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Кто сыграет за сборную России на чемпионате мира по хоккею — 2021, состав

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
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Кто сыграет за сборную России на ЧМ. Разбираем состав нашей команды
Егор Торишный
Кто сыграет за сборную России
Комментарии
Эти парни попробуют вернуть России золото хоккейного чемпионат мира.

Вратари

Александр Самонов

25 лет. 182 см, 76 кг. Клуб – СКА Санкт-Петербург

Если по сезону КХЛ не скажешь, кто из русских вратарей самый сильный, то международный опыт лучше всех у Самонова. Его опыт игры за сборную насчитывает уже три года. В этом сезоне ярко проявил себя на двух этапах Евротура. На декабрьском КПК в первом матче вкатывался, во втором много спасал и тащил команду к победе, в третьем и вовсе выглядел блестяще. В февральской Швеции отлично отыграл весь турнир.

Чего ждём от него на ЧМ: воспользоваться шансом всей жизни – на счастье себе, сборной и всей хоккейной России. Вратарь СКА знает, как побеждать финнов, шведов и чехов – надо просто выходить и играть хорошо. Оптимизм внушает умение Самонова прибавлять по ходу турнира. Держим кулаки за то, чтобы парень стал героем в Риге.

Иван Бочаров

26 лет. 187 см, 76 кг. Клуб – «Динамо» Москва

Регулярно вызывается в сборную начиная с 2018 года, несколько раз участвовал в Евротуре.

Чего ждём от него на ЧМ: успешно справляться с амплуа надежного сменщика. По «Динамо» голкиперу эта роль знакома.

Иван Федотов

24 года. 202 см, 92 кг. Клуб – ЦСКА Москва

В этом году дебютировал в сборной России. В КХЛ отлично играл за «Трактор» и пошел на повышение. В дни, когда Федотов готовился к ЧМ в составе национальной команды, было объявлено о его переходе в ЦСКА.

Чего ждём от него на ЧМ: чтобы сезон карьерного прорыва продолжался в тех матчах, которые выпадут на его долю на ЧМ.

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Фото: fhr.ru

Первая пятёрка

Артём Зуб, защитник

25 лет. 188 см, 90 кг. Клуб – «Оттава» НХЛ

Один из самых опытных защитников сегодняшней сборной – дебютировал в национальной команде ещё 5 лет назад. Истинный спортсмен с приставкой «топ»: всегда на высоте и в лидерах, взял элитную планку и не опускается ниже неё. Свидетельства этому – и Кубок Гагарина — 2017, и успехи в свитере сборной, и способность с ходу стать незаменимым в канадской команде НХЛ.

Зуб заключает в себе лучшие качества истинно русского мужика из глубинки (он вырос и заиграл на Дальнем Востоке). Немногословный, без публичного пафоса – и при этом смелый, упорный, порядочный и надежный, как скала. Плечом к плечу с таким хочется идти хоть в разведку, хоть за золотом Олимпиады. Оно у защитника тоже есть – как и два комплекта медалей чемпионата мира. Нынешнее мировое первенство для него третье, что тут же заставляет вспомнить поговорку про арифметические предпочтения высших сил.

Чего ждём от него на ЧМ: спокойного дирижирования меньшинством, непрошибаемой защиты в формате «5 на 5», умения вырвать зубы атакующей линии любого соперника.

Никита Задоров, защитник

26 лет. 197 см, 110 кг. Клуб – «Чикаго» НХЛ

Интересно, что этот богатырь никогда не играл в КХЛ. Уехав в Америку в 17, стал примером крайне редкого достижения: пробился в НХЛ через низшие лиги. Но очень важно, что Задоров был и остается патриотом хоккейной России. Всегда, ещё со времен молодëжки, с удовольствием приезжает в национальную сборную. Вот и сейчас примчался на ЧМ в статусе игрока без контракта – это, согласитесь, сам по себе поступок.

У защитника великолепные человеческие качества. Искренний, уверенный в себе, на крупных турнирах даже в кулуарах не упускает шанса поддеть-высмеять игроков из Канады и США. Физически очень крепок, никогда не уклоняется от драк. Особенно когда надо защитить товарищей. Преданность команде крайне высока. Защитник публично говорит о том, что команда должна добиться успеха, быть в финале. Пример отличного настроя, желания правильно завести себя и партнеров.

