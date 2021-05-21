«Невероятная развязка!» Россия ликовала после гола Григоренко за 19 секунд до сирены

На чехов было больно смотреть. Россияне добыли первую победу на чемпионате мира.

Сборная России с трудной победы над командой Чехии (4:3) стартовала на чемпионате мира 2021 года по хоккею. Меньше недели назад чехи разгромили россиян в заключительном матче Евротура (4:0) и на турнир в Ригу приехали в статусе одного из главных фаворитов мирового первенства. Однако уже на пятой минуте первого периода Антон Бурдасов отличным броском реализовал большинство, забросив свою дебютную шайбу на чемпионатах мира.

Уже спустя пять минут чехам удалось отыграться усилиями Якуба Флека, который наказал российскую команду за потерю в средней зоне. Дальнейший ход матча напоминал качели – подопечные Валерия Брагина ещё дважды выходили вперёд, а соперник неизменно восстанавливал равновесие. В составе российской сборной отличились Артём Швец-Роговой и Александр Барабанов, тогда как за чехов забили Якуб Врана и Доминик Кубалик.

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» в третий раз в матче сравнял счёт на табло меньше, чем за три минуты до конца основного времени. И казалось, что судьба матча уже неминуема решится либо в овертайме, либо в серии послематчевых бросков, но российская команда смогла совершить решающее усилие за 19 секунд до финальной сирены.

Россияне поймали соперника на контратаке, защитник Иван Проворов сделал роскошную длинную передачу по левому флангу, а Михаил Григоренко выкатился на ворота и с кистей отличным броском послал шайбу в дальнюю девятку – обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» Шимон Грубец оказался бессилен. Есть первая победа российской команды на мировом первенстве в Латвии. Уже завтра матч с командой Великобритании.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

«Невероятная развязка за 19 секунд в стартовом матче на ЧМ-2021 — благодаря космическому броску Григоренко. Побеждаем Чехию и в хорошем настроении уходим восстанавливаться перед завтрашней игрой», — написала пресс-служба Федерация хоккея России в «Твиттере».