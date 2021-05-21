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Россия — Чехия — 4:3 — что говорил главный тренер россиян Валерий Брагин после матча

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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«В таком возрасте меня уже не потряхивает». Брагин — о победе сборной России над чехами
Павел Панышев
Брагин – о победе сборной России над чехами
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Реванш за 0:4 в прошлом матче взят, но ошибок, над которыми надо работать нашей команде, хватает.

Сборная России в рамках группового этапа чемпионата мира со счётом 4:3 вырвала победу у команды Чехии. После матча на вопросы журналистов ответил главный тренер россиян Валерий Брагин, прокомментировавший важный успех своей команды на старте турнира.

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— Какие новости по состоянию здоровья Константина Окулова?
— Константина Окулова обследуем, но предварительно — травма ключицы, сложно сказать, что дальше будет. В следующем матче он не будет играть точно.

— Как оцените игру вратаря?
— Хорошая игра со стороны Самонова. Пропустил, правда, три гола. Но моментами хорошо выручал.

— Почему выбор пал именно на него?
— Александра мы готовили весь год, он имеет хороший опыт международных игр, решили его поставить.

— Согласны, что ошибок сегодня хватало?
— Первая встреча, всегда ошибки со всех сторон, все входят в чемпионат. Хорошо, что попался сильный соперник, в дальнейшем мы будем улучшать свою игру.

— Сильно переживали перед игрой и по ходу матча?
— Переживания не было, готовились к матчу, к серьёзному сопернику. Я много раз был в таких ситуациях.

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— То есть с вашим тренерским опытом обошлось без мандража?
— Никакого мандража не было, в таком возрасте меня уже не потряхивает. Мы работали до конца.

— А ведь дело шло к овертайму…
— Если бы ушли в овертайм, то начали бы думать. Очень хорошая решающая атака, с места отбора пас и прицельный бросок Миши Григоренко.

— Какие новости по заявке сборной и сыграет ли Толчинский?
— По НХЛ осталось две вакансии, будем думать. По Сергею Толчинскому, думаю, что завтра сыграет, он в неплохом состоянии.

— Вы довольны действиями тренера Константина Шафранова?
— Серьёзная работа идёт над игрой в большинстве, дальше оно должно улучшиться. Сегодня были хорошие моменты в большинстве, один гол забили. Штаб доволен работой Константина Шафранова.

— Как отнеслись к тому, что вместо гимна России звучит классическая мелодия?
— Так сложилось, такова ситуация. Мы так же, как при гимне России, стоим и радуемся победе.

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