Чего ждём от него ЧМ: мельниц в стиле Каспарайтиса, азарта, которым заразится вся скамейка и сбывшихся ожиданий от турнира.

Александр Барабанов, нападающий

26 лет, 179 см, 87 кг. Клуб – «Сан-Хосе» НХЛ

Один из самых талантливых уроженцев хоккейного Питера. И при этом скромный, старательный парень, готовый ради команды вынуть из себя всё и даже больше. В этом Барабанов похож на Зуба. В сборную-2021 приехал явно на позитиве, поскольку переломил неудачный карьерный тренд в свою пользу. Нападающий по вине агента прошлым летом попал в «Торонто», где ценят и уважают только своих канадцев. Но вытерпел трудности и лишения, а в концовке энхаэловской регулярки зажёг в «Сан-Хосе» (после обмена) и заработал новый контракт.

Ну а к выступлениям за сборные России привлекался с юных лет. За плечами Барабанова ЮЧМ, МЧМ, пятилетний опыт игры в главной команде, олимпийское золото. Нынешнее мировое первенство для него четвёртое, две медали уже есть. Как и два перстня за победу в Кубке Гагарина (тем же самым в этом составе сборной может похвастать только Толчинский).

Чего ждём от него на ЧМ: первое звено и старательный работяга, который может забить в любой момент – не такое уж редкое сочетание в современной истории сборной России. В 2012-м был бенефис у Попова, в 2014-м – у Плотникова. Стоп, чтоб не сглазить. Но вы намек поняли.

Максим Шалунов, нападающий

28 лет, 192 см, 93 кг. Клуб – ЦСКА Москва

Один из двух сильнейших русских центров, выступающих не в НХЛ. Проводит лучший сезон в карьере. Первый снайпер прошедшего плей-офф КХЛ (12 голов). С 7 победными кубковыми шайбами остановился в шаге от рекорда Мозякина. Трофей имени Гагарина уроженцу Челябинска в апреле не покорился, но тем сильнее должна быть мотивация подержать в руках другой престижный кубок.

Ведь именно с ним на ЧМ-2021 будут связаны огромные надежды хоккейной России. Если уж парень вышел на карьерный пик – обязан проявить себя в Риге и тащить сборную к вершинам. Тем более что в этом составе он один из самых опытных – всё-таки привлекался в главную команду страны с 2015-го, а три года назад уже ездил на мировое первенство. С настроем у Шалунова всё должно быть в порядке, а звёздная болезнь с этим классным центрфорвардом вообще несовместима. Он такой же воспитанный и открытый интеллектуал, как и раньше.

Чего ждём от него на ЧМ: доминирования в стиле Малкина-2012. В личной статистике тем малкинским 11 шайбам и 19 очкам можно уступить, главное – тяга ядерного реактора и конечный командный результат.

Константин Окулов, нападающий

26 лет, 183 см, 88 кг. Клуб – ЦСКА Москва

Многолетний партнер Шалунова. Вместе играли ещё в «Сибири» середины 2010-х. В этом сезоне взлетают тоже синхронно – на форсаж, на разрыв обороны любого соперника. Окулов постоянно в обойме сборной, 5 лет ездит на Евротур, а вот на ЧМ попал впервые.

Пора выстреливать на новом уровне. Во-первых, кому это делать, как не представителям лучшей тройки плей-офф КХЛ? Во-вторых, в отсутствие массового десанта из НХЛ у игроков нашего чемпионата максимум льда и возможностей быть на первых ролях. Хотите показать, что вы достойны быть лидерами – так мы только за. Время пришло.

Чего ждём от него на ЧМ: чтобы эффективность клубной связки с Шалуновым навевала приятные ассоциации с бенефисами Зарипова – Зиновьева (два гола финнам в полуфинале Квебека-2008), Овечкина – Сёмина (один вообще трёхкратный, второй сделал два дубля в двух победных финалах ЧМ).

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Вторая пятёрка

Владислав Гавриков, защитник

25 лет, 187 см, 95 кг. Клуб – «Коламбус» НХЛ

Один из сильнейших и опытнейших защитников России. Для олимпийского чемпиона мировое первенство уже четвёртое. Ещё со времен серебряного МЧМ-2015 Гавриков – синоним слова «надёжность». Самоотверженный, без провалов и пожаров, не знаком с понятием «неоправданный риск» — зато постоянно готов принять на себя шайбу и провести силовой прием. Идеален, когда счёт в пользу сборной и нужно его оберегать. Идеален в квадрате, когда нужно помочь вратарям поймать спокойствие и уверенность.

