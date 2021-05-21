Кто сыграет за сборную России на ЧМ. Разбираем состав нашей команды

Вратари

Александр Самонов

25 лет. 182 см, 76 кг. Клуб – СКА Санкт-Петербург

Если по сезону КХЛ не скажешь, кто из русских вратарей самый сильный, то международный опыт лучше всех у Самонова. Его опыт игры за сборную насчитывает уже три года. В этом сезоне ярко проявил себя на двух этапах Евротура. На декабрьском КПК в первом матче вкатывался, во втором много спасал и тащил команду к победе, в третьем и вовсе выглядел блестяще. В февральской Швеции отлично отыграл весь турнир.

Чего ждём от него на ЧМ: воспользоваться шансом всей жизни – на счастье себе, сборной и всей хоккейной России. Вратарь СКА знает, как побеждать финнов, шведов и чехов – надо просто выходить и играть хорошо. Оптимизм внушает умение Самонова прибавлять по ходу турнира. Держим кулаки за то, чтобы парень стал героем в Риге.

Иван Бочаров

26 лет. 187 см, 76 кг. Клуб – «Динамо» Москва

Регулярно вызывается в сборную начиная с 2018 года, несколько раз участвовал в Евротуре.

Чего ждём от него на ЧМ: успешно справляться с амплуа надежного сменщика. По «Динамо» голкиперу эта роль знакома.

Иван Федотов

24 года. 202 см, 92 кг. Клуб – ЦСКА Москва

В этом году дебютировал в сборной России. В КХЛ отлично играл за «Трактор» и пошел на повышение. В дни, когда Федотов готовился к ЧМ в составе национальной команды, было объявлено о его переходе в ЦСКА.

Чего ждём от него на ЧМ: чтобы сезон карьерного прорыва продолжался в тех матчах, которые выпадут на его долю на ЧМ.

Фото: fhr.ru

Первая пятёрка

Артём Зуб, защитник

25 лет. 188 см, 90 кг. Клуб – «Оттава» НХЛ

Один из самых опытных защитников сегодняшней сборной – дебютировал в национальной команде ещё 5 лет назад. Истинный спортсмен с приставкой «топ»: всегда на высоте и в лидерах, взял элитную планку и не опускается ниже неё. Свидетельства этому – и Кубок Гагарина — 2017, и успехи в свитере сборной, и способность с ходу стать незаменимым в канадской команде НХЛ.

Зуб заключает в себе лучшие качества истинно русского мужика из глубинки (он вырос и заиграл на Дальнем Востоке). Немногословный, без публичного пафоса – и при этом смелый, упорный, порядочный и надежный, как скала. Плечом к плечу с таким хочется идти хоть в разведку, хоть за золотом Олимпиады. Оно у защитника тоже есть – как и два комплекта медалей чемпионата мира. Нынешнее мировое первенство для него третье, что тут же заставляет вспомнить поговорку про арифметические предпочтения высших сил.

Чего ждём от него на ЧМ: спокойного дирижирования меньшинством, непрошибаемой защиты в формате «5 на 5», умения вырвать зубы атакующей линии любого соперника.

Никита Задоров, защитник

26 лет. 197 см, 110 кг. Клуб – «Чикаго» НХЛ

Интересно, что этот богатырь никогда не играл в КХЛ. Уехав в Америку в 17, стал примером крайне редкого достижения: пробился в НХЛ через низшие лиги. Но очень важно, что Задоров был и остается патриотом хоккейной России. Всегда, ещё со времен молодëжки, с удовольствием приезжает в национальную сборную. Вот и сейчас примчался на ЧМ в статусе игрока без контракта – это, согласитесь, сам по себе поступок.

У защитника великолепные человеческие качества. Искренний, уверенный в себе, на крупных турнирах даже в кулуарах не упускает шанса поддеть-высмеять игроков из Канады и США. Физически очень крепок, никогда не уклоняется от драк. Особенно когда надо защитить товарищей. Преданность команде крайне высока. Защитник публично говорит о том, что команда должна добиться успеха, быть в финале. Пример отличного настроя, желания правильно завести себя и партнеров.

Чего ждём от него ЧМ: мельниц в стиле Каспарайтиса, азарта, которым заразится вся скамейка и сбывшихся ожиданий от турнира.

