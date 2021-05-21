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Россия — Чехия — 4:3 — что говорили российские и чешские игроки после матча ЧМ-2021

«Сам даже не понял, что забил». Что говорили после финальной сирены матча Россия — Чехия
Елена Кузнецова Лев Лукин
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Россия — Чехия — 4:3
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Барабанов соскучился по ребятам в сборной, а чешский тренер упрекнул своих в отсутствии смелости.

Сборная России по хоккею с победы стартовала на ЧМ-2021 в Риге. Наши парни трижды вели в счёте по ходу матча с чехами, соперник всякий раз отыгрывался, но на решающий гол от Михаила Григоренко за 19 секунд до сирены подопечные Филипа Пешана ответить попросту не успели.

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После игры российские и чешские хоккеисты в формате видеоконференции ответили на вопросы журналистов.

«У России одна задача — выигрывать в каждом матче. Мы и до чехов были уверены в себе»

Автор победной шайбы в матче Михаил Григоренко отметил атмосферу чемпионата мира, а также рассказал забавные подробности своего гола.

«Атмосфера хорошая была, по-моему. Почувствовалось, что чемпионат мира идёт, накал присутствовал. Мой гол в концовке так получился: чехи побежали меняться, Проворов мне отдал, я заехал в чужую зону и бросил в дальний угол. Сам даже не понял, что забил, так как услышал звук каркаса ворот, но ребята поехали поздравлять. В целом отличный матч, мы заслужили сегодня победу.

Многие ребята в первый раз приехали на ЧМ, все хотят доказать, что они достойны играть за сборную. Здесь собраны все сильнейшие, кто смог приехать. У нас хорошая команда.

Добавит ли уверенности победа в матче с Чехией? Да тут и так все уверены были в себе, у нашей страны одна задача — выигрывать в каждом матче. Приятно, что обыграли чехов, но нельзя недооценивать следующих соперников».

«Самонов — красавчик, здорово играл, подтаскивал нас в нужные моменты»

Форвард Александр Барабанов, также отличившийся голом, особо отметил голкипера Самонова и признался, что соскучился по многим ребятам в сборной.

«Достойное качество льда, никаких вопросов. Конечно, непривычно слушать другой гимн. Где-то я слышал раньше эту симфонию, но никаких чувств не вызвало. Самонов — красавчик, здорово играл, подтаскивал нас в нужные моменты. Он заслуженно получил приз лучшему игроку матча, дай бог, чтобы и дальше так продолжал.

В команде я себя ощущаю прекрасно, соскучился по многим парням. Конечно, чувствую себя пока не на 100%, всё-таки здесь площадка шире, да и перелёт сказывается. Но надеюсь, что буду прибавлять с каждой игрой».

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«Никогда нельзя ехать на смену за 20 секунд до конца, очень плохое решение»

Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан посетовал, что его команде не хватило смелости, а также прокомментировал ошибку, приведшую к решающему голу в матче.

«В чём причина ошибок? Думаю, дело и в нервах, и в «заржавелости». Мы хорошо начали, потом получили удаление и пропустили гол за пару секунд до выхода пятого игрока. Это добавило нервозности. Россия была лучше нас.

Нам надо лучше держать шайбу, в матчах перед стартом турнира у нас это получалось, мы здорово действовали по системе. Сегодня я ничего из этого не видел. Нам надо быть более уверенными с шайбой, сегодня нам не хватало смелости, мы не придерживались плана, играли нервно, поэтому проиграли. Надо быть сильнее психологически.

Почему все побежали меняться перед голом Григоренко на последних секундах? Во-первых, мы должны держать шайбу, во-вторых, никогда нельзя ехать на смену за 20 секунд до конца, это было плохое решение. Вот мы и поплатились».

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«Против России сложно играть, на этот раз у неё в составе были хоккеисты НХЛ»

Защитник чешской сборной Филип Гронек заявил, что против России, у которой в составе есть игроки НХЛ, играть намного тяжелее.

«Ожидали такой тяжёлой игры, против России было сложно играть, они здорово держали шайбу. Мы допустили несколько ошибок, соперник забил. Надо выучить этот урок и подготовиться к следующему матчу. Снова будет непростая игра, надо показать свой лучший хоккей.

У России в составе на этот раз находились хоккеисты НХЛ, была другая игра. Сегодня они играли лучше нас и заслужили победу. На турнире много сильных команд, будет непросто».

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