А ещё Гавриков неотделим от слова «лидер». Он был капитаном и в юниорке, и в молодëжке. Он умеет объединять раздевалку, быть опорой команды не только в ледовом, но и в ментальном смысле.

Чего ждём от него на ЧМ: делать всё, что умеет – и чуть-чуть подвигов сверху. Быть фундаментом Команды с большой буквы. Поддержать вратарей делом и олимпийским спокойствием – чтобы те поняли: фарт слепой, но справедливый.

Иван Проворов, защитник

24 года, 185 см, 91 кг. Клуб – «Филадельфия», НХЛ

Двусторонний универсал, умеющий играть по 27 минут и не уставать. В атаке даже посильней, чем сзади, хотя по клубному сезону этого не скажешь. Единственный русский, который является сильнейшим защитником своего клуба НХЛ. Это, согласитесь, кое о чем говорит – как и международный опыт, который начался ещё с двух серебряных ЧМ в составе молодëжки середины 2010-х.

Чего ждём от него на ЧМ: понятно, что его звали не только цементировать защиту, но и под большинство. Нужны подвиги и у своих ворот, и в спецбригадах.

Антон Слепышев, нападающий

27 лет, 188 см, 98 кг. Клуб – ЦСКА Москва

Со времен бронзовой молодежной сборной 2013-го и 2014-го нападающего ценят и тренеры, и партнеры. За надежность, самоотверженность, готовность забить или в любой момент сбегать в оборону. Уроженец Пензы умеет достать из себя все даже тогда, когда приходится играть с переломом. Капитанская профпригодность не оспаривается. Это однозначный лидер, эмоциональный стержень раздевалки. Несмотря на то, что ЧМ для него первый, Слепышев отлично знаком с реалиями международного хоккея – поскольку постоянно играет в Евротуре. Кстати, трудно поверить, но с момента первого матча Антона в национальной сборной прошло уже семь лет.

Чего ждём от него на ЧМ: безупречного капитанства и навязывания тройке Шалунова здоровой конкуренции за право зваться лучшим звеном на турнире.

Павел Карнаухов, нападающий

24 года, 190 см, 95 кг. Клуб – ЦСКА Москва

Уже два сезона регулярно вызывается в сборную России. Его сильные качества – умение помочь обороне, вести силовую игру, окапываться на обоих пятачках – очевидны не только Никитину, но и штабу национальной команды. Входит в категорию хоккеистов, которых всегда ценил Брагин.

Чего ждём от него на ЧМ: сзади – играть как умеет, впереди – удивить всю Россию (в хорошем смысле).

Михаил Григоренко, нападающий

27 лет, 191 см, 93 кг. Клуб – «Коламбус» НХЛ

Один из самых звёздных и умелых игроков нынешнего состава. Огромный опыт выступлений за сборную. Олимпийский чемпион — 2018. Редкий случай: трижды участвовал в молодёжных чемпионатах мира и взял три медали (серебро-2012, бронза-2013 и 2014). Вернулся в Россию из Северной Америки в 2017-м и с тех пор не пропустил ни одного взрослого ЧМ. Этот сезон провёл в НХЛ, где стал жертвой предвзятого отношения тренера-консерватора Тортореллы в «Коламбусе». Скорее всего, вернётся в ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина два года назад.

Но обсуждать зарплату Григоренко в армейском клубе Россия будет летом. Пока настраиваемся обсуждать его подвиги на ЧМ. Он всегда приезжает в национальную команду с огромным удовольствием. Он полон сил и желания проявить себя во всей красе. Он – вместе с Шалуновым, Окуловым, Слепышевым и Бурдасовым – входит в пятерку форвардов, которые обязаны делать результат голами и передачами. Но почему-то есть предчувствие, что именно Григоренко сыграет ярче всех. Его иногда сравнивают Малкиным за умение держать шайбу и думать головой — понимая, что до старшей звезды Михаилу надо прибавлять в быстроте и взрывном стиле. Но на ЧМ вполне реально перестать быть демо-версией Малкина и приблизиться к идеалам атакующей игры.