Александр Барабанов, нападающий

26 лет, 179 см, 87 кг. Клуб – «Сан-Хосе» НХЛ

Один из самых талантливых уроженцев хоккейного Питера. И при этом скромный, старательный парень, готовый ради команды вынуть из себя всё и даже больше. В этом Барабанов похож на Зуба. В сборную-2021 приехал явно на позитиве, поскольку переломил неудачный карьерный тренд в свою пользу. Нападающий по вине агента прошлым летом попал в «Торонто», где ценят и уважают только своих канадцев. Но вытерпел трудности и лишения, а в концовке энхаэловской регулярки зажёг в «Сан-Хосе» (после обмена) и заработал новый контракт.

Ну а к выступлениям за сборные России привлекался с юных лет. За плечами Барабанова ЮЧМ, МЧМ, пятилетний опыт игры в главной команде, олимпийское золото. Нынешнее мировое первенство для него четвёртое, две медали уже есть. Как и два перстня за победу в Кубке Гагарина (тем же самым в этом составе сборной может похвастать только Толчинский).

Чего ждём от него на ЧМ: первое звено и старательный работяга, который может забить в любой момент – не такое уж редкое сочетание в современной истории сборной России. В 2012-м был бенефис у Попова, в 2014-м – у Плотникова. Стоп, чтоб не сглазить. Но вы намек поняли.

Максим Шалунов, нападающий

28 лет, 192 см, 93 кг. Клуб – ЦСКА Москва

Один из двух сильнейших русских центров, выступающих не в НХЛ. Проводит лучший сезон в карьере. Первый снайпер прошедшего плей-офф КХЛ (12 голов). С 7 победными кубковыми шайбами остановился в шаге от рекорда Мозякина. Трофей имени Гагарина уроженцу Челябинска в апреле не покорился, но тем сильнее должна быть мотивация подержать в руках другой престижный кубок.

Ведь именно с ним на ЧМ-2021 будут связаны огромные надежды хоккейной России. Если уж парень вышел на карьерный пик – обязан проявить себя в Риге и тащить сборную к вершинам. Тем более что в этом составе он один из самых опытных – всё-таки привлекался в главную команду страны с 2015-го, а три года назад уже ездил на мировое первенство. С настроем у Шалунова всё должно быть в порядке, а звёздная болезнь с этим классным центрфорвардом вообще несовместима. Он такой же воспитанный и открытый интеллектуал, как и раньше.

Чего ждём от него на ЧМ: доминирования в стиле Малкина-2012. В личной статистике тем малкинским 11 шайбам и 19 очкам можно уступить, главное – тяга ядерного реактора и конечный командный результат.

Константин Окулов, нападающий

26 лет, 183 см, 88 кг. Клуб – ЦСКА Москва

Многолетний партнер Шалунова. Вместе играли ещё в «Сибири» середины 2010-х. В этом сезоне взлетают тоже синхронно – на форсаж, на разрыв обороны любого соперника. Окулов постоянно в обойме сборной, 5 лет ездит на Евротур, а вот на ЧМ попал впервые.

Пора выстреливать на новом уровне. Во-первых, кому это делать, как не представителям лучшей тройки плей-офф КХЛ? Во-вторых, в отсутствие массового десанта из НХЛ у игроков нашего чемпионата максимум льда и возможностей быть на первых ролях. Хотите показать, что вы достойны быть лидерами – так мы только за. Время пришло.

Чего ждём от него на ЧМ: чтобы эффективность клубной связки с Шалуновым навевала приятные ассоциации с бенефисами Зарипова – Зиновьева (два гола финнам в полуфинале Квебека-2008), Овечкина – Сёмина (один вообще трёхкратный, второй сделал два дубля в двух победных финалах ЧМ).

Вторая пятёрка

Владислав Гавриков, защитник

25 лет, 187 см, 95 кг. Клуб – «Коламбус» НХЛ

Один из сильнейших и опытнейших защитников России. Для олимпийского чемпиона мировое первенство уже четвёртое. Ещё со времен серебряного МЧМ-2015 Гавриков – синоним слова «надёжность». Самоотверженный, без провалов и пожаров, не знаком с понятием «неоправданный риск» — зато постоянно готов принять на себя шайбу и провести силовой прием. Идеален, когда счёт в пользу сборной и нужно его оберегать. Идеален в квадрате, когда нужно помочь вратарям поймать спокойствие и уверенность.

