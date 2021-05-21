«Как лазером прочертил!». Роскошный гол Бурдасова чехам в первом матче ЧМ

Дебют Антона на взрослом чемпионате мира и сразу такая красота! Не среагировал даже обладатель Кубка Гагарина Шимон Грубец.

Вот и начался чемпионат мира 2021 года в Риге, который изначально должен был пройти в Минске. Увы, но по известным причинам, не имеющим ничего общего со спортом, турнир перенесли из Беларуси в Латвию, с ног до головы пропитанную жёсткими антиковидными правилами. Все команды находятся в одинаковых условиях и живут в «пузыре», а любой лишний неверный шаг может караться вплоть до лишения человека аккредитации.

Россияне прилетели на турнир из Праги, где в заключительном матче Евротура крупно уступили чехам – 0:4. Но сейчас состав команды Валерия Брагина прилично обновился, приехали хоккеисты из НХЛ. Правда, у чехов тоже есть усиление. Вообще же коллектив Филипа Пешана по именам выглядит очень грозно. Чешскую сборную называют одним из фаворитов мирового хоккейного форума. Была ли наша сборная готова к реваншу? Несомненно, но и соперник, мягко говоря, не лыком шит.

Сегодня в заявку россиян были добавлены защитник Григорий Дронов и нападающие Эмиль Галимов, Дмитрий Воронков, Иван Морозов и Евгений Тимкин. В итоговом списке отсутствуют голкипер Иван Федотов, защитник Алексей Марченко и нападающие Андрей Кузьменко и Сергей Толчинский. Также в специальном «пузыре» в Риге готовятся Кирилл Кирсанов, Кирилл Марченко, Илья Сафонов и Василий Подколзин. Их фамилии пока не внесены в заявку сборной России. Буквально перед игрой с чехами прибыл в сборную защитник Никита Нестеров, готовый помочь национальной команде после прохождения всех необходимых процедур.

В воротах россиян на первый матч турнира появился Александр Самонов, а у чехов – недавний триумфатор Кубка Гагарина Шимон Грубец. Уже в начале матча Галимов убегал в опасную контратаку, в результат чего пришлось фолить Гронеку. На большинство моментально выпустили Проворова, который несколько раз продемонстрировал отменный бросок.

В итоге забил не он, а другой человек с отменным броском – Антон Бурдасов, проводивший свой первый матч на взрослом чемпионате мира. С хлёстким выстрелом Антона не справился даже Грубец. Забить первыми в ворота чехов, которые любят играть на контратаках, было архиважно. Тренеры россиян наверняка обращали на это внимание.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

«Мы говорим Бурдасов — вы говорите — бросок. И это голевой! Первая шайба сборной России на ЧМ-2021. Как лазером прочертил», — отреагировал на гол Бурдасова официальный «твиттер» ФХР.

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«Ничего необычного в моём голе нет, разыграли, как планировались, забили гол. Над чем работали, то и проявили. Будем дальше стараться. Будем разговаривать, как играть дальше, чтобы больше не было потерь в средней зоне и не допускать таких ошибок, как с голом в наши ворота. С чехами можно и нужно играть, будем дальше рубиться. Если они будут нас провоцировать, то их будут удалять. Пусть провоцируют, сколько хотят», — сказал Бурдасов в эфире Первого канала.

Правда, радоваться долго россиянам не пришлось. Грубая ошибка Гаврикова привела к контратаке два в одного со стороны соперника. В результате Флек бросил с близкого расстояния, а Самонов пропустил шайбу под рукой. Увы, надёжности нашему голкиперу по-прежнему не хватает.