Чего ждём от него на ЧМ: победных шайб в финале.

Фото: fhr.ru

Третья пятёрка

Игорь Ожиганов, защитник

28 лет, 189 см, 94 кг

Чего ждём от него на ЧМ: из миллионов любителей хит-игры Counter-Strike лучше всех в хоккей играет именно Ожиганов. Ну и задачи на ЧМ у него соответствующие. Расстреливать террористов, которые посмеют закатиться с подрывными намерениями в зону нашей сборной. И поддерживать атаки русского спецназа – в том числе в большинстве. Тем более что защитник СКА это умеет. Выдумка, творчество, способность подвигать шайбу и зарядить от синей сочетаются в нём с умением вести силовую борьбу, выжигать всё в обороне. Ну а аура киберпобед не будет лишней, когда на турнире настанет стадия кубкового Deathmatch.

Григорий Дронов, защитник

23 года, 190 см, 91 кг

Большой домосед с хорошим броском от синей линии. Если бы развитию карьеры не мешали травмы, был бы совсем хорош.

Чего ждём от него на ЧМ: спокойного выполнения ледовых задач и спокойствия болельщиков за качественную глубину состава в обороне.

Эмиль Галимов, нападающий

28 лет, 187 см, 84 кг

Хороший игрок-моторчик – амплуа дефицитное. Бегать, прессинговать, лезть на пятак, несмотря на габариты. Добивать шайбу, подставлять клюшку, не стесняться получать удары и наносить их. Так хорошо, как у Галимова, всё это не получается почти ни у кого. Игроку-энерджайзеру не нужны ни супертехника, ни супернеожиданность ледовых решений. У Галимова масса других козырей. В том числе и умение залезть под кожу, спровоцировать, быть раздражителем для чужих лидеров, вратарей и т.д. Минимум один такой хоккеист на ЧМ точно нужен.

Чего ждём от него на ЧМ: нескольких шайб, забитых в самый нужный момент. Например, в плей-офф. В КХЛ Галимов показал, что он это умеет.

Иван Морозов, нападающий

21 год, 186 см, 89 кг

Чего ждём от него на ЧМ: именно с этим сибиряком связаны надежды на то, что и после Малкина у России будет новое поколение классных центров. Морозов – очень думающий и творческий нападающий, который всеми силами старается играть, как Дацюк. То есть за счёт чудо-паса, чудо-финта, умения забросить шайбу. А ещё он прирожденный диспетчер, не знающий, что такое хоккейная жадность – всегда готов сыграть на партнера. Вся хоккейная Россия мечтает, чтобы парень раскрывался и расцветал дальше. Дацюк, к слову, тоже вышел на суперуровень после 20. Дай бог и Морозову.

Антон Бурдасов, нападающий

30 лет, 188 см, 97 кг

Проводит лучший в карьере сезон по очкам и голам. Ледовые козыри уроженца Челябинска всем известны. Великолепный убойный бросок, острота в большинстве, скоростные прорывы по флангу. А ещё он безусловный лидер раздевалки, один из самых авторитетных и харизматичных игроков сегодняшней КХЛ.

Чего ждём от него на ЧМ: манерой катания, броском и номером Бурдасов похож на Ковальчука. При словах «Илья и чемпионат мира» мгновенно вспоминаются не только легендарный дубль в финале Квебека, но и блестящий бенефис годом позже, когда Ковальчук тащил за собой сборную России и стал MVP ЧМ-2009. Если Бурдасову покорится любое из двух достижений – мы, мягко говоря, будем не против.

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Фото: fhr.ru

Остальные

Артём Швец-Роговой, нападающий

26 лет. 185 см, 82 кг. Клуб – СКА Санкт-Петербург

Старательный, трудолюбивый, способный играть в центре и с краю. Главный козырь – сыгранность с Каменевым и Тимкиным. Классический хоккейный кейс с умным термином «синергия» — когда ценность цельной тройки выше, чем сумма достоинств каждого игрока по отдельности. В звене чекеров Швец-Роговой точно незаменим.

Чего ждём от него на ЧМ: того же, чего от всей тройки. Сыгранное звено выдавало крайне удачные матчи в плей-офф, особенно в полуфинале Запада.

