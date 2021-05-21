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ЧМ по хоккею 2021, Россия — Чехия, прямой эфир Первый канал, где смотреть, дата и время, таблица

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Россия — Чехия на ЧМ-2021: прямая трансляция Первого канала, дата и время матча
Егор Торишный
ЧМ по хоккею 2021, Россия – Чехия
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Главное, что нужно знать перед стартовым матчем нашей команды на чемпионате мира — 2021.

Дата и время матча

21 мая сборная России проведёт стартовый матч чемпионата мира — 2021, проходящего в Латвии. Соперником наших ребят станет команда Чехии. Начало встречи в 16:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Расписание игр и турнирная таблица ЧМ-2021
ЧМ-2021. Группа A
21 мая 2021, пятница. 16:15 МСК
Россия
Не начался
Чехия

Прямая трансляция

Встречу в прямом эфире будет транслировать «Первый канал». Начало в 16:15 мск.

Права на видео принадлежат «Первому каналу». Посмотреть видео можно будет в официальном YouTube-аккаунте.

Материалы о матче

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Мнения экспертов

«Да, не у всех нхловцев есть возможность приехать, кого-то не отпускает клуб… Если русские сделали ставку на костяк игроков из КХЛ — это здорово. Российская лига — вторая по силе после НХЛ. Россия имеет все шансы на золотые медали. Почему нет? Допускаю, что по итогу они и станут чемпионами мира. Что касается матча с чехами, уверен, что российские хоккеисты начнут с победы. Первый матч важен, ни в коем случае нельзя проигрывать», — сказал олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис.

«Штаб сборной не форсирует события и продолжает думать над усилением состава. В первоначальной заявке три пятёрки, к игре с чехами присоединятся ещё, думаю, игроков пять-шесть — и в целом у нас получится весьма боеспособная команда. В ходе чемпионата ещё наверняка добавятся форварды Толчинский и Кузьменко. Первый провёл отличный плей-офф КХЛ, но, судя по всему, ещё не до конца восстановился, а второй должен добавить мощи команде. Относительно связки вратарей Самонов — Бочаров, на данный момент это оптимальный вариант. Федотов, на мой взгляд, пока им уступает. Всё же на чемпионате мира очень важное значение имеет международный опыт. Что касается шансов, то у меня нет сомнений, что наша команда будет бороться за медали», — поделился ожиданиями от матча известный тренер Анатолий Емелин.

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