А ещё Гавриков неотделим от слова «лидер». Он был капитаном и в юниорке, и в молодëжке. Он умеет объединять раздевалку, быть опорой команды не только в ледовом, но и в ментальном смысле.

Чего ждём от него на ЧМ: делать всё, что умеет – и чуть-чуть подвигов сверху. Быть фундаментом Команды с большой буквы. Поддержать вратарей делом и олимпийским спокойствием – чтобы те поняли: фарт слепой, но справедливый.

Иван Проворов, защитник

24 года, 185 см, 91 кг. Клуб – «Филадельфия», НХЛ

Двусторонний универсал, умеющий играть по 27 минут и не уставать. В атаке даже посильней, чем сзади, хотя по клубному сезону этого не скажешь. Единственный русский, который является сильнейшим защитником своего клуба НХЛ. Это, согласитесь, кое о чем говорит – как и международный опыт, который начался ещё с двух серебряных ЧМ в составе молодëжки середины 2010-х.

Чего ждём от него на ЧМ: понятно, что его звали не только цементировать защиту, но и под большинство. Нужны подвиги и у своих ворот, и в спецбригадах.

Антон Слепышев, нападающий

27 лет, 188 см, 98 кг. Клуб – ЦСКА Москва

Со времен бронзовой молодежной сборной 2013-го и 2014-го нападающего ценят и тренеры, и партнеры. За надежность, самоотверженность, готовность забить или в любой момент сбегать в оборону. Уроженец Пензы умеет достать из себя все даже тогда, когда приходится играть с переломом. Капитанская профпригодность не оспаривается. Это однозначный лидер, эмоциональный стержень раздевалки. Несмотря на то, что ЧМ для него первый, Слепышев отлично знаком с реалиями международного хоккея – поскольку постоянно играет в Евротуре. Кстати, трудно поверить, но с момента первого матча Антона в национальной сборной прошло уже семь лет.

Чего ждём от него на ЧМ: безупречного капитанства и навязывания тройке Шалунова здоровой конкуренции за право зваться лучшим звеном на турнире.

Павел Карнаухов, нападающий

24 года, 190 см, 95 кг. Клуб – ЦСКА Москва

Уже два сезона регулярно вызывается в сборную России. Его сильные качества – умение помочь обороне, вести силовую игру, окапываться на обоих пятачках – очевидны не только Никитину, но и штабу национальной команды. Входит в категорию хоккеистов, которых всегда ценил Брагин.

Чего ждём от него на ЧМ: сзади – играть как умеет, впереди – удивить всю Россию (в хорошем смысле).

Михаил Григоренко, нападающий

27 лет, 191 см, 93 кг. Клуб – «Коламбус» НХЛ

Один из самых звёздных и умелых игроков нынешнего состава. Огромный опыт выступлений за сборную. Олимпийский чемпион — 2018. Редкий случай: трижды участвовал в молодёжных чемпионатах мира и взял три медали (серебро-2012, бронза-2013 и 2014). Вернулся в Россию из Северной Америки в 2017-м и с тех пор не пропустил ни одного взрослого ЧМ. Этот сезон провёл в НХЛ, где стал жертвой предвзятого отношения тренера-консерватора Тортореллы в «Коламбусе». Скорее всего, вернётся в ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина два года назад.

Но обсуждать зарплату Григоренко в армейском клубе Россия будет летом. Пока настраиваемся обсуждать его подвиги на ЧМ. Он всегда приезжает в национальную команду с огромным удовольствием. Он полон сил и желания проявить себя во всей красе. Он – вместе с Шалуновым, Окуловым, Слепышевым и Бурдасовым – входит в пятерку форвардов, которые обязаны делать результат голами и передачами. Но почему-то есть предчувствие, что именно Григоренко сыграет ярче всех. Его иногда сравнивают Малкиным за умение держать шайбу и думать головой — понимая, что до старшей звезды Михаилу надо прибавлять в быстроте и взрывном стиле. Но на ЧМ вполне реально перестать быть демо-версией Малкина и приблизиться к идеалам атакующей игры.

Чего ждём от него на ЧМ: победных шайб в финале.

