холик после своего гола порадовал публику: упал на лёд, и, имитируя клюшкой автомат, принялся «расстреливать» советскую скамейку запасных. «Холик воспринял ввод советских танков в Прагу болезненнее всех. Ярдо дрался с вашими хоккеистами и мечтал превратить клюшку в реальный автомат», — рассказывал в интервью «Спорт-экспрессу» капитан сборной ЧССР на ЧМ-1969 Йозеф Голонка.

Фото: Ice-hockey-stat.com

«Некоторые игроки заклеивали чёрной изолентой красную звезду на своих джерси. А после матча вся команда отказалась пожимать руки советским игрокам. Их тренер Питнер на пресс-конференции иронично извинился за это, сказав, что обычно проигравшие едут поздравлять победителей», — вспоминал хоккейный историк Ян Калоус.

Кстати, Голонка, которого на ОИ-1968 Тарасов назвал фашистом, оказался единственным игроком из чехословацкой сборной, кто выехал на послематчевое рукопожатие. «Я как капитан вышел на эту церемонию — чтобы нашей делегации не пришлось платить штраф. А вот за отказ остальной команды пожимать руку сопернику денежное наказание предусмотрено не было. Я ехал вдоль строя советских ребят и объяснял им, что они остаются нашими друзьями, но сборная Чехословакии обязана выразить протест против ввода войск Варшавского Договора в страну», — объяснял Голонка в том же интервью.

«Здесь за вами не было танков, и вы проиграли»

Была и ещё одна интересная деталь. Хоть турнир от греха подальше и увезли из Праги, город в те дни дышала хоккеем. После матчей с ненавистными Советами чехословаки заполонили улицы столицы, чтобы всем вместе отпраздновать эти победы. В основном это были мирные демонстрации, но где-то они переходили в антисоветские протесты. Были и нападения на пражские офисы «Аэрофлота» и «Интуриста», а некоторые отчаянные болельщики не побоялись вступать в конфронтацию с советскими солдатами.

«Я никогда не видел чехов такими счастливыми. Город не испытывал такой радости со времён победы над нацистами в 1945 году.После второго матча я видел, как здоровые мужики, совершенно не похожие на обычных студентов, неспешно и спокойно швыряли большие булыжники по окнам «Аэрофлота». Полиция приехала, только когда все стёкла были побиты. А когда приехала, не стала ничего предпринимать», — вспоминал сотрудник посольства США Кеннет Скуг.

Без провокационных лозунгов тоже не обошлось. Люди выходили с плакатами «Сегодня Тарасов, завтра Брежнев», «Чехословакия 4 – Оккупанты 3», «Здесь за вами не было танков, и вы проиграли», орали на всю улицу «Русские – домой!».

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Любопытно, что сборная ЧССР выиграла два матча у великой советской команды, но всё равно осталась без золотых медалей! В последнем туре второго круга сборная СССР обыграла Канаду, а вот чехословаки со счётом 0:1 неожиданно уступили шведам. Сразу у трёх команд (СССР, ЧССР, Швеция) оказалось одинаковое количество очков и равенство по показателям личных встреч, и титул достался нашей команде только из-за лучшей разницы забитых/пропущенных шайб.

Впрочем, такой конфуз, кажется, не слишком расстроил чехословаков – задачу на турнир они выполнили с лихвой. Дома их встречали тысячи болельщиков, у многих из которых были плакаты, где вместо надписей были зафиксированы два победных счёта: 2:0 и 4:3.