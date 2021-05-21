Беларусь бездарно начала ЧМ. Быстро получила 0:3 и с трудом избежала разгрома от Словакии

Чемпионат мира 2021 года должен был стать домашним для сборной Беларуси, но в начале этого года ИИХФ приняла решение перенести турнир целиком в Латвию. Белорусы не стали размахивать шашкой и отправили свою сборную в Ригу. Не смотря на все трудности, на родине от них ждут достойных результатов. А что станет достойным результатом? Конечно же попадание в плей-офф. Тут главными конкурентами будут сборные Швейцарии и Словакии. С последними российская соседка и сыграла свой первый матч на этом чемпионате.
Что вообще нам известно о сборной Беларуси образца 2021 года? Возглавляет команду известный внутри страны специалист Михаил Захаров, который долгое время был тренером минской «Юности» — одного из сильнейших клубов страны. Есть у него и опыт в сборной. В целом у сборной Беларуси собран достаточно сильный состав. В ростере числится немало игроков из КХЛ, чего только стоят Ник Бэйлен, Степан Фальковский, Шейн Принс, Джефф Плэтт и Владислав Кодола.
Но главной звездой сборной будет 22-летний Егор Шарангович, который в этом сезоне удивил весь хоккейный мир по обе стороны Атлантики. Сначала нападающий выдал ударный отрезок за минское «Динамо», был вызван из аренды обратно в НХЛ и завершил сезон в топе бомбардиров «Нью-Джерси». Егор выиграл конкуренцию даже у Никиты Гусева.
Как и ожидалось, Шарангович стал основой первого звена сборной Беларуси, помогали ему два натурализованных североамериканца Шейн Принс и Франсис Паре. Именно связка Егора и Шейна принесла много пользы минскому «Динамо».
Команды очень резво начали первый период. Было несколько опасных моментов у тех и других, но спустя 4 минуты словаки открыли счет усилиями Кристиана Поспишила. Вратарь Шостак не видел шайбы, ему помешал свой защитник.
Белорусы наверно не могли тогда представить, что этот период закончится с болезненными 0:3 на табло. Ближе к экватору периода Михаил Стефанович получил двойной малый штраф за игру высокоподнятой клюшкой. Соперник реализовал обе попытки, сделав положение белорусов плачевным. Очень трудно обвинить Константина Шостака в этих шайбах, во всех случаях ему мешали полевые игроки, но главный тренер Михаил Захаров решил заменить голкипера: после 3-й шайбы на лёд вышел Дэнни Тэйлор.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.
В конце периода решил отличиться и новоиспеченный обладатель Кубка Гагарина Никита Комаров, правда, в негативном свете: белорус грязно сыграл против 17-летнего защитника Немеца и получил 5+20.
Во втором периоде у номинальных хозяев были шанс отыграться: сначала хороший момент был у Плэтта: белорусский канадец обыграл вратаря соперника, но не смог попасть в пустой угол ворот. Затем Егор Шарангович и вовсе забросил шайбу, но его гол не засчитали: арбитры посчитали, что Андрей Белевич в этот момент создавал помеху вратарю. Отметим надежную игру Дэнни Тэйлора, он даже успел отметиться красивым сэйвом.
Но это не помогло сборной Беларуси: в заключительной трети словаки сделали счёт 0:4. Подопечные Захарова усилиями Стефановича и Шаранговича чуть не организовали кэмбек, однако было слишком поздно. На последней минуте Цегларик забросил в пустые и поставил точку в этом матче – 2:5. Это поражение серьезно повлияло на турнирное положение белорусов, ведь команды – прямые конкуренты в борьбе за 4 место. В следующем матче белорусы сыграют 23 мая против шведов, а сборная Словакии в этот же день сразится с британцами.
- 22 мая 2021
-
00:29
-
00:22
-
00:09
-
00:08
- 21 мая 2021
-
23:56
-
23:46
-
23:45
-
23:41
-
23:39
-
23:34
-
23:30
-
23:25
-
22:57
-
22:48
-
22:45
-
22:32
-
22:24
-
22:08
-
21:23
-
20:59
-
20:55
-
20:45
-
20:43
-
20:32
-
20:21
-
20:17
-
20:17
-
20:12
-
20:07
-
20:00
-
19:40
-
19:39
-
19:34
-
19:33
-
19:29