Фото: fhr.ru

Третья пятёрка

Игорь Ожиганов, защитник

28 лет, 189 см, 94 кг

Чего ждём от него на ЧМ: из миллионов любителей хит-игры Counter-Strike лучше всех в хоккей играет именно Ожиганов. Ну и задачи на ЧМ у него соответствующие. Расстреливать террористов, которые посмеют закатиться с подрывными намерениями в зону нашей сборной. И поддерживать атаки русского спецназа – в том числе в большинстве. Тем более что защитник СКА это умеет. Выдумка, творчество, способность подвигать шайбу и зарядить от синей сочетаются в нём с умением вести силовую борьбу, выжигать всё в обороне. Ну а аура киберпобед не будет лишней, когда на турнире настанет стадия кубкового Deathmatch.

Григорий Дронов, защитник

23 года, 190 см, 91 кг

Большой домосед с хорошим броском от синей линии. Если бы развитию карьеры не мешали травмы, был бы совсем хорош.

Чего ждём от него на ЧМ: спокойного выполнения ледовых задач и спокойствия болельщиков за качественную глубину состава в обороне.

Эмиль Галимов, нападающий

28 лет, 187 см, 84 кг

Хороший игрок-моторчик – амплуа дефицитное. Бегать, прессинговать, лезть на пятак, несмотря на габариты. Добивать шайбу, подставлять клюшку, не стесняться получать удары и наносить их. Так хорошо, как у Галимова, всё это не получается почти ни у кого. Игроку-энерджайзеру не нужны ни супертехника, ни супернеожиданность ледовых решений. У Галимова масса других козырей. В том числе и умение залезть под кожу, спровоцировать, быть раздражителем для чужих лидеров, вратарей и т.д. Минимум один такой хоккеист на ЧМ точно нужен.

Чего ждём от него на ЧМ: нескольких шайб, забитых в самый нужный момент. Например, в плей-офф. В КХЛ Галимов показал, что он это умеет.

Иван Морозов, нападающий

21 год, 186 см, 89 кг

Чего ждём от него на ЧМ: именно с этим сибиряком связаны надежды на то, что и после Малкина у России будет новое поколение классных центров. Морозов – очень думающий и творческий нападающий, который всеми силами старается играть, как Дацюк. То есть за счёт чудо-паса, чудо-финта, умения забросить шайбу. А ещё он прирожденный диспетчер, не знающий, что такое хоккейная жадность – всегда готов сыграть на партнера. Вся хоккейная Россия мечтает, чтобы парень раскрывался и расцветал дальше. Дацюк, к слову, тоже вышел на суперуровень после 20. Дай бог и Морозову.

Антон Бурдасов, нападающий

30 лет, 188 см, 97 кг

Проводит лучший в карьере сезон по очкам и голам. Ледовые козыри уроженца Челябинска всем известны. Великолепный убойный бросок, острота в большинстве, скоростные прорывы по флангу. А ещё он безусловный лидер раздевалки, один из самых авторитетных и харизматичных игроков сегодняшней КХЛ.

Чего ждём от него на ЧМ: манерой катания, броском и номером Бурдасов похож на Ковальчука. При словах «Илья и чемпионат мира» мгновенно вспоминаются не только легендарный дубль в финале Квебека, но и блестящий бенефис годом позже, когда Ковальчук тащил за собой сборную России и стал MVP ЧМ-2009. Если Бурдасову покорится любое из двух достижений – мы, мягко говоря, будем не против.

Фото: fhr.ru

Остальные

Артём Швец-Роговой, нападающий

26 лет. 185 см, 82 кг. Клуб – СКА Санкт-Петербург

Старательный, трудолюбивый, способный играть в центре и с краю. Главный козырь – сыгранность с Каменевым и Тимкиным. Классический хоккейный кейс с умным термином «синергия» — когда ценность цельной тройки выше, чем сумма достоинств каждого игрока по отдельности. В звене чекеров Швец-Роговой точно незаменим.

Чего ждём от него на ЧМ: того же, чего от всей тройки. Сыгранное звено выдавало крайне удачные матчи в плей-офф, особенно в полуфинале Запада.

Владислав Каменев, нападающий

24 года, 189 см, 84 кг

Пример для всех молодых на тему того, что нельзя слишком рано уезжать в Америку. Считался самым перспективным форвардом 1996 г.р., но поспешил променять Магнитогорск на заокеанское прозябание в непонятных лигах. Был риск, что на том его большая карьера и оборвëтся. Но вернуть центра к жизни и спасти его для сборной сумел питерский СКА. На берегах Невы были готовы потерпеть, когда у Каменева не всё получалось после возвращения. В этом сезоне после Нового года он только прибавлял.

Чего ждём от него на ЧМ: нового примера для молодежи – теперь позитивного. Например, по навыкам надежной обороны или нужных шайб впереди.

Евгений Тимкин, нападающий

30 лет, 195 см, 99 кг

Настоящий Железный человек, про которого мы знаем всё. Расцветает в кубковых матчах, что для плей-офф бесценно.

Чего ждём от него на ЧМ: силовой и эффективной игры у обоих ворот. А ещё – запугивать и психологически раскачивать чужих лидеров так же успешно, как он делал это в Кубке Гагарина — 2021 с динамовцами и другими соперниками.

Дмитрий Воронков, нападающий

20 лет, 192 см, 86 кг

Широким набором своих хоккейных компетенций заставляет вспомнить поговорку «и спляшет, и споет, и по роже надает». Где-то после Олимпиады в Ванкувере пошла мода восхищаться схожими игроками из сборных Канады и США – и при этом сетовать, что в нашей стране такие не растут. Но вот вам уроженец Ангарска – бегает, лезет под кожу, забивает, прикрывает чужих лидеров. Агрессия Воронкова очень эффективна, а ледовые ошибки молодости позади. Дерзость зашкаливает, и это приветствуется. Чем-то напоминает Артюхина, только интереснее играет в атаке, да и темперамент более взрывной.

Чего ждём от него на ЧМ: при удачном стечении обстоятельств вообще способен стать одним из главных героев турнира. Но согласны и на задачи-минимум.

Рушан Рафиков, защитник

26 лет, 189 см, 89 кг

В карьере – домосед, воспитанник и игрок одного клуба. На льду не совсем домосед, может дать пас и помочь большинству. Если б не страдал от травм колена, был бы вообще на самом топ-уровне.

Чего ждём от него на ЧМ: надежности, раскалывающих силовых приемов, эффективной игры в спецбригадах.

Фото: fhr.ru

Алексей Марченко, защитник

29 лет, 189 см, 93 кг

Чего ждём от него на ЧМ: по сравнению с временами Кубка мира и золотой Олимпиады потерял в скорости – парню катастрофически не везёт с травмами. Но голова и руки остались на топ-уровне. Очень неплохой последний сезон, ренессанс до определенно стабильного уровня. В Риге должен смотреться хорошо.

Сергей Толчинский, нападающий

26 лет, 173 см, 72 кг

Искренний, открытый, дружелюбный парень. Острый нападающий. Может потеряться в матче с плотным равным соперником, зато команду ниже классом способен просто разорвать.

Чего ждём от него на ЧМ: интриги две. Найдут ли ему место в составе, ведь он не сильнее основных претендентов на атакующие звенья. И как проявит себя на международном уровне, будучи ещё и эмоционально уставшим после плей-офф.

Илья Сафонов, нападающий

19 лет, 193 см, 93 кг

На молодежном ЧМ выступил не очень, зато в плей-офф – выше среднего. Большой форвард, которому чуть не хватает скорости. Зато руки хороши: образцово раздевал белорусов на апрельском Еврочеллендже.

Чего ждём от него на ЧМ: работа с первой сборной для него уже подарок судьбы. Быть с командой и чувствовать энергию ЧМ очень полезно. Например, в 2010-х также рядом с основой находился молодой Тарасенко. Сафонов, конечно, готов попробовать себя и в матчах – но тут уж как пойдёт.

Андрей Кузьменко, нападающий

25 лет, 181 см, 88 кг

Времена нынче неромантичные, и тем ценнее игроки с качествами, за которые болельщики влюбляются в сам хоккей. Техника у Кузьменко потрясающая: улиточки, торможение, работа с шайбой.

Чего ждём от него на ЧМ: показать весь свой волшебный арсенал на льду – если дадут шанс. Всё дело в травме, после которой он долго восстанавливался в Новогорске. Но тренеры должны его подвести в хорошей форме к стартовым матчам турнира.