Владислав Каменев, нападающий

24 года, 189 см, 84 кг

Пример для всех молодых на тему того, что нельзя слишком рано уезжать в Америку. Считался самым перспективным форвардом 1996 г.р., но поспешил променять Магнитогорск на заокеанское прозябание в непонятных лигах. Был риск, что на том его большая карьера и оборвëтся. Но вернуть центра к жизни и спасти его для сборной сумел питерский СКА. На берегах Невы были готовы потерпеть, когда у Каменева не всё получалось после возвращения. В этом сезоне после Нового года он только прибавлял.

Чего ждём от него на ЧМ: нового примера для молодежи – теперь позитивного. Например, по навыкам надежной обороны или нужных шайб впереди.

Евгений Тимкин, нападающий

30 лет, 195 см, 99 кг

Настоящий Железный человек, про которого мы знаем всё. Расцветает в кубковых матчах, что для плей-офф бесценно.

Чего ждём от него на ЧМ: силовой и эффективной игры у обоих ворот. А ещё – запугивать и психологически раскачивать чужих лидеров так же успешно, как он делал это в Кубке Гагарина — 2021 с динамовцами и другими соперниками.

Дмитрий Воронков, нападающий

20 лет, 192 см, 86 кг

Широким набором своих хоккейных компетенций заставляет вспомнить поговорку «и спляшет, и споет, и по роже надает». Где-то после Олимпиады в Ванкувере пошла мода восхищаться схожими игроками из сборных Канады и США – и при этом сетовать, что в нашей стране такие не растут. Но вот вам уроженец Ангарска – бегает, лезет под кожу, забивает, прикрывает чужих лидеров. Агрессия Воронкова очень эффективна, а ледовые ошибки молодости позади. Дерзость зашкаливает, и это приветствуется. Чем-то напоминает Артюхина, только интереснее играет в атаке, да и темперамент более взрывной.

Чего ждём от него на ЧМ: при удачном стечении обстоятельств вообще способен стать одним из главных героев турнира. Но согласны и на задачи-минимум.

Рушан Рафиков, защитник

26 лет, 189 см, 89 кг

В карьере – домосед, воспитанник и игрок одного клуба. На льду не совсем домосед, может дать пас и помочь большинству. Если б не страдал от травм колена, был бы вообще на самом топ-уровне.

Чего ждём от него на ЧМ: надежности, раскалывающих силовых приемов, эффективной игры в спецбригадах.

Фото: fhr.ru

Алексей Марченко, защитник

29 лет, 189 см, 93 кг

Чего ждём от него на ЧМ: по сравнению с временами Кубка мира и золотой Олимпиады потерял в скорости – парню катастрофически не везёт с травмами. Но голова и руки остались на топ-уровне. Очень неплохой последний сезон, ренессанс до определенно стабильного уровня. В Риге должен смотреться хорошо.

Сергей Толчинский, нападающий

26 лет, 173 см, 72 кг

Искренний, открытый, дружелюбный парень. Острый нападающий. Может потеряться в матче с плотным равным соперником, зато команду ниже классом способен просто разорвать.

Чего ждём от него на ЧМ: интриги две. Найдут ли ему место в составе, ведь он не сильнее основных претендентов на атакующие звенья. И как проявит себя на международном уровне, будучи ещё и эмоционально уставшим после плей-офф.

Илья Сафонов, нападающий

19 лет, 193 см, 93 кг

На молодежном ЧМ выступил не очень, зато в плей-офф – выше среднего. Большой форвард, которому чуть не хватает скорости. Зато руки хороши: образцово раздевал белорусов на апрельском Еврочеллендже.

Чего ждём от него на ЧМ: работа с первой сборной для него уже подарок судьбы. Быть с командой и чувствовать энергию ЧМ очень полезно. Например, в 2010-х также рядом с основой находился молодой Тарасенко. Сафонов, конечно, готов попробовать себя и в матчах – но тут уж как пойдёт.

Андрей Кузьменко, нападающий

25 лет, 181 см, 88 кг

Времена нынче неромантичные, и тем ценнее игроки с качествами, за которые болельщики влюбляются в сам хоккей. Техника у Кузьменко потрясающая: улиточки, торможение, работа с шайбой.

Чего ждём от него на ЧМ: показать весь свой волшебный арсенал на льду – если дадут шанс. Всё дело в травме, после которой он долго восстанавливался в Новогорске. Но тренеры должны его подвести в хорошей форме к стартовым матчам